Cada plataforma tiene requisitos de video diferentes, y usar el tamaño equivocado puede provocar cortes raros, cuadros distorsionados o pérdida de detalles. Cuando ajustas el tamaño de tu video correctamente, se adapta de forma natural a la pantalla, mantiene su calidad y ayuda a que tu mensaje llegue sin distracciones.

La mayoría de los editores modernos incluyen funciones para cambiar el tamaño del video, desde ajustes sencillos de relación de aspecto hasta controles avanzados que te ayudan a corregir tomas estiradas o distorsionadas. Con HeyGen, puedes redimensionar tu video de una forma que mantiene tu flujo de trabajo sencillo y asegura que tu contenido se vea profesional en cualquier dispositivo.