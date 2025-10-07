Transformez des textes statiques et des sujets complexes en courtes vidéos explicatives que les gens comprennent réellement. Avec HeyGen, vous pouvez créer des vidéos explicatives présentées par un animateur qui combinent voix, visuels et structure claire, le tout sans caméras ni montages chronophages. Éduquez plus rapidement vos clients, équipes et apprenants en utilisant la création de vidéos qui reste fidèle à la marque et qui est facile à mettre à jour.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Transformez la documentation interne en vidéos explicatives avec l'IA pour l'intégration, la conformité et la formation aux processus. Les nouveaux employés et le personnel existant peuvent revoir les leçons à tout moment en cas de besoin. Cela réduit la charge de support et maintient les normes de manière cohérente.
Transformez les articles d'aide et les FAQ en vidéos explicatives qui montrent plutôt que de dire. Utilisez des visuels d'écran et une narration conviviale dans votre créateur de vidéos explicatives afin que les clients puissent facilement suivre. De meilleures ressources d'auto-assistance signifient moins de tickets et des utilisateurs plus satisfaits.
Aidez les équipes de vente à expliquer des offres complexes avec des clips explicatifs rapides et partageables. Offrez aux prospects un aperçu simple qu'ils peuvent revoir ou partager avec les parties prenantes. Cela accélère la compréhension au sein des groupes d'achat.
Les éducateurs et les créateurs de cours peuvent transformer le contenu des leçons en vidéos explicatives structurées. Un rythme clair et des visuels soutiennent les différents styles d'apprentissage. Les étudiants bénéficient de leçons en petits morceaux faciles à réviser.
Expliquez les nouvelles politiques, mises à jour de sécurité ou changements de système avec des vidéos calmes et structurées. Les gens voient ce qui change, pourquoi c'est important et ce qu'ils doivent faire ensuite. Cela améliore l'adoption et réduit la confusion au sein des équipes.
Pourquoi choisir HeyGen pour des vidéos explicatives IA
HeyGen rend la transformation de contenus denses en vidéos explicatives digestes simple et rapide, en quelques minutes. Commencez par un document, un script ou une URL et laissez l'IA esquisser les scènes, ajouter la narration et structurer votre message. Vous obtenez des vidéos explicatives qui paraissent professionnelles, tout en restant flexibles pour des modifications rapides et de nouvelles versions.
Décomposez les longs documents, les guides techniques ou les processus détaillés en scènes courtes et ciblées. Le texte à l'écran, les visuels et la narration se combinent pour que les spectateurs saisissent l'idée principale rapidement. Cela améliore l'apprentissage et réduit la confusion au sein de votre public.
Évitez le processus d'enregistrement de voix off, d'embauche de talents ou d'apprentissage de la conception de mouvement. HeyGen gère les présentateurs, les mises en page et le timing pour vous. Vous restez concentré sur ce qui doit être expliqué au lieu de comment construire la vidéo.
Réutilisez des structures à travers des produits, équipes et régions tout en modifiant le contenu et la langue. Rafraîchissez rapidement les sections lorsque les détails changent et maintenez votre bibliothèque d'explications à jour. Un seul flux de travail prend en charge de nombreux cas d'utilisation différents.
Document, script et URL de la vidéo explicative
Commencez avec des PDF, des articles de base de connaissances ou des scripts et transformez-les rapidement en vidéos explicatives. HeyGen identifie les sections clés et les convertit en scènes avec narration et visuels. Vous pouvez affiner la structure pour qu'elle corresponde à votre déroulement préféré.
Présentateurs IA et voix off naturelles
Choisissez des présentateurs réalistes et des voix pour narrer votre contenu dans de nombreuses langues à l'aide du créateur de vidéos explicatives IA. Une livraison amicale et claire dans vos vidéos avec l'IA maintient l'engagement des spectateurs même lorsque les sujets sont complexes. Vous pouvez adapter le ton à la formation, à l'éducation du produit ou aux besoins marketing.
Mises en page visuelles, médias et légendes
Associez du texte, des icônes, des mises en évidence à l'écran et des supports multimédias dans des mises en page épurées. Les sous-titres automatiques améliorent l'accessibilité et aident les spectateurs à suivre dans des environnements sans son. Une cohérence visuelle renforce la confiance et la mémorisation.
Montage rapide et exportations de haute qualité
Mettez à jour les scripts, les scènes et le rythme dans la création de votre vidéo sans avoir à tout recommencer. Une fois prêt, exportez des vidéos explicatives de haute qualité adaptées aux plateformes LMS, aux centres d'aide, aux sites web et aux réseaux sociaux. Votre contenu reste facile à réutiliser.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le créateur d'explications vidéo IA
HeyGen vous offre un flux de travail guidé qui transforme rapidement vos idées écrites en vidéos explicatives claires. Vous n'avez pas besoin d'expérience en montage, juste d'un message que vous souhaitez mieux communiquer.
Téléchargez un document, collez un script ou partagez une URL avec les informations clés.
Sélectionnez une voix et un présentateur qui correspondent à votre public et au ton de votre marque.
Revoyez chaque scène et ajustez le texte, les exemples et l'accentuation. Ajoutez des images, icônes ou captures d'écran de soutien lorsque cela est utile.
Créez la vidéo explicative finale et exportez-la pour vos canaux préférés. Intégrez-la dans les centres d'aide, les portails d'apprentissage, les hubs internes ou les pages publiques.
Un explicateur vidéo IA est une courte vidéo qui utilise l'intelligence artificielle pour transformer des textes, des documents ou des instructions en explications visuelles. Il combine la narration, des scènes et du texte à l'écran pour simplifier les idées afin que les gens les comprennent plus rapidement et avec moins d'effort.
Non. HeyGen est conçu pour que les experts en la matière, les marketeurs et les éducateurs puissent créer des vidéos avec l'IA sans compétences en montage. Les modèles et les flux guidés gèrent la mise en page et le timing, vous laissant vous concentrer sur le message.
Oui. Vous pouvez télécharger des PDF, des scripts ou d'autres contenus basés sur du texte et les utiliser comme base pour votre explicatif. HeyGen vous aide à résumer et à structurer le matériel en une séquence de scènes faciles à suivre dans votre vidéo explicative IA.
Oui. Vous pouvez générer des voix off et des sous-titres dans de nombreuses langues grâce à la fonctionnalité de traduction vidéo. Cela rend facile la personnalisation de la même vidéo explicative pour différentes régions ou publics sans avoir à refaire les visuels depuis le début.
Vous pouvez utiliser des vidéos explicatives dans les centres d'aide, les plateformes LMS, les e-mails commerciaux, les pages d'atterrissage, les portails internes et les réseaux sociaux. Tout endroit où les gens ont besoin de comprendre clairement un sujet peut bénéficier d'une vidéo explicative.
De nombreux vidéos explicatives sont plus efficaces entre une et cinq minutes, selon la profondeur du sujet. HeyGen vous permet de diviser les sujets longs en modules plus petits dans votre vidéo explicative AI, afin que les spectateurs puissent regarder ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.
Oui. Vous pouvez rouvrir un projet, ajuster le script ou les scènes, et régénérer uniquement ce qui a changé. Cela permet de maintenir votre bibliothèque d'explications à jour sans avoir à tout reconstruire à chaque mise à jour.
Oui. Vous pouvez ajouter des captures d'écran de produits, des schémas et des enregistrements d'écran directement dans votre explicatif. Ces éléments aident à simplifier les idées abstraites et les rendent plus faciles à suivre dans votre vidéo explicative.
Oui. HeyGen exporte des vidéos de haute qualité qui sont efficaces pour l'apprentissage professionnel, l'intégration et les expériences orientées client. Des visuels épurés, un audio clair et des sous-titres soutiennent des cas d'utilisation sérieux.
Oui. Les équipes peuvent partager l'accès aux projets, réviser les scripts et proposer des modifications. La collaboration maintient la précision du contenu tout en permettant à la production vidéo de progresser rapidement.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.