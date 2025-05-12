Générateur de podcasts IA

Le générateur de podcasts IA Avatar IV de HeyGen vous permet de créer des podcasts instantanément. Il vous suffit d’écrire ou de télécharger votre script.
Aucun micro nécessaire. Notre IA transforme le texte en voix claires et réalistes, prêtes à être diffusées. Idéal pour les histoires, les interviews ou les discussions.

-Vidéos générées
-Avatars générés
-Vidéos traduites
Les plus grandes entreprises du monde font confiance à HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.

Essayez gratuitement notre générateur d’images en vidéo

Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n’importe quelle langue
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Podcasts d’histoires et de récits

Podcasts d’histoires et de récits

Transformez des histoires écrites en épisodes de podcast soignés sans avoir à enregistrer. Le générateur de podcasts IA offre une narration claire et un rythme homogène, ce qui facilite la publication à grande échelle de contenus narratifs captivants.

Podcasts d’interviews et de discussions

Podcasts d’interviews et de discussions

Créez des podcasts au format interview à partir de scripts préparés ou de conversations structurées. L’IA produit un échange naturel et fluide, ce qui vous permet de partager idées et discussions sans avoir à coordonner d’animateurs ni d’invités.

Podcasts sur le marketing et les marques

Podcasts sur le marketing et les marques

Lancez des épisodes de podcast de marque qui expliquent vos produits, partagent des actualités ou racontent l’histoire de votre marque grâce à un générateur de podcast IA gratuit. Ce générateur de podcast IA permet une production rapide tout en conservant une qualité sonore professionnelle sur l’ensemble des épisodes.

Formation et communication interne

Formation et communication interne

Convertissez vos supports de formation, guides d’intégration ou communications internes en contenus audio. Les employés peuvent ainsi accéder aux informations à la demande, sans devoir assister à des sessions en direct ni lire de longs documents.

Contenu éducatif et d’apprentissage

Contenu éducatif et d’apprentissage

Transformez des cours, des conférences ou des supports écrits en épisodes de podcast accessibles. Le générateur de podcasts IA aide les apprenants à réviser les sujets à l’oral, améliorant ainsi leur flexibilité et leur mémorisation.

Publication de podcasts multilingues

Publication de podcasts multilingues

Créez des épisodes de podcast en plusieurs langues à partir d’un seul script. L’IA adapte la voix et l’interprétation pour chaque langue, rendant la diffusion de contenu à l’échelle mondiale rapide et économique pour votre podcast professionnel.

Pourquoi les équipes utilisent le générateur de podcasts IA de HeyGen

Lorsque vous recherchez le meilleur générateur de podcasts IA, certaines fonctionnalités spécifiques permettent de distinguer certains outils des autres. Ces capacités jouent un rôle crucial pour déterminer à quel point les podcasts générés seront réalistes, polyvalents et utiles, en garantissant une production audio de haute qualité à chaque fois avec notre générateur de vidéos IA.

Efficacité en termes de temps et de coûts

Créez un podcast soigné de 30 minutes en quelques minutes seulement, sans passer des heures à écrire le script, enregistrer et monter, grâce à notre générateur de podcasts IA. HeyGen supprime le besoin de microphones coûteux, de traitements acoustiques et de locations de studio, ce qui en fait l’outil idéal pour créer des podcasts avec l’IA.

Des voix IA réalistes qui captivent vos auditeurs

HeyGen propose un clonage de voix IA au rendu naturel, capable d’exprimer clairement le ton, les émotions et les intonations. Ces voix maintiennent l’attention de votre audience, vous évitant de recourir à des comédiens voix-off professionnels ou à de longues séances d’enregistrement, et vous permettant de créer des podcasts professionnels efficacement.

Prise en charge multilingue pour une portée mondiale

HeyGen vous permet de générer des épisodes de podcast dans plusieurs langues à partir d’un seul script grâce à notre créateur de vidéos IA. Cette fonctionnalité garantit la cohérence de vos messages tout en vous permettant de vous développer facilement sur les marchés internationaux, sans avoir besoin de traducteurs ni de comédiens voix-off.

Génération de texte en podcast

Transformez des scripts écrits en épisodes de podcast complets automatiquement. L’IA convertit le texte en un audio clair et naturel, sans microphones, sans séances d’enregistrement ni montage manuel. Cela supprime les barrières techniques et accélère la production de podcasts.

Captures d’écran de trois personnes souriantes en appel vidéo, avec un menu pour ajouter un agent vidéo, un script et des documents.

Clonage de voix IA réaliste

Choisissez parmi des voix IA réalistes qui restituent naturellement le ton, les émotions et les nuances. Le générateur produit une voix homogène et naturelle sur de longs épisodes, maintenant l’attention des auditeurs sans avoir besoin de comédiens voix-off.

Femme souriante à côté d’une interface « Ton de voix » avec « Calme » en surbrillance, affichant la phrase « Inspirez et expirez lentement ».

Voix, musique et sous-titres dans un seul flux

Générez des vidéos avec des voix et de la musique intégrées. Créez des avatars parlants avec des sous-titres synchronisés à l’audio. Ajoutez des pistes audio sans avoir besoin d’outils séparés. Prend en charge plusieurs formats et résolutions vidéo.

Une femme fait une présentation, une diapositive pour « La scène du billard à New York », des options de texte pour « Donnez vie à votre histoire » et le mot « inoubliable ».

Styles flexibles et contrôle des mouvements

Personnalisez la durée de la vidéo, le format d’image et le rythme. Contrôlez les transitions avec des commandes textuelles comme « panoramique lent » ou « zoom sur le sujet ». Cet outil de génération vidéo vous offre un contrôle total sans aucune courbe d’apprentissage.

photos de motion design en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la production de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme d’image vers vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos rédacteurs d’avoir le même niveau de créativité que moi dans le processus, lorsqu’il s’agit de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur en médias pédagogiques
play buttonWatch video
Laboratoires Créatifs Vision
"Le moment magique pour moi, c’est quand nous avons eu un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l’envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j’aime avec HeyGen, c’est que je n’ai plus besoin de refuser des projets. C’est comme si nous avions agrandi notre équipe. Nous pouvons faire beaucoup plus avec les ressources dont nous disposons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Comment ça marche

Comment fonctionne notre générateur de podcasts IA

Créer un podcast généré par l’IA est plus simple que les méthodes d’enregistrement traditionnelles. Vous pouvez produire facilement un contenu audio professionnel sans parler dans un microphone ni monter des fichiers audio, et réaliser des podcasts en quelques minutes. Voici comment créer un podcast avec l’IA en quatre étapes simples.

Étape 1

Téléchargez votre photo

Choisissez une image de haute qualité où le visage est clairement visible. Les formats pris en charge incluent PNG, JPG, HEIC ou WebP (jusqu’à 200 Mo).

Étape 2

Choisir et préparer votre script

Commencez avec un script, un article de blog, un article, un compte rendu de réunion ou même un PDF. Assurez-vous que le texte soit clair, rédigé dans un style conversationnel et dépourvu d’éléments visuels ou de mises en forme inadaptées à l’audio, afin de transformer facilement ce contenu en podcast.

Étape 3

Choisir la bonne voix IA

Choisissez une voix qui correspond au ton de votre contenu, avec des options pour le genre, l’âge, l’accent et le style d’élocution.

Étape 4

Générer avec un avatar IA et finaliser la livraison

Améliorez votre podcast en associant l’audio à un avatar IA réaliste pour créer une version vidéo. Prévisualisez le résultat, apportez les derniers ajustements, puis exportez-le au format vidéo ou audio pour la diffusion.

Un Apple iMac affiche un tableau de bord de données avec graphiques et indicateurs, accompagné d’un clavier, d’un smartphone et d’une tasse posés sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’un générateur de podcasts par IA ?

Le Podcast Generator de HeyGen est un outil d’IA qui transforme du texte, de l’audio ou des images en vidéos de podcast de qualité professionnelle, prêtes à être partagées. Il utilise le clonage de voix par IA pour créer des voix naturelles et des avatars réalistes, améliorant la qualité globale de votre podcast en quelques minutes. Vous n’avez pas besoin de micro ni de comédien voix-off. C’est rapide, compatible avec de nombreuses langues, et cela vous fait gagner du temps et de l’argent.

Existe-t-il une IA qui génère des podcasts ?

Oui, plusieurs outils d’IA permettent de créer des podcasts. Le Podcast Generator de HeyGen transforme du texte ou de l’audio en podcasts vidéo grâce au clonage de voix par IA et à des avatars. Il fonctionne sans micro ni comédien voix-off.

Quels formats de fichiers les générateurs de podcasts IA peuvent-ils traiter ?

La plupart des générateurs de podcasts basés sur l’IA acceptent les fichiers TXT, PDF, DOCX, XLSX et HTML, et convertissent le texte en audio tout en préservant la structure et la lisibilité.

Combien coûte généralement un générateur de podcast basé sur l’IA ?

Les tarifs peuvent varier considérablement selon les fonctionnalités, mais vont généralement de formules gratuites à des offres premium pouvant coûter entre 15 $ et 50 $ par mois. Commencez à explorer gratuitement la plateforme HeyGen ici.

Les générateurs de podcasts basés sur l’IA peuvent-ils créer du contenu dans plusieurs langues ?

Oui, les générateurs de podcasts par IA prennent en charge plusieurs langues, ce qui permet de transformer facilement n’importe quel contenu en podcast avec personnalisation de la voix et de l’accent. Découvrez cette fonctionnalité sur HeyGen ici.

Combien de temps faut-il pour générer un podcast avec l’IA ?

Un script de 2 000 mots peut généralement être généré en moins de cinq minutes, surtout lorsqu’il est associé à des fonctionnalités avancées comme les avatars IA.

Puis-je personnaliser les voix IA dans mon podcast ?

Oui, vous pouvez ajuster la hauteur de la voix, la vitesse, l’émotion et l’intonation pour correspondre au ton et au style de votre podcast. Essayez ces fonctionnalités sur HeyGen ici.

Comment puis-je diffuser des podcasts créés avec un générateur de podcasts IA gratuit ?

Les podcasts peuvent être exportés vers les principales plateformes audio ou être enrichis visuellement avec des avatars IA pour une diffusion sur les plateformes vidéo.

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.

CTA background
Générateur de podcast IA gratuit : transformez n’importe quel contenu en podcast