Accueil Outil Créateur d'explications vidéo IA

Créateur d'explications vidéo IA : Créez des vidéos gratuitement et instantanément

Transformez des textes statiques et des sujets complexes en courtes vidéos explicatives que les gens comprennent réellement. Avec HeyGen, vous pouvez créer des vidéos explicatives présentées par un animateur qui combinent voix, visuels et structure claire, le tout sans caméras ni montages chronophages. Éduquez plus rapidement vos clients, équipes et apprenants en utilisant la création de vidéos qui reste fidèle à la marque et qui est facile à mettre à jour.