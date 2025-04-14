Plantillas de video con IA

¿Quieres que tus videos se vean naturales, con voces y movimiento de labios sincronizados, sin pasar horas en un editor? El lip-sync con IA de HeyGen alinea automáticamente el audio con el movimiento de la boca, ya sea que uses avatares de IA o grabaciones reales.

Puedes empezar desde cualquier plantilla de video con IA, agregar tu guion o audio, elegir una voz y dejar que HeyGen se encargue del tiempo por ti. Funciona en varios idiomas para que puedas crear versiones localizadas del mismo video sin volver a grabar. Esto ayuda a creadores, instructores y equipos de marketing a producir videos pulidos que se sienten auténticos y fáciles de ver