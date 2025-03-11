Las fotos de frente, bien iluminadas y con mínima obstrucción dan los mejores resultados. Evita ángulos muy laterales, obstrucciones fuertes o imágenes de muy baja resolución para asegurarte de que tu foto con IA se vea lo mejor posible. Si solo tienes una foto tomada en ángulo, intenta recortarla de forma más clara enfocándote en la cara para mejorar el lip-sync y las expresiones.