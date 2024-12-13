Médias Captivants® (AGM) est une agence de marketing à service complet dédiée à aider les entreprises à prospérer grâce à des stratégies innovantes qui stimulent les revenus et élargissent la présence sur le marché. Spécialisée dans le commerce électronique, les médias sociaux et le marketing par courriel, AGM a établi un palmarès impressionnant. L'une de ses réalisations marquantes est son travail avec NaturalSlim®, une marque de santé et de bien-être fondée par Manuel Suarez et son père, Frank Suarez.



La marque a connu une croissance exponentielle et possède plus de 10 millions d'abonnés sur les médias sociaux, en grande partie grâce à l'expertise d'AGM. Cherchant à étendre la portée de NaturalSlim au-delà de son public latino-américain établi, AGM s'est tourné vers la technologie vidéo IA de HeyGen pour surmonter les défis de localisation, rationaliser les flux de travail et améliorer les campagnes clients.

Surmonter les obstacles de la localisation

Étendre la portée de NaturalSlim aux marchés européens et anglophones a présenté un défi unique. Frank Suarez, le visage de NaturalSlim, était connu pour ses vidéos éducatives sur la santé et le métabolisme. Ces vidéos ont été essentielles pour établir la confiance du public mais étaient principalement en espagnol.

« L'entendre directement de la bouche de la personne, c'est différent. C'est là que se construisent la connaissance, la sympathie et la confiance », a déclaré Jimmy Stearns, directeur de création senior chez AGM.

Les méthodes de traduction traditionnelles, telles que les incrustations de texte, manquaient d'authenticité pour captiver efficacement de nouveaux publics. Des outils comme Google Translate et ChatGPT se sont révélés incohérents, nécessitant une relecture approfondie, ce qui a ralenti la production. « Il nous a fallu trois jours juste pour sortir une vidéo de huit minutes », a déclaré Jimmy.

Permettre une traduction et un engagement fluides

AGM a adopté la technologie vidéo alimentée par l'IA de HeyGen pour relever ces défis. Initialement attirée par ses avatars innovants, AGM a rapidement réalisé que les capacités de traduction de la plateforme étaient le véritable élément révolutionnaire. Jimmy se souvient : « Quand je l'ai montré à Manuel, il a tout de suite vu le potentiel et a dit : ‘Commençons à l'explorer.’ »

HeyGen a permis à AGM de traduire la vaste bibliothèque de contenu de NaturalSlim dans plus de 10 nouvelles langues, y compris le russe, le portugais, le français et l'allemand. Les traductions ont conservé la voix, le ton et la ressemblance de Frank Suarez, ce qui était crucial pour préserver l'authenticité de son message.

« La capacité de conserver la ressemblance, la voix et tout, même les avatars de mouvement, c'est ce qui distingue HeyGen », a déclaré Jimmy. « Cela nous a donné la possibilité d'avoir une portée mondiale avec des services de traduction qui semblent naturels, et non générés par IA. »

En plus des traductions, AGM a utilisé les avatars de HeyGen pour créer du contenu captivant pour les réseaux sociaux. Ces « arrêteurs de pouce », comme les appelait Jimmy, captaient l'attention des spectateurs et augmentaient l'engagement. Cette combinaison de traduction et de visuels accrocheurs a aidé AGM à introduire NaturalSlim et d'autres clients sur de nouveaux marchés mondiaux tout en préservant leurs identités de marque uniques.

Étendre la portée de NaturalSlim

Les outils de HeyGen ont considérablement amélioré l'efficacité du flux de travail et les résultats clients d'AGM. Les traductions au son naturel ont éliminé le besoin d'une relecture approfondie et de la dépendance envers des traducteurs tiers, permettant à AGM de produire et de publier du contenu plus rapidement, réduisant le temps de production vidéo de trois jours à quelques heures.

Les résultats ont été transformateurs. NaturalSlim a réussi à étendre sa portée aux marchés européens, se connectant avec des millions de clients potentiels. Le contenu localisé a résonné avec le public, favorisant la confiance et stimulant l'engagement. « Le branding est tout simplement dingue », a déclaré Jimmy, réfléchissant à l'impact de l'atteinte de nouveaux publics avec les vidéos éducatives de Frank Suarez. L'évolutivité améliorée des outils de HeyGen a également permis à AGM de réutiliser le contenu dans plusieurs langues sans augmenter les ressources.

Le partenariat entre AGM et HeyGen souligne la puissance de l'IA dans le marketing mondial. En tirant parti des outils de traduction et d'avatar de HeyGen, AGM a surmonté d'importants défis de localisation, élargi la portée de ses clients et rationalisé ses flux de travail. Alors qu'AGM continue d'innover et d'explorer de nouvelles applications pour la technologie de HeyGen, l'agence est bien placée pour établir de nouvelles normes dans le marketing numérique et aider ses clients à prospérer dans un monde interconnecté.