Outil de clonage IA pour vidéos personnelles instantanées

Clonez-vous avec l'IA et créez des vidéos sans avoir à enregistrer à chaque fois. Transformez du texte en vidéo qui ressemble et sonne comme vous, en utilisant une version numérique qui communique des messages de manière cohérente à travers le contenu, les mises à jour et les communications.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Mises à jour du fondateur et de la direction

Mises à jour du fondateur et de la direction

Les dirigeants utilisent des flux de travail de clones IA pour partager des mises à jour régulières sans planifier d'enregistrements, assurant ainsi une communication opportune et cohérente.

Diffusion de contenu éducatif

Diffusion de contenu éducatif

Les éducateurs se clonent une fois et créent des leçons, des explications et des mises à jour en modifiant du texte au lieu d'enregistrer des sessions à répétition, créant essentiellement une version IA de leur style d'enseignement.

Vidéos de vente et de prospection

Vidéos de vente et de prospection

Créez des messages commerciaux personnalisés ou répétables qui semblent avoir été enregistrés individuellement, sans le coût de temps.

Formation interne et intégration

Formation interne et intégration

Les équipes de formation dispensent des instructions via un visage familier tout en mettant à jour les scripts à mesure que les processus évoluent.

Production de contenu par les créateurs

Production de contenu par les créateurs

Les créateurs maintiennent un calendrier de publication régulier en produisant des vidéos à partir de scripts même lorsqu'ils ne sont pas devant la caméra.

Communication mondiale

Communication mondiale

Les entreprises diffusent le même message du même présentateur à travers les régions en utilisant des scripts traduits et un seul clone avec le traducteur vidéo.

Pourquoi HeyGen est le meilleur outil de clonage de soi par IA

HeyGen transforme n'importe quel script en une vidéo de haute qualité et réaliste en quelques minutes. Commencez avec une idée générale, un scénario peaufiné ou même quelques points clés. HeyGen génère des scènes de dialogue réalistes avec des contrôles puissants, vous permettant de passer des mots à une vidéo finie sans suivre un flux de production traditionnel.

Une version de vous, des vidéos illimitées

Créez un seul clone et réutilisez-le dans de nombreuses vidéos. Mettez à jour les scripts au lieu de configurer une caméra à chaque fois pour créer une version IA de vous-même.

Présence cohérente à grande échelle

Vos vidéos clonées conservent la même voix IA, apparence et livraison à travers les canaux, équipes et langues.

Conçu pour de véritables besoins de production

Le flux de travail de clonage IA de soi est conçu pour du contenu répétable, et non pour des expériences uniques ou des vidéos novatrices, garantissant ainsi une efficacité dans la création d'une vidéo IA.

Avatar de photo IA et animation de personnage

Animez des portraits, des photos en pied et des avatars avec des gestes réalistes. Ce générateur d'images analyse les expressions et ajoute une animation faciale réaliste en utilisant une IA avancée, créant ainsi des résultats vidéo convaincants.

image en vidéo

Création rapide de vidéo à partir de photos

Téléchargez une image, ajoutez votre script et cliquez sur générer la vidéo. HeyGen s'occupe du reste. Transformez des photos en vidéos époustouflantes en quelques secondes avec une haute qualité vidéo. C'est l'outil idéal de conversion d'image en vidéo pour ceux qui ont besoin d'une création vidéo rapide à grande échelle.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Voix, musique et sous-titres dans un seul flux

Générez des vidéos en utilisant des voix et de la musique intégrées. Créez des avatars parlants avec des sous-titres synchronisés à l'audio. Ajoutez des couches audio sans nécessiter d'outils séparés. Prend en charge plusieurs formats vidéo et résolutions.

Clonage de voix

Styles flexibles et contrôle des mouvements

Personnalisez la durée, le format et le rythme de la vidéo. Dirigez les transitions avec des commandes textuelles telles que « panoramique lent » ou « zoom sur le sujet ». Cet outil de génération de vidéo vous donne un contrôle total sans aucune courbe d'apprentissage.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça fonctionne

Comment utiliser l'outil de clonage IA de soi-même

Créez des vidéos avec votre clone IA en quatre étapes simples conçues pour une utilisation répétée.

Étape 1

Créez votre clone

Fournissez une courte référence visuelle et vocale. HeyGen construit un avatar IA qui vous représente avec précision.

Étape 2

Ajoutez votre script

Saisissez ou collez le texte que vous souhaitez faire parvenir. Le système prépare automatiquement le rythme et la distribution.

Étape 3

Choisissez le style et la langue

Sélectionnez la mise en page visuelle, le ton et la langue. Le clone s'adapte tout en préservant la cohérence de votre identité.

Étape 4

Générer et exporter

Réalisez le rendu de la vidéo et téléchargez-la ou partagez-la. Mettez à jour le script à tout moment pour générer une nouvelle version.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Que signifie cloner votre IA ?

Cloner une IA de soi-même signifie créer une version numérique de vous qui peut produire des vidéos à partir de textes avec un générateur de vidéos IA. Cela vous permet d'apparaître à l'écran sans avoir à enregistrer chaque vidéo manuellement.

Dois-je enregistrer chaque vidéo ?

Non. Vous créez le clone une seule fois, puis vous générez de nouvelles vidéos en modifiant le texte. Cela élimine les prises de vue répétées et les refaire.

À quel point le clone est-il réaliste ?

Le clone IA est conçu pour ressembler et parler comme vous, avec une expression naturelle et des mouvements cohérents adaptés à une utilisation vidéo professionnelle, ce qui le rend parfait pour YouTube.

Puis-je utiliser le même clone dans différentes langues ?

Oui. Un clone peut parler plusieurs langues tout en conservant la même apparence et les mêmes caractéristiques vocales.

Cela convient-il à un usage professionnel ?

Oui. De nombreuses équipes utilisent des flux de travail de clones IA pour l'éducation, la formation, les mises à jour de leadership et la création de contenu.

Puis-je mettre à jour les vidéos plus tard ?

Vous pouvez modifier le script et régénérer la vidéo à tout moment sans avoir à reconstruire les mises en page ou à réenregistrer les séquences.

Ai-je besoin de compétences techniques ou en édition ?

Non. Le processus est basé sur le texte et conçu pour les utilisateurs non techniques.

Qui bénéficie le plus du clonage de soi-même ?

Les fondateurs, éducateurs, créateurs, équipes de vente et organisations qui nécessitent une communication vidéo cohérente bénéficient le plus des outils de clonage de soi par IA.

