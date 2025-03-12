La plataforma de videos personalizados con IA de HeyGen te permite crear videos a la medida de forma sencilla, integrando nombres, preferencias u ofertas en cada video. Llega a tu audiencia con contenido personalizado que impulsa el engagement y aumenta las tasas de conversión. Ya sea que te enfoques en personas individuales o en campañas a gran escala,
¿Quieres que tus videos sean más atractivos y tengan más impacto?
La plataforma de videos personalizados con IA de HeyGen te ayuda a crear videos para cada persona, asegurando que tu mensaje sea personal y relevante. Ya sea que estés haciendo marketing, vendiendo o interactuando con tus clientes, los videos personalizados son la mejor forma de conectar. Las herramientas avanzadas de IA de HeyGen te permiten crear videos que captan la atención y fortalecen la relación con tu audiencia.
Al usar nuestras funciones de IA, puedes agregar fácilmente detalles como nombres, preferencias y compras anteriores a tus videos. Esto hace que cada video sea memorable, aumenta el engagement y genera acción. Es perfecto para correos de video personalizados, marketing y retención de clientes.
Si buscas una experiencia aún más interactiva, explora nuestros Videos de Avatares de IA, donde los avatares de IA dan vida a tus mensajes y crean una conexión más inmersiva con tu audiencia.
Mejores prácticas para crear videos personalizados
Maximiza la efectividad de tus videos personalizados con estos consejos esenciales:
• Conoce a tu audiencia: entiende a tus espectadores. Aprende sobre sus necesidades, preferencias y comportamientos. Esto te ayuda a crear contenido que conecte con ellos y logre un mejor nivel de interacción.
• Manténlo auténtico: la personalización debe sentirse natural. Evita exagerar. Hazlo sutil para que tus videos sigan siendo genuinos y confiables.
• Prueba variaciones: Intenta diferentes tipos de personalización, como nombres, ofertas o formatos de video. Prueba estas variaciones para ver qué funciona mejor con tu audiencia.
• Mide los resultados: monitorea métricas de interacción como tasas de clics y conversiones. Usa estos datos para mejorar tus videos y tu estrategia de personalización con el tiempo.
Eleva el engagement con videos personalizados
Los videos personalizados son una forma muy efectiva de captar la atención de tu audiencia. Cuando adaptas tus mensajes a cada persona, le demuestras que valoras sus preferencias. Esto aumenta la interacción, la satisfacción del cliente, la retención y las conversiones.
Con la avanzada tecnología de IA de HeyGen, crear videos personalizados a gran escala es más fácil que nunca. Ya sea que estés dirigiéndote a un grupo específico o a una audiencia amplia, los videos personalizados te ayudan a comunicar tu mensaje de forma más efectiva.
Con la confianza de empresas en todo el mundo, te ayudamos a crear videos de alta calidad que generen interacción, conviertan y respalden los objetivos de tu negocio. Con herramientas fáciles de usar e integración fluida de IA, puedes producir videos que conecten con tu audiencia y generen resultados
Crea tu avatar de IA personalizado en 4 pasos fáciles
Transforma un video sencillo en tu avatar digital personalizado y parlante con HeyGen. Sigue estos cuatro pasos fáciles:
Grábate leyendo el guion proporcionado en un lugar bien iluminado. Este video servirá como base para tu avatar de IA personalizado.
Una vez que hayas grabado tu video, envíalo junto con el formulario de consentimiento de forma segura a HeyGen. Nuestro equipo de expertos usará ese material para generar tu avatar personalizado, asegurándose de que refleje tu estilo y tono.
Después de que tu avatar esté creado, úsalo para dar mensajes, presentaciones, tutoriales o cualquier otro tipo de contenido. Tu avatar cobrará vida con gestos realistas, sincronización labial y voz.
Una vez que tu avatar esté listo, puedes publicar tu video personalizado en redes sociales, herramientas internas o canales de clientes. Tu avatar está listo para interactuar a gran escala y llegar a tu audiencia de forma efectiva.
La plataforma de HeyGen te permite crear videos personalizados a gran escala agregando nombres, mensajes y detalles personalizados de forma automática. Esto hace que cada persona que ve el video sienta que fue creado específicamente para ella.
Agregas campos dinámicos como nombres o mensajes personalizados, y la IA los integra de forma fluida en cada video. Esto ahorra tiempo y elimina la edición manual en campañas grandes.
Sí. Los videos personalizados aumentan el engagement en el alcance, la incorporación y los seguimientos. Para una entrega más interactiva, combínalos con el video de imagen con IA.
Los límites dependen de tu plan de HeyGen; los niveles más avanzados permiten crear videos a gran escala. Puedes ver las opciones o registrarte en cualquier momento a través de HeyGen Signup.
Sí. Los videos personalizados hacen que las lecciones sean más relevantes para cada estudiante. Para contenido educativo estructurado, también puedes usar nuestro Generador de videos de capacitación con IA.
La generación de videos es rápida. Una vez que tu plantilla y tus datos se cargan, la IA crea cada video personalizado en cuestión de minutos, incluso para listas muy grandes.
Sí. HeyGen ofrece analíticas que muestran el nivel de interacción, clics y conversiones. Estos insights te ayudan a perfeccionar futuras campañas y mejorar tus estrategias de personalización.
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