Crea videos con plantillas de video con IA

Crea videos impresionantes en minutos usando la biblioteca de más de 700 plantillas de video con IA de HeyGen. Cada plantilla te da una forma rápida de producir contenido de alta calidad que detiene el scroll, sin necesidad de tener experiencia en edición. Más de 85,000 creadores y equipos ya confían en HeyGen para simplificar y acelerar su proceso de creación de video.

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128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Plantillas de video con IA

Logra una sincronización perfecta entre audio y video

¿Quieres que tus videos se vean naturales, con voces y movimiento de labios sincronizados, sin pasar horas en un editor? El lip-sync con IA de HeyGen alinea automáticamente el audio con el movimiento de la boca, ya sea que uses avatares de IA o grabaciones reales.

Puedes empezar desde cualquier plantilla de video con IA, agregar tu guion o audio, elegir una voz y dejar que HeyGen se encargue del tiempo por ti. Funciona en varios idiomas para que puedas crear versiones localizadas del mismo video sin volver a grabar. Esto ayuda a creadores, instructores y equipos de marketing a producir videos pulidos que se sienten auténticos y fáciles de ver

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Plantillas de video con IA

Mejores prácticas para la sincronización labial con IA

Lograr una sincronización labial fluida y natural empieza con unos cuantos pasos sencillos. Estas recomendaciones te ayudan a obtener los mejores resultados al crear videos con avatares de IA o al sincronizar audio con grabaciones reales.

• Elige una voz de calidad: selecciona una voz de IA clara y natural que vaya con tu mensaje. La plataforma ofrece más de 300 voces en 175 idiomas.
• Usa audio limpio: si subes tu propio audio, elige una grabación sin ruido. Un audio limpio ayuda a que la IA genere movimientos de boca más precisos.
• Alinea el tono y la expresión: elige un avatar con expresiones que se adapten a tu guion. Esto hace que los videos se vean más creíbles y mantiene a tu audiencia interesada.
• Traduce y sincroniza en un solo paso: usa la traducción con IA integrada cuando necesites lip-sync en varios idiomas. El sistema ajusta automáticamente el tiempo y las formas de la boca para cada idioma.

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Plantillas de video con IA

Conecta con tu audiencia con sincronización labial realista con IA

La sincronización labial realista hace que tus videos sean más fáciles de ver y ayuda a que tu mensaje se sienta más auténtico. En lugar de ajustar los cuadros manualmente, la IA alinea cada palabra con un movimiento de boca preciso en segundos. Esto funciona tanto para avatares personalizados como para grabaciones reales, dándote una forma rápida de producir contenido claro y profesional.

Si estás creando videos de capacitación, clips de marketing, videos explicativos o videos multilingües, la IA se encarga por ti de todo el tiempo y las expresiones. Con integraciones como Zapier, puedes automatizar el proceso en múltiples proyectos y mantener tu flujo de trabajo funcionando sin problemas.

Si necesitas ayuda para escribir tu guion, prueba el HeyGen AI Video Script Generator para crear guiones listos para usar en segundos.

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a video that says boost engagement on it
¿Cómo funciona?

Crea videos perfectamente sincronizados en 4 pasos fáciles

Dale vida a tus videos con sincronización labial precisa y en varios idiomas. Sigue estos pasos para convertir cualquier guion o audio en un video terminado.

Paso 1

Escribe texto o sube audio

Empieza escribiendo tu guion o subiendo un audio claro. Usa texto a voz, audio grabado o texto traducido según lo que necesite tu proyecto.

Paso 2

Selecciona un avatar

Elige entre una amplia variedad de avatares de IA o usa tu propio material. Cada uno está diseñado para reflejar expresiones naturales y una clara sincronización labial.

Paso 3

Elige una voz de IA o sube material real

Elige entre más de 300 voces en 175 idiomas. Ajusta el tono y el estilo o sube un video real para sincronización con IA.

Paso 4

Genera y comparte tu video sincronizado

La IA sincroniza automáticamente labios, voz y expresiones. Exporta tu video terminado en segundos y compártelo en cualquier lugar.

Preguntas frecuentes sobre plantillas de video

¿Qué son las plantillas de video con IA de HeyGen?

Las plantillas de video con IA de HeyGen son diseños prediseñados pensados para ayudarte a crear videos profesionales en minutos, sin edición manual. Cada plantilla incluye escenas listas, transiciones y un ritmo definido para que puedas enfocarte en tu mensaje en lugar de construir todo desde cero. Explora las plantillas aquí: Plantillas de video con IA

¿Puedo personalizar las plantillas para que se adapten a mi marca?

Sí. Puedes cambiar el texto, subir imágenes, reemplazar clips, ajustar colores y agregar tu logo para que coincida con la identidad de tu marca. Cada plantilla es totalmente personalizable, lo que facilita crear videos coherentes y alineados con tu marca para marketing, capacitación y contenido en redes sociales.

¿Las plantillas son compatibles con avatares de IA y sincronización labial?

Sí. Puedes agregar los avatares de IA de HeyGen a cualquier plantilla y usar sincronización labial con IA de alta precisión para lograr una narración natural. Los avatares son compatibles con varios idiomas, lo que facilita crear versiones localizadas o multilingües del mismo video sin volver a grabar nada.

¿Necesito experiencia en edición para usar estas plantillas?

No necesitas experiencia. El editor es de arrastrar y soltar y funciona directamente en tu navegador, así que cualquier persona y los equipos pueden crear videos de alta calidad rápidamente. Las herramientas de IA se encargan automáticamente del tiempo, la estructura de las escenas y los ajustes de diseño.

¿Puedo usar las plantillas con guiones, imágenes o archivos de audio?

Sí. Puedes empezar con texto, subir audio o agregar imágenes y clips. La IA adapta tu contenido a la plantilla que elijas y ajusta los visuales, el ritmo y la voz para crear un resultado profesional. Si necesitas ayuda con el guion, prueba el Generador de guiones de video con IA.

¿Qué tipos de videos puedo crear usando las plantillas?

Puedes crear videos para redes sociales, explicativos, anuncios estilo UGC, presentaciones corporativas, recorridos de bienes raíces, tutoriales y contenido de marketing. Con más de 700 plantillas, puedes armar videos para casi cualquier nicho, audiencia o plataforma.

¿En qué formatos puedo exportar mi video final?

Puedes exportar tu video terminado en HD o 4K según tu plan. Los videos se descargan en formato MP4 para compartirlos fácilmente en TikTok, Instagram, YouTube o plataformas de negocios. Para cambiar el tamaño según la plataforma, usa la Herramienta para reutilizar videos.

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