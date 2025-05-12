Le Podcast Generator de HeyGen est un outil d’IA qui transforme du texte, de l’audio ou des images en vidéos de podcast de qualité professionnelle, prêtes à être partagées. Il utilise le clonage de voix par IA pour créer des voix naturelles et des avatars réalistes, améliorant la qualité globale de votre podcast en quelques minutes. Vous n’avez pas besoin de micro ni de comédien voix-off. C’est rapide, compatible avec de nombreuses langues, et cela vous fait gagner du temps et de l’argent.