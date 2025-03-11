Sube una foto o pega un enlace de imagen y obtén al instante un video de canto pulido. HeyGen anima rostros, sincroniza los labios con el audio, agrega expresiones naturales, subtítulos y exportaciones listas para tus plataformas, para que crees clips compartibles sin cámaras ni animación manual.
Prueba gratis nuestro generador de video a partir de imágenes
Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.
Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.
Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.
Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.
Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.
Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.
Por qué HeyGen es la mejor herramienta para hacer que tus fotos canten
HeyGen combina animación facial avanzada, voz de alta calidad con sincronización labial y presets de plataforma para que creadores y equipos produzcan clips de canto virales de forma rápida y confiable. Genera decenas de variantes, localiza el audio y comparte en todos tus canales sociales.
Nuestro sistema modela parpadeos sutiles, formas de la boca y movimientos de la cabeza para que las fotos cantando se vean naturales y con mucha expresión emocional, sin necesidad de editar cuadro por cuadro.
Sube cualquier imagen clara, elige o sube audio y HeyGen se encarga de la detección de rostro, la sincronización labial y el renderizado para que creadores sin experiencia en animación obtengan resultados profesionales.
Genera muchas versiones localizadas con el traductor de video y las exportaciones por lotes para que puedas probar hooks, idiomas y formatos en diferentes audiencias y plataformas.
Convierte una imagen en video cantando con detección inteligente de rostro
HeyGen detecta puntos de referencia faciales y asigna el audio a formas de boca y expresiones realistas. El flujo de imagen a video reconstruye movimientos sutiles y la continuidad de la iluminación para que tu resultado se sienta vivo y convincente desde la primera vez que lo ves.
Sincronización labial precisa y tiempos expresivos
Nuestro motor de sincronización labial ajusta el audio a nivel de sílaba y agrega pausas naturales, respiraciones y microexpresiones para crear una experiencia de canto con IA envolvente. El resultado es un retrato que canta manteniendo el ritmo, la emoción y la atención de quien lo ve, mientras suena auténtico y hace que tu foto cobre vida.
Opciones de audio flexibles y compatibilidad de voz
Usa cualquier canción o pista de voz que hayas subido, elige entre modelos de voz de alta calidad o genera audio cantable en varios idiomas. HeyGen admite pronunciación multilingüe para que puedas hacer que los personajes canten en diferentes idiomas con una interpretación creíble.
Exportaciones y ajustes preestablecidos listos para tu plataforma
Exporta clips MP4 optimizados para formatos verticales, cuadrados y horizontales, con subtítulos superpuestos y zonas seguras para texto. Los ajustes preestablecidos aseguran que tu clip cumpla con las guías de cada red social y se vea padre en los previews del feed o en las stories.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar la herramienta Make Photo Sing
Crea un clip de foto cantando en cuatro pasos sencillos, de imagen a video.
Elige una imagen clara de frente o pega la URL de una imagen. HeyGen detecta automáticamente el rostro y recomienda el mejor encuadre para el lip-sync.
Sube una canción, un clip de voz o elige entre modelos de voz. Selecciona el idioma y el tiempo; HeyGen analiza el ritmo y asigna los fonemas al movimiento de la boca.
Revisa el borrador generado, ajusta expresiones, agrega subtítulos o cambia el tiempo. Genera tomas alternativas o aplica una voz diferente para darle variedad.
Exporta archivos MP4 optimizados para Reels, TikTok o Stories con subtítulos y texto colocado en zonas seguras. Exporta por lotes múltiples versiones para pruebas A/B o campañas en varios idiomas.
Hacer que una foto “cante” significa animar una cara estática para que interprete una pista de audio elegida, con movimientos de labios sincronizados y gestos expresivos. HeyGen usa detección facial, mapeo de fonemas y síntesis de movimiento para crear formas de boca realistas, parpadeos y sutiles movimientos de cabeza que se alinean con el audio para lograr un resultado muy convincente.
Las fotos de frente, bien iluminadas y con mínima obstrucción dan los mejores resultados. Evita ángulos muy laterales, obstrucciones fuertes o imágenes de muy baja resolución para asegurarte de que tu foto con IA se vea lo mejor posible. Si solo tienes una foto tomada en ángulo, intenta recortarla de forma más clara enfocándote en la cara para mejorar el lip-sync y las expresiones.
Sí, puedes subir canciones o pistas de voz siempre que cumplan con la duración y los formatos que admite la plataforma. Ten en cuenta los derechos de autor cuando uses música comercial. HeyGen también ofrece sonidos con licencia y modelos de voz para uso comercial seguro y para hacer prototipos rápidamente.
La sincronización labial de HeyGen funciona a nivel de fonema y agrega ajustes de tiempo, respiraciones y microexpresiones para aumentar el realismo. Los resultados son muy convincentes para clips cortos en redes sociales y mensajes personalizados; los acercamientos extremos o tomas cinematográficas pueden revelar los límites de la síntesis actual.
La mayoría de las herramientas se optimizan para una sola cara animada a la vez. Si una foto contiene varias caras, puedes generar clips por separado para cada una o subir una imagen grupal y elegir qué cara animar donde esté disponible.
Sí. La plataforma es compatible con audio multilingüe y modelos de pronunciación, lo que te permite hacer que tu foto cante en varios idiomas. Usa el traductor de video para regenerar las pistas de audio y los subtítulos, de modo que tus clips de canto con IA suenen naturales en diferentes idiomas.
Los clips generados con HeyGen y los recursos con licencia que se proporcionan son aptos para uso comercial, lo que te permite hacer que cualquier imagen “cante”. Verifica las licencias de cualquier audio o imagen de terceros que subas para asegurarte de cumplir con los derechos y las políticas de las plataformas cuando uses fotos con IA.
Sí. Previsualiza borradores y aplica ediciones como la intensidad de las expresiones, el texto de los subtítulos o pistas de audio alternativas. Vuelve a generar variaciones rápidamente para probar diferentes voces, idiomas y tiempos.
Los clips cortos normalmente se procesan en segundos o en pocos minutos, según su duración y complejidad, lo que te permite crear fotos cantando en línea gratis muy rápido. Las exportaciones se entregan como archivos MP4 optimizados para formatos vertical, cuadrado y horizontal, con la opción de incrustar subtítulos.
HeyGen cifra los archivos que subes y sigue controles estrictos de privacidad. Tú conservas la propiedad del contenido que creas. Revisa los términos de la plataforma para ver los detalles sobre almacenamiento, retención y permisos para compartir.
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