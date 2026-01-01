Creador de videos de onboarding con IA para tus procesos de incorporación

Crea un video de onboarding profesional a partir de un simple guion en minutos. Sin cámaras ni software de edición. Pega tu texto, elige un estilo y da la bienvenida a nuevas contrataciones o clientes con un video claro y alineado con tu marca.

AI onboarding video maker creating an engaging onboarding video from a script.
141,847,156Videos generados
116,613,760Avatares generados
19,559,221Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Funciones clave

Features of onboarding video maker

Limpieza de voz para tomas pulidas y sin errores

Graba una vez y suena profesional. Speech Cleanup elimina automáticamente muletillas, pausas incómodas, falsos comienzos y tomas repetidas dentro del editor de video con IA, y luego suaviza cada transición para que tu video de onboarding parezca grabado en una sola toma perfecta. Sin regrabaciones y sin necesidad de saber editar.

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Speech Cleanup polishing a recorded onboarding video into a flawless take.

Crea videos de onboarding a partir de texto

Skip the camera and the crew. Paste a script or prompt, pick a clean style, and this AI-powered video platform does the rest. With text to video, HeyGen helps you create professional onboarding content from written steps and policies, ready to publish in one click.

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Creating onboarding videos from text with an AI-powered video platform.

Locuciones con IA en diversos idiomas

Da la bienvenida a cada nueva contratación en su propio idioma. Genera narración natural en más de 175 idiomas y acentos a partir de tu guion, o iguala el tono de tu equipo con una voz personalizada. El generador de voz con IA integrado usa texto a voz para mantener una locución clara y consistente sin que tengas que grabar ningún audio.

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AI voiceovers generating onboarding narration in diverse languages.

Personaliza subtítulos y texto en pantalla

Haz que el contenido de onboarding sea fácil de seguir desde cualquier lugar. Los subtítulos se generan automáticamente y se sincronizan con tu narración, para que cada persona pueda ver el video en silencio o en una oficina ruidosa. El generador de subtítulos da formato a texto limpio y personalizable que se muestra sin problemas en todos los dispositivos, con compatibilidad completa de idiomas.

Get Started For Free →
Customizing captions and on-screen text on an onboarding video.

Convierte tus diapositivas y plantillas en video

Reuse the material you already have. Upload a slide deck, handbook, or policy doc and turn it into a narrated onboarding video automatically. With PPT to video and onboarding video templates, your decks become engaging walkthroughs with animation and full customization, no design work required.

Comienza gratis →
Turning slides and templates into a narrated onboarding video.

Onboarding video ideas and use cases

Onboarding de empleados para nuevas contrataciones

Onboarding de empleados para nuevas contrataciones

Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.

Onboarding de clientes y recorridos guiados

Onboarding de clientes y recorridos guiados

Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.

Capacitación en cumplimiento para todos los departamentos

Capacitación en cumplimiento para todos los departamentos

Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.

Software tutorials and how-to guides

Software tutorials and how-to guides

Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.

Multilingual onboarding for global teams

Multilingual onboarding for global teams

Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.

Contenido de ayuda y marketing de autoservicio

Contenido de ayuda y marketing de autoservicio

Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.

Cómo funciona

Cómo funciona un creador de videos de onboarding

Crea un video de onboarding en cuatro pasos sencillos, desde el primer borrador hasta un video pulido y listo para compartir que tu equipo pueda ver hoy mismo.

Step 1

Elige una plantilla

Elige un estilo y diseño pensado para onboarding, luego define la relación de aspecto y los colores de tu marca.

Paso 2

Agrega tu guion

Paste your welcome message, steps, or policy text, then refine the wording and pacing for clarity.

Paso 3

Customize and clean up

Add narration, captions, and branding, then let Speech Cleanup remove filler words and pauses.

Paso 4

Export and share

Render your finished onboarding video and download or share it with new hires and customers.

Picking an onboarding video template with a style and layout.
Adding a script to an onboarding video and refining the pacing.
Customizing narration and captions, then cleaning up an onboarding video.
Exporting a finished onboarding video to share with new hires.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de videos de onboarding con IA y cómo funciona?

Es una herramienta que se encarga de crear videos de onboarding a partir de un guion escrito, sin necesidad de grabar ni editar. Pegas tu texto, eliges un estilo y HeyGen se encarga de la narración y el tiempo. El generador de videos con IA convierte la creación en unos cuantos clics rápidos.

¿Cómo hago un video de onboarding que sea efectivo?

Mantenlo corto y claro. Tip pro: usa una idea por escena. Un guion limpio, narración natural y subtítulos crean un video de onboarding efectivo que mantiene la atención. Basado en guion a video, un buen onboarding aumenta el engagement sin necesidad de volver a grabar.

¿Puedo crear videos de onboarding atractivos con plantillas?

Sí. Empieza con plantillas de video de onboarding, pega tu guion y personaliza el diseño. Hay plantillas de video de onboarding gratuitas para comenzar, además de presentaciones animadas que te ayudan a crear videos de onboarding atractivos en cuestión de minutos.

¿Es fácil crear videos de onboarding sin experiencia?

Sí. La plataforma hace que la creación de videos sea muy sencilla, así que cualquier persona puede armar videos de onboarding usando el texto que ya tiene. Obtienes un centro de contenido con plantillas y una opción de video sin mostrar tu cara, lo que facilita crear resultados profesionales sin necesidad de un equipo de producción.

Why use an AI onboarding video maker, and is it free?

There is a free plan with no credit card so you can explore the core tools and templates. Paid plans start around $29 per month for unlimited videos, more voices, and AI dubbing, giving a smooth onboarding experience for every hire you onboard.

¿La plataforma es compatible con el seguimiento en el LMS y la privacidad de datos?

Sí. Los módulos interactivos agregan cuestionarios e interacción dentro del video, y se exportan a SCORM para tu LMS como un video educativo. El inicio de sesión seguro, los registros de auditoría y la estricta privacidad de datos hacen que cada video de onboarding sea un verdadero reflejo de tu marca.

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Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus guiones y políticas en videos de onboarding atractivos con IA.

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