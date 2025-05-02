Cambia el tamaño de tu video rápido y mantenlo claro, limpio y listo para cualquier plataforma. HeyGen te ayuda a ajustar las dimensiones en minutos, ya sea que necesites un formato vertical para TikTok, un formato cuadrado para Instagram o un clip en pantalla ancha para YouTube. Con el tamaño correcto, tu video se muestra bien, evita recortes no deseados y ofrece una experiencia de reproducción más fluida.
¿Necesitas que tus videos se adapten perfecto a cualquier plataforma?
Cada plataforma tiene requisitos de video diferentes, y usar el tamaño equivocado puede provocar cortes raros, cuadros distorsionados o pérdida de detalles. Cuando ajustas el tamaño de tu video correctamente, se adapta de forma natural a la pantalla, mantiene su calidad y ayuda a que tu mensaje llegue sin distracciones.
La mayoría de los editores modernos incluyen funciones para cambiar el tamaño del video, desde ajustes sencillos de relación de aspecto hasta controles avanzados que te ayudan a corregir tomas estiradas o distorsionadas. Con HeyGen, puedes redimensionar tu video de una forma que mantiene tu flujo de trabajo sencillo y asegura que tu contenido se vea profesional en cualquier dispositivo.
Mejores prácticas para redimensionar videos
• Opciones de relación de aspecto: cambia entre formatos verticales, cuadrados u horizontales para que tu video se adapte perfecto a la plataforma donde lo vas a publicar.
• Redimensiona sin perder claridad: el escalado inteligente ayuda a que tu video se vea nítido y fluido incluso cuando ajustas las dimensiones.
• Configuración personalizada de ancho y alto: ideal para creadores que necesitan más control sobre tamaños y diseños exactos.
• Arregla clips estirados o distorsionados: corrige material grabado con la forma incorrecta para que vuelva a verse natural.
• Presets para redes sociales: usa tamaños predeterminados para TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts y más para ahorrar tiempo.
• Redimensiona videos en tu navegador: ajusta el tamaño en línea sin descargar software ni configurar herramientas complicadas.
• Funciona para todo tipo de videos: ya sea contenido para redes sociales, demos de producto, videos de capacitación o proyectos largos, cambiar el tamaño ayuda a que tu video se vea limpio e intencional.
Mejora tu alcance con videos redimensionados
Cambiar el tamaño de tus videos hace que tu contenido sea más versátil y adecuado para distintas plataformas, aumentando su visibilidad y potencial de interacción. Con el tamaño y formato correctos, tus videos pueden llegar a una audiencia más amplia y verse profesionales donde sea que los compartas.
La herramienta de cambio de tamaño de video de HeyGen simplifica el redimensionamiento mientras conserva la calidad del video. Al adaptar el contenido para ajustarlo a los formatos específicos de cada plataforma, aumentas la versatilidad y el engagement. Con nuestra plataforma intuitiva, puedes adaptar tus videos para cualquier plataforma o propósito de forma rápida y sencilla.
Recorta, redimensiona y reutiliza tus videos en 4 pasos sencillos
Usa Instant Highlight con IA para encontrar y compartir rápidamente las mejores partes de tu contenido.
Elige el archivo que quieres redimensionar desde tu dispositivo.
Elige un preset o ingresa dimensiones personalizadas que coincidan con tu plataforma.
Haz pequeños ajustes para mantener a tu sujeto centrado al cambiar de formato.
Revisa la claridad, la alineación del movimiento o recortes no deseados.
Usa una herramienta de escalado inteligente que ajusta las dimensiones sin estirar ni distorsionar tu material. HeyGen mantiene la claridad al cambiar el tamaño para que tu video se vea nítido incluso cuando cambias de formato. Para recortar antes de cambiar el tamaño, prueba el Online Video Trimmer
TikTok, Reels y Shorts funcionan mejor con el formato vertical 9:16, mientras que el feed de Instagram admite formato cuadrado (1:1) y 4:5. YouTube y los videos de capacitación se ven mejor en pantalla panorámica (16:9). Elegir el tamaño correcto asegura que tu contenido se muestre bien en todas las plataformas.
Sí. HeyGen te permite cambiar el tamaño de tus videos directamente en tu navegador, sin apps, descargas ni configuraciones técnicas. Solo sube tu archivo, elige el tamaño y exporta un video limpio y listo para la plataforma en cuestión de minutos.
Cambiar el tamaño ajusta las dimensiones generales de tu video, mientras que recortar elimina partes del encuadre. Muchos creadores primero cambian el tamaño para que coincida con la plataforma y luego recortan para lograr un encuadre y una composición perfectos.
Sí. HeyGen te permite ajustar tanto las dimensiones como la resolución en un solo paso, ayudándote a adaptar tu video para TikTok, Instagram, YouTube y más sin crear distorsión.
Usa la corrección de relación de aspecto para recuperar proporciones naturales. HeyGen ajusta automáticamente tu diseño para que las personas se vean equilibradas y centradas, en lugar de estiradas a lo largo del encuadre.
Claro que sí. El formato MP4 es compatible en prácticamente todas partes y se puede redimensionar, reencuadrar y exportar sin problemas de compatibilidad. Después de cambiar el tamaño, también puedes reformatear tu clip usando la Herramienta para reutilizar videos
Puede suceder si se hace de forma incorrecta, pero HeyGen usa un escalado optimizado para conservar la nitidez y el color. Al previsualizar antes de exportar, te aseguras de que tu video redimensionado se vea limpio y profesional en todos los dispositivos y plataformas.
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