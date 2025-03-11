Haz que la foto cante, anima cualquier foto con IA

Sube una foto o pega un enlace de imagen y obtén al instante un video de canto pulido. HeyGen anima rostros, sincroniza los labios con el audio, agrega expresiones naturales, subtítulos y exportaciones listas para tus plataformas, para que crees clips compartibles sin cámaras ni animación manual.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Clips y memes sociales virales

Clips y memes sociales virales

Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.

Mensajes y saludos personalizados

Mensajes y saludos personalizados

Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.

Herramientas educativas y de aprendizaje de idiomas

Herramientas educativas y de aprendizaje de idiomas

Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.

Campañas de marca y mascotas

Campañas de marca y mascotas

Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.

Animaciones de tributo y legado

Animaciones de tributo y legado

Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.

Influencers virtuales y VTubing

Influencers virtuales y VTubing

Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.

Por qué HeyGen es la mejor herramienta para hacer que tus fotos canten

HeyGen combina animación facial avanzada, voz de alta calidad con sincronización labial y presets de plataforma para que creadores y equipos produzcan clips de canto virales de forma rápida y confiable. Genera decenas de variantes, localiza el audio y comparte en todos tus canales sociales.

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Movimiento facial realista

Nuestro sistema modela parpadeos sutiles, formas de la boca y movimientos de la cabeza para que las fotos cantando se vean naturales y con mucha expresión emocional, sin necesidad de editar cuadro por cuadro.

Flujo de trabajo sencillo para todos

Sube cualquier imagen clara, elige o sube audio y HeyGen se encarga de la detección de rostro, la sincronización labial y el renderizado para que creadores sin experiencia en animación obtengan resultados profesionales.

Escala, localiza y comparte

Genera muchas versiones localizadas con el traductor de video y las exportaciones por lotes para que puedas probar hooks, idiomas y formatos en diferentes audiencias y plataformas.

Convierte una imagen en video cantando con detección inteligente de rostro

HeyGen detecta puntos de referencia faciales y asigna el audio a formas de boca y expresiones realistas. El flujo de imagen a video reconstruye movimientos sutiles y la continuidad de la iluminación para que tu resultado se sienta vivo y convincente desde la primera vez que lo ves.

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image to video

Sincronización labial precisa y tiempos expresivos

Nuestro motor de sincronización labial ajusta el audio a nivel de sílaba y agrega pausas naturales, respiraciones y microexpresiones para crear una experiencia de canto con IA envolvente. El resultado es un retrato que canta manteniendo el ritmo, la emoción y la atención de quien lo ve, mientras suena auténtico y hace que tu foto cobre vida.

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Five phone screens show a woman on a live video, each with a different language option like French, Spanish, Chinese, and German.

Opciones de audio flexibles y compatibilidad de voz

Usa cualquier canción o pista de voz que hayas subido, elige entre modelos de voz de alta calidad o genera audio cantable en varios idiomas. HeyGen admite pronunciación multilingüe para que puedas hacer que los personajes canten en diferentes idiomas con una interpretación creíble.

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Voice cloning

Exportaciones y ajustes preestablecidos listos para tu plataforma

Exporta clips MP4 optimizados para formatos verticales, cuadrados y horizontales, con subtítulos superpuestos y zonas seguras para texto. Los ajustes preestablecidos aseguran que tu clip cumpla con las guías de cada red social y se vea padre en los previews del feed o en las stories.

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A man smiling in an office, with a card displaying options to export content as SCORM, with SCORM 1.2 selected as the version.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar la herramienta Make Photo Sing

Crea un clip de foto cantando en cuatro pasos sencillos, de imagen a video.

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Paso 1

Sube tu foto

Elige una imagen clara de frente o pega la URL de una imagen. HeyGen detecta automáticamente el rostro y recomienda el mejor encuadre para el lip-sync.

Paso 2

Agrega o elige audio

Sube una canción, un clip de voz o elige entre modelos de voz. Selecciona el idioma y el tiempo; HeyGen analiza el ritmo y asigna los fonemas al movimiento de la boca.

Paso 3

Previsualiza y ajusta

Revisa el borrador generado, ajusta expresiones, agrega subtítulos o cambia el tiempo. Genera tomas alternativas o aplica una voz diferente para darle variedad.

Paso 4

Exportar y compartir

Exporta archivos MP4 optimizados para Reels, TikTok o Stories con subtítulos y texto colocado en zonas seguras. Exporta por lotes múltiples versiones para pruebas A/B o campañas en varios idiomas.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué significa “make photo sing” y cómo lo logra HeyGen?

Hacer que una foto “cante” significa animar una cara estática para que interprete una pista de audio elegida, con movimientos de labios sincronizados y gestos expresivos. HeyGen usa detección facial, mapeo de fonemas y síntesis de movimiento para crear formas de boca realistas, parpadeos y sutiles movimientos de cabeza que se alinean con el audio para lograr un resultado muy convincente.

¿Qué imágenes funcionan mejor para retratos cantando?

Las fotos de frente, bien iluminadas y con mínima obstrucción dan los mejores resultados. Evita ángulos muy laterales, obstrucciones fuertes o imágenes de muy baja resolución para asegurarte de que tu foto con IA se vea lo mejor posible. Si solo tienes una foto tomada en ángulo, intenta recortarla de forma más clara enfocándote en la cara para mejorar el lip-sync y las expresiones.

¿Puedo usar cualquier canción o grabación de voz?

Sí, puedes subir canciones o pistas de voz siempre que cumplan con la duración y los formatos que admite la plataforma. Ten en cuenta los derechos de autor cuando uses música comercial. HeyGen también ofrece sonidos con licencia y modelos de voz para uso comercial seguro y para hacer prototipos rápidamente.

¿Qué tan realista es la sincronización labial y la expresión facial?

La sincronización labial de HeyGen funciona a nivel de fonema y agrega ajustes de tiempo, respiraciones y microexpresiones para aumentar el realismo. Los resultados son muy convincentes para clips cortos en redes sociales y mensajes personalizados; los acercamientos extremos o tomas cinematográficas pueden revelar los límites de la síntesis actual.

¿Puedo hacer que varias personas canten en una sola foto?

La mayoría de las herramientas se optimizan para una sola cara animada a la vez. Si una foto contiene varias caras, puedes generar clips por separado para cada una o subir una imagen grupal y elegir qué cara animar donde esté disponible.

¿HeyGen es compatible con varios idiomas y acentos?

Sí. La plataforma es compatible con audio multilingüe y modelos de pronunciación, lo que te permite hacer que tu foto cante en varios idiomas. Usa el traductor de video para regenerar las pistas de audio y los subtítulos, de modo que tus clips de canto con IA suenen naturales en diferentes idiomas.

¿Los videos generados son aptos para uso comercial?

Los clips generados con HeyGen y los recursos con licencia que se proporcionan son aptos para uso comercial, lo que te permite hacer que cualquier imagen “cante”. Verifica las licencias de cualquier audio o imagen de terceros que subas para asegurarte de cumplir con los derechos y las políticas de las plataformas cuando uses fotos con IA.

¿Puedo editar el video de canto generado?

Sí. Previsualiza borradores y aplica ediciones como la intensidad de las expresiones, el texto de los subtítulos o pistas de audio alternativas. Vuelve a generar variaciones rápidamente para probar diferentes voces, idiomas y tiempos.

¿Cuánto tiempo tarda la generación y qué formatos de archivo están disponibles?

Los clips cortos normalmente se procesan en segundos o en pocos minutos, según su duración y complejidad, lo que te permite crear fotos cantando en línea gratis muy rápido. Las exportaciones se entregan como archivos MP4 optimizados para formatos vertical, cuadrado y horizontal, con la opción de incrustar subtítulos.

¿Mi foto y mis datos están protegidos?

HeyGen cifra los archivos que subes y sigue controles estrictos de privacidad. Tú conservas la propiedad del contenido que creas. Revisa los términos de la plataforma para ver los detalles sobre almacenamiento, retención y permisos para compartir.

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