Sans HeyGen Le goulot d’étranglement du lancement de produit

Votre produit est prêt. Votre date de lancement est fixée. Mais votre vidéo d’annonce ne l’est pas. Coordonner une production vidéo implique de réserver des talents, louer du matériel, attendre des semaines pour le montage. Au moment où votre vidéo est enfin validée, vos concurrents ont déjà capté l’attention du marché.

La mise à l’échelle sur l’ensemble de votre portefeuille de produits multiplie ces problèmes. Vingt nouvelles références signifient vingt tournages vidéo distincts à 5 000 $ chacun. Les agences annoncent des délais de 4 à 6 semaines par vidéo. Les chefs de produit ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Les budgets marketing ne peuvent pas aller aussi loin. Et lorsque les spécifications produit changent avant le lancement, vous devez tout recommencer à zéro.



