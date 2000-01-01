Créez des vidéos de lancement de produit qui génèrent des ventes
Transformez vos lancements de produits en contenus vidéo générateurs de revenus. Créez en quelques minutes des vidéos d’annonce professionnelles pour Instagram, LinkedIn, YouTube et TikTok. Aucun besoin de caméra, d’équipe de tournage ni de compétences en montage.
Le problème marketing
Le goulot d’étranglement du lancement de produit
Votre produit est prêt. Votre date de lancement est fixée. Mais votre vidéo d’annonce ne l’est pas. Coordonner une production vidéo implique de réserver des talents, louer du matériel, attendre des semaines pour le montage. Au moment où votre vidéo est enfin validée, vos concurrents ont déjà capté l’attention du marché.
La mise à l’échelle sur l’ensemble de votre portefeuille de produits multiplie ces problèmes. Vingt nouvelles références signifient vingt tournages vidéo distincts à 5 000 $ chacun. Les agences annoncent des délais de 4 à 6 semaines par vidéo. Les chefs de produit ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Les budgets marketing ne peuvent pas aller aussi loin. Et lorsque les spécifications produit changent avant le lancement, vous devez tout recommencer à zéro.
La solution HeyGen
Le créateur de vidéos de lancement de produit de HeyGen transforme votre brief produit en vidéos d’annonce professionnelles en quelques minutes. Saisissez la description de votre produit, choisissez un avatar IA comme présentateur et générez un contenu prêt pour le lancement, sans caméras ni studios. Votre vidéo est automatiquement exportée dans tous les formats : vertical pour Instagram et TikTok, carré pour les fils sociaux, horizontal pour YouTube.
Vous lancez cinquante produits ? Générez cinquante vidéos en une seule session grâce à la création en masse. Lancement mondial ? Traduisez votre vidéo d’annonce en plus de 175 langues avec clonage de voix et synchronisation labiale. Les spécifications du produit ont changé ? Modifiez votre script et régénérez la vidéo en cinq minutes. Votre contenu de lancement reste à jour sans délais de production ni coûteux reshoots.
Tout ce dont les équipes marketing ont besoin pour créer à grande échelle
Capacité de lancement multi-produit
Lancez l’ensemble de votre catalogue produit avec du contenu vidéo. La création en masse de HeyGen génère des vidéos d’annonce pour un nombre illimité de références à partir d’un simple fichier CSV. Chaque catégorie de produits bénéficie de présentateurs différents, tout en conservant une image de marque cohérente sur l’ensemble de votre portefeuille.
Vidéos de lancement optimisées pour chaque plateforme
Créez une fois, diffusez partout. Exportez en vertical 9:16 pour Instagram et TikTok, en carré 1:1 pour les fils d’actualité, en horizontal 16:9 pour YouTube et LinkedIn. Aucun redimensionnement manuel. Chaque format conserve une qualité professionnelle avec un cadrage optimal.
Lancements mondiaux multilingues
Lancez-vous simultanément sur tous les marchés. Traduisez votre vidéo d’annonce en plus de 175 langues avec un clonage de voix au rendu natif. La technologie de synchronisation labiale aligne les mouvements de bouche sur l’audio traduit. Personnalisez les détails locaux comme les prix et la disponibilité pour chaque marché.
Présentateurs de produits avec avatar IA
Choisissez parmi plus de 120 avatars IA variés ou créez des avatars personnalisés à partir de photos. Des présentateurs experts en technologie pour les lancements de logiciels. Des visages sympathiques pour les produits grand public. Des avatars au style exécutif pour les annonces B2B. Votre avatar est toujours disponible et offre une prestation parfaite à chaque fois.
Lancer des modèles de vidéos
Modèles prédéfinis pour les scénarios de lancement de produit les plus courants. Lancement de nouvelle fonctionnalité logicielle. Introduction d’une nouvelle gamme de produits. Lancement d’une édition limitée. Présentation d’une collection saisonnière. Choisissez un modèle, ajoutez les détails du produit, générez la vidéo.
Mises à jour de lancement instantané
Les caractéristiques du produit ont changé ? Les tarifs ont été mis à jour ? Modifiez le script et régénérez la vidéo en quelques minutes. Aucun nouveau tournage, aucun retard de production. Testez différentes approches de message. Réalisez des tests A/B pour déterminer quel récit produit résonne le mieux auprès de votre audience.
Du brief à la vidéo publiée en 3 étapes
Saisir les détails du produit
Saisissez la description de votre produit, ses principales caractéristiques, son prix et sa disponibilité. Ou importez des fiches produit ou des communiqués de presse existants. Pour les lancements multi‑produits, importez un fichier CSV contenant tous les détails des SKU pour une création par lot.
Concevez votre vidéo de lancement
Sélectionnez un avatar IA correspondant à votre catégorie de produit. Choisissez le décor de fond. Ajoutez des images de produit, des logos et les couleurs de votre marque. Prévisualisez exactement l’apparence de votre vidéo d’annonce.
Générer et distribuer
Cliquez sur Générer. En quelques minutes, vous obtenez une vidéo marketing professionnelle. Exportez-la dans tous les formats d’image pour tous vos canaux. Besoin d’une portée internationale ? Traduisez dans n’importe quelle langue en un clic. Diffusez vos contenus au rythme de votre calendrier marketing.
Conçu pour tous vos besoins marketing
Lancements de logiciels et de produits SaaS
Annoncez les nouvelles fonctionnalités, les mises à jour majeures et les lancements de plateforme avec des vidéos qui montrent concrètement les nouveautés. Les produits techniques bénéficient d’explications claires grâce à des captures d’écran vidéo présentant les fonctionnalités en action.
Lancements de produits grand public et d’e-commerce
Lancez de nouvelles collections, des produits saisonniers ou des éditions limitées avec des vidéos de révélation produit engageantes. Générez des vidéos individuelles pour chaque SKU ou des vidéos de présentation globale de vos collections.
Lancements de solutions B2B et d’offres pour les entreprises
Présentez vos nouvelles solutions B2B avec des vidéos d’annonce professionnelles. Des avatars au style exécutif exposent clairement les propositions de valeur aux décideurs.
Lancements d’applications mobiles
Stimulez les téléchargements avec des vidéos de lancement d’application mettant en avant les fonctionnalités clés. Créez une seule vidéo et utilisez‑la comme aperçu sur l’App Store, teaser sur les réseaux sociaux et vidéo de page d’atterrissage.
Lancements de matériels et de produits physiques
Mettez en valeur vos produits physiques avec des vidéos qui combinent un présentateur IA et des photos produits. Présentez les fonctionnalités et montrez des cas d’usage sans avoir besoin de séances photo produits complexes.
Éditions limitées et lancements exclusifs
Créez un sentiment d’urgence autour des produits en édition limitée. Les vidéos de lancement mettent l’accent sur la rareté, mettent en valeur les éléments uniques et incitent à passer à l’action immédiatement avant l’épuisement des stocks.
Résultat vérifié : Vision Creative Labs a aidé ses clients à passer de 1 à 2 vidéos par an à 50 à 60 par jour grâce à HeyGen.
Le produit qui connaît la plus forte croissance sur G2, et ce n’est pas un hasard
Des formations globales aux publicités vidéo, HeyGen permet à tout le monde (oui, vous aussi) de créer des contenus vidéo de haute qualité et à grande échelle pour tous les besoins. Voici quelques-uns des avantages que nos clients apprécient le plus :
Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses.
Que sont les vidéos de lancement de produit ?
Les vidéos de lancement de produit sont des vidéos marketing qui annoncent et présentent de nouveaux produits. Elles mettent en avant les fonctionnalités, expliquent les avantages et suscitent l’enthousiasme autour des nouvelles sorties. HeyGen crée des vidéos professionnelles d’annonce à l’aide d’avatars IA et de synthèse vocale, sans caméras ni studios.
Comment créer une vidéo de lancement de produit sans tourner de séquences ?
Saisissez les détails de votre produit dans HeyGen. Sélectionnez un présentateur avatar IA. Choisissez le style visuel et ajoutez les éléments de votre marque. Cliquez sur Générer et HeyGen crée en quelques minutes une vidéo de présentation de produit prête à l’emploi. Aucune caméra ni compétence en montage n’est requise.
Quelle doit être la durée d’une vidéo de lancement de produit ?
Instagram et TikTok : 15 à 45 secondes. LinkedIn : 45 à 90 secondes. YouTube : 60 à 180 secondes. Site web : 60 à 90 secondes. Les vidéos plus courtes génèrent des taux de complétion plus élevés sur les plateformes sociales.
Puis-je traduire des vidéos de lancement de produit pour des lancements à l’international ?
Oui. Créez votre vidéo dans votre langue principale, puis traduisez-la en plus de 175 langues avec clonage de voix et synchronisation labiale. Lancez-la simultanément sur tous les marchés avec un contenu en langue native.
Que se passe-t-il si les caractéristiques du produit changent avant le lancement ?
Modifiez le script avec les informations mises à jour et régénérez la vidéo en quelques minutes, sans avoir besoin de nouveaux tournages. De nombreuses équipes produit créent des vidéos initiales très tôt, puis les mettent à jour avec les détails finaux juste avant le lancement.
Puis-je montrer mon produit réel dans la vidéo ?
Oui. Importez des photos de produits, des captures d’écran ou des enregistrements de démonstration. Combinez un avatar IA présentateur avec les visuels de votre produit pour raconter l’histoire complète de votre produit.
Puis-je personnaliser les vidéos pour chaque spectateur individuellement ?
Oui. HeyGen prend en charge la personnalisation dynamique avec des champs variables pour les noms, les entreprises et les détails personnalisés. Créez un seul modèle, puis générez des milliers de versions personnalisées pour le marketing basé sur les comptes, la prospection commerciale ou les campagnes d’engagement client. Videoimagem a produit plus de 50 000 vidéos personnalisées pour AB InBev en utilisant cette approche.
À quelle vitesse puis-je créer des vidéos marketing ?
HeyGen prend en charge des vidéos de différentes durées pour s’adapter à la conception de vos formations. La plupart des modules de conformité fonctionnent bien dans une plage de 3 à 10 minutes pour des approches de microlearning, mais vous pouvez créer des contenus plus longs pour des sujets plus complets. Pour les formations étendues (plus de 20 minutes), envisagez de découper le contenu en chapitres ou en modules afin d’améliorer l’engagement des apprenants et le suivi.
Comment HeyGen se compare-t-il à la production vidéo traditionnelle ?
La production vidéo marketing traditionnelle nécessite la coordination des talents, la réservation de studios, des journées de tournage et un montage en post‑production — généralement 2 à 4 semaines et entre 5 000 et 20 000 $ ou plus par vidéo finalisée. HeyGen génère une qualité comparable en quelques minutes pour une fraction du coût. Lorsque les campagnes évoluent ou que le contenu doit être mis à jour, vous régénérez la vidéo au lieu de la retourner. Les équipes marketing constatent une création de contenu 3 fois plus rapide et une baisse spectaculaire des coûts de production.
Comment HeyGen se compare-t-il au recours à une agence vidéo ?
Les agences traditionnelles facturent entre 5 000 et 15 000 $ par vidéo avec des délais de 2 à 4 semaines. HeyGen produit une qualité équivalente en quelques minutes, pour une fraction du coût, avec un nombre illimité de vidéos et de révisions.
La vidéo générée par IA convient-elle aussi bien au marketing qu’à la formation ?
Absolument. De nombreuses organisations utilisent la vidéo basée sur l’IA à la fois pour le marketing externe et pour les initiatives de formation interne, y compris des campagnes vidéo localisées pour toucher des publics dans différentes régions.
Découvrir d’autres solutions
