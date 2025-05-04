Video GPT

El Video GPT de HeyGen transforma prompts sencillos en videos totalmente generados con IA, sin necesidad de tener habilidades de edición. Ya sea que estés creando contenido para marketing, educación o redes sociales, la creación de video con IA nunca había sido tan fácil. Deja que la IA le dé vida a tus ideas con solo unos cuantos clics.

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128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
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¿Quieres optimizar tu proceso de producción de video?

Crear videos profesionales ya no tiene que ser tardado ni complicado. Con el Video GPT de HeyGen, puedes agilizar tu producción de video eliminando la necesidad de software de edición avanzado y conocimientos técnicos. Solo ingresa tu idea y la IA se encarga de todo, desde escribir el guion hasta las transiciones entre escenas.

Ya sea que estés trabajando en una campaña de marketing, contenido educativo o videos para redes sociales, Video GPT acelera todo el proceso y te deja más tiempo para enfocarte en lo que realmente importa: tu visión creativa. Dile adiós a las largas horas de edición y deja que la IA se encargue del trabajo pesado.

Para aprovechar al máximo tu contenido generado con IA, revisa nuestro Reproductor de video con IA para una reproducción fluida y distribución en todas tus plataformas.

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Video GPT

Mejores prácticas para usar video GPT

Para aprovechar al máximo Video GPT, sigue estas mejores prácticas para crear videos de alta calidad fácilmente:

• Crea prompts claros: sé específico con tus instrucciones. Entre más detalles des, mejor entenderá la IA y generará contenido relevante.

• Perfecciona los resultados: Después de que la IA genere tu video, tómate un tiempo para revisarlo y ajustarlo para que se alinee perfectamente con tu visión. Pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia.

• Personaliza tus videos: agrega elementos personalizados como logotipos, subtítulos o narraciones de voz para que tus videos sean realmente tuyos. La personalización te ayuda a conectar con tu audiencia.

• Experimenta con estilos: Prueba diferentes tonos, formatos y elementos visuales. Explora cómo distintos estilos conectan con tu audiencia objetivo y encuentra el que mejor se adapte a tu contenido.

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Video GPT

Simplificando la producción de video con IA

Con el Video GPT de HeyGen, la creación de videos se vuelve más sencilla y rápida que nunca. Ya no necesitas software de edición avanzado ni habilidades técnicas para producir videos con calidad profesional. La IA optimiza cada paso, desde la generación del guion hasta las transiciones entre escenas, asegurando un proceso fluido y eficiente.

Ya seas marketer, educador o creador de contenido, Video GPT te ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo al encargarse del trabajo técnico. Las herramientas impulsadas por IA se ocupan de los detalles, para que tú puedas enfocarte en tus ideas y tu creatividad. Descubre las últimas tendencias en producción de video con IA y vive lo fácil que puede ser crear contenido pulido y atractivo en solo unos cuantos clics.

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¿Cómo funciona?

Genera tu guion de video en 4 pasos sencillos

Crear un video profesional con Video GPT es rápido y sencillo. Sigue estos cuatro pasos simples para darle vida a tus ideas:

Paso 1

Haz clic en “Generar guion con IA”

Comienza seleccionando la opción de generador de guiones con IA en HeyGen.

Paso 2

Ingresa tu tema, tono e información adicional

Indica tu tema, elige el tono (amigable, profesional, etc.) y agrega cualquier detalle relevante, como una URL, si hace falta.

Paso 3

Revisa y perfecciona tu guion

Previsualiza el guion generado y haz los cambios necesarios. Puedes volver a generarlo si no quedas completamente satisfecho con el resultado.

Paso 4

Crea tu video usando tu guion final

Cuando tu guion esté listo, deja que la IA cree el video con avatares, elementos visuales y narraciones de voz que se adapten al estilo que elegiste.

Preguntas frecuentes sobre Video GPT

¿Qué es Video GPT?

Video GPT es una herramienta con IA que transforma prompts de texto simples en videos completamente generados. Optimiza la creación del guion, los visuales y la narración en voz, haciendo que la producción de video sea rápida y sencilla.


¿Cómo funciona Video GPT?

Simplemente ingresa tu tema, elige un tono y agrega cualquier detalle adicional. La IA luego redacta un guion, selecciona avatares y elementos visuales, y compila un video pulido, todo en unos cuantos clics.

¿Puedo personalizar mi video?

¡Claro que sí! Una vez que la IA genere tu video, puedes pulir el guion, ajustar los elementos visuales y agregar toques personales como logotipos, voces en off y subtítulos para que se adapte a tu estilo.


¿Para qué tipos de contenido es mejor Video GPT?

Video GPT es perfecto para videos de marketing, contenido para redes sociales, explicaciones de producto, capacitación interna y más. Es ideal cuando necesitas contenido de video rápido y de alta calidad con el mínimo esfuerzo.

¿Puedo integrar Video GPT en mi flujo de trabajo?

Sí, con HeyGen's API, puedes automatizar e integrar fácilmente la creación de videos en tus herramientas o plataformas existentes para tener una producción más ágil.

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