Advantive est une entreprise SaaS qui fournit des logiciels conçus pour répondre aux besoins spécifiques des fabricants et distributeurs spécialisés, les aidant à se développer efficacement et à améliorer leur rentabilité. En tant que Directeur de la formation et du développement, Bob Bednarz pilote des initiatives d’accompagnement à l’échelle mondiale, axées sur l’accélération de la progression des employés et la libération de leur potentiel dans l’ensemble de l’organisation.

Pour Bob, l’apprentissage ne consiste pas seulement à transmettre des informations ; il s’agit d’aider les personnes à développer leurs compétences et à retenir plus rapidement ce qu’elles apprennent. Son objectif est de réduire le temps nécessaire aux employés pour atteindre des étapes clés, en compressant ce qui prenait auparavant deux à trois ans en six à douze mois, voire moins. Pour y parvenir à grande échelle, avec une équipe L&D réduite, il a fallu adopter une nouvelle approche de la création de contenu et de l’engagement.

Maintenir l’engagement tout en fonctionnant avec des ressources limitées

L’équipe L&D d’Advantive fonctionne de manière allégée par conception. Bob cumule plusieurs rôles, en équilibrant l’animation, la création de contenu et la conception de programmes, tout en accompagnant plus de 600 employés dans le monde, en plus de la formation des clients.

La vidéo a toujours été au cœur de la stratégie d’apprentissage d’Advantive, en particulier pour les contenus en autoformation et à la demande. Il était difficile de créer une vidéo qui reste pertinente et engageante dans la durée.

« L’un des plus grands défis avec la vidéo traditionnelle, c’est qu’elle devient rapidement obsolète », a déclaré Bob. « Vous pouvez enregistrer une formation d’une heure et, 30 ou 40 jours plus tard, elle n’est déjà plus exacte. Vous devez alors tout réenregistrer. »

Une autre contrainte majeure était la dépendance à l’égard des experts métier. Les experts techniques d’Advantive sont souvent en contact direct avec les clients, et dégager du temps pour qu’ils enregistrent des formations, sans même parler de créer une vidéo engageante, était difficile.

« Ils n’ont pas toujours les compétences nécessaires pour enregistrer des formations engageantes », expliqua Bob. « Et nous n’avons pas toujours le temps de les éloigner de leurs clients. »

Il en résultait des cycles de production lents, des contenus obsolètes et une capacité limitée à faire évoluer les programmes de formation sans augmenter la charge de travail.

Trouver un moyen plus rapide de créer des contenus d’apprentissage engageants

La première impression de Bob sur HeyGen a été dictée par la nécessité. Avec l’une des équipes L&D les plus réduites sur lesquelles il ait jamais travaillé, il avait besoin d’un moyen de créer du contenu plus rapidement, sans sacrifier la qualité ni l’engagement.

« J’avais besoin de pouvoir créer du contenu plus rapidement », a-t-il déclaré. « À l’époque, il n’y avait vraiment que moi et une autre personne pour soutenir des centaines d’employés. »

Ce qui a immédiatement frappé, c’est la capacité de HeyGen à transformer des formations textuelles en vidéos captivantes, tout en ajoutant une dimension humaine grâce aux avatars. « L’un des plus grands défis de l’apprentissage en autonomie, c’est l’engagement », a déclaré Bob. « Les gens ont besoin d’un lien émotionnel pour retenir l’information. »

En utilisant un avatar de studio, souvent à son effigie, Bob pouvait créer un sentiment de présence et de familiarité, même dans un contexte d’apprentissage asynchrone. « Si les apprenants voient une personne, même une version avatar de moi, ils ont plus de chances de retenir ce qu’ils apprennent », a-t-il déclaré.

Permettre des jeux de rôle réalistes sans coaching en direct

L’une des avancées les plus importantes est survenue lorsque Bob a commencé à utiliser les fonctionnalités d’avatar interactif de HeyGen.

« Le moment magique pour nous a été de voir l’avatar prendre vie », a-t-il déclaré. « Mais plus important encore, c’était le LiveAvatar et la possibilité de faire des jeux de rôle. »

Bob a présenté un scénario d’entretien simulé à un responsable auquel il rendait compte, montrant comment les employés pouvaient s’exercer à des compétences concrètes, comme la conduite d’entretiens ou les conversations sur la performance, sans avoir besoin de la présence d’un coach en direct.

« C’est à ce moment-là que nous avons compris que nous pouvions aider les gens à développer leurs compétences sans qu’un coach doive rester assis avec eux pendant des heures », dit-il.

Cela a ouvert la voie à une pratique à grande échelle intégrée directement aux formations en autonomie. Au lieu de dépendre d’ateliers de 90 minutes ou de séances de jeu de rôle individuelles, les employés pouvaient désormais s’exercer dans des scénarios réalistes selon leur propre emploi du temps.

« Je ne pensais pas que nous en étions déjà là avec l’IA, dit Bob. Mais cela l’a rendu possible. »

Rationaliser les mises à jour de contenu et la diffusion multilingue

HeyGen a également transformé la façon dont Advantive gère les mises à jour de contenu et la localisation.

Au lieu de réenregistrer des vidéos entières pour de petits changements, Bob pouvait rapidement mettre à jour les scripts et régénérer le contenu. « Si nous devons faire une mise à jour, c’est bien plus rapide que de réenregistrer une vidéo de trois ou cinq minutes », a-t-il déclaré.

L’équipe a également commencé à expérimenter la création de vidéos génératives, transformant des prompts ou des contenus de type PowerPoint en vidéos soignées en quelques jours plutôt qu’en plusieurs semaines.

« Souvent, nous avons des idées, mais les concrétiser visuellement prenait des semaines », a déclaré Bob. « Maintenant, nous le faisons en quelques jours. »

Pour la formation des clients, la traduction est devenue nettement plus simple. Advantive opère principalement en anglais, mais ses clients internationaux ont besoin de formations dans d’autres langues. « Le fait de pouvoir téléverser une vidéo et de la rendre rapidement disponible en plusieurs langues a été un énorme avantage », a déclaré Bob.

Créer une base pour un apprentissage plus rapide et évolutif

Depuis l’adoption de HeyGen, Advantive a constaté des gains clairs et mesurables.

Bob estime une réduction de 50 % du temps nécessaire pour créer des contenus d’apprentissage en autonomie. Dans un exemple récent, une formation PowerPoint avec voix off, qui prenait auparavant plusieurs jours, a été réalisée en seulement deux à trois heures. « Ce gain de temps est notre indicateur le plus important », a déclaré Bob.

Au-delà du gain d’efficacité, le temps récupéré permet à Bob de se concentrer sur des tâches à plus fort impact, comme l’animation de sessions, l’engagement des employés et le soutien aux dirigeants, plutôt que de passer des heures à produire du contenu.

« Si j’économise du temps, j’économise aussi de l’argent », dit-il. « Et je peux passer plus de temps au contact des gens, ce qui, au final, stimule l’engagement et la fidélisation. »

Ce que Bob apprécie le plus chez HeyGen, c’est que la plateforme ne cesse d’évoluer. De nouvelles fonctionnalités élargissent en permanence le champ des possibles pour les équipes formation et développement. « Nous n’en sommes encore qu’aux prémices », a-t-il déclaré.

Son conseil à ceux qui débutent est simple : lancez-vous et expérimentez. « Plus vous jouez avec, plus vous apprenez à l’utiliser », a déclaré Bob. « Et passez du temps à créer votre avatar de studio. Plus vous le soignez, plus l’expérience devient réaliste et engageante. »

Pour Bob et l’équipe L&D d’Advantive, HeyGen est devenu le socle d’un apprentissage plus rapide, plus engageant et plus facilement scalable.

« Si vous voulez gagner du temps, produire du contenu plus rapidement et créer des expériences d’apprentissage avec lesquelles les gens se connectent vraiment et dont ils se souviennent », a déclaré Bob, « HeyGen vaut absolument la peine d’être essayé. »