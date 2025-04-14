Video en bucle

Crear un video en loop debería ser simple, rápido y confiable. Con HeyGen, puedes convertir cualquier clip en un loop fluido y sin cortes en segundos, sin descargar software ni aprender herramientas de edición complicadas. Ya sea que estés creando contenido para redes sociales, presentaciones o pantallas digitales, HeyGen te da una forma sencilla de repetir tus videos, controlar el tiempo y exportar resultados de alta calidad que se ven limpios en cualquier plataforma. Está pensado para creadores, personas de marketing y cualquiera que necesite un video en loop profesional sin pasos de más.

Tool featured image
128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Video en bucle

¿Buscas loops de video perfectos?

Crea videos en loop suaves y continuos sin edición complicada ni software complejo. Sube tu clip, elige cuántas veces se repite y exporta un video en bucle limpio que se vea increíble en cualquier plataforma. Perfecto para publicaciones en redes sociales, demos de producto, fondos visuales, presentaciones y más.
Beneficios clave
• Rápido y sencillo
• Funciona en cualquier dispositivo
• Sin marca de agua
• Compatible con MP4, MOV, WebM y más
• Exportaciones de alta calidad

Comienza gratis →
HeyGen face swap avatars with multiple female AI actors in colored cards.
Videos en bucle

Mejores prácticas para crear un video en bucle fluido

Un buen loop se siente natural y limpio. Ya sea que estés repitiendo un clip corto o una secuencia más larga, unos cuantos pasos sencillos ayudan a que tu video se vea profesional.

• Elige un clip con movimiento o iluminación consistentes
• Recorta los puntos de inicio y final para que la transición se sienta natural
• Mantén los loops cortos y rítmicos para plataformas sociales
• Usa la línea de tiempo para resaltar el mejor momento
• Ajusta el tiempo del audio o mantenlo sutil
• Exporta en la misma resolución que tu clip original

Comienza gratis →
a screenshot of a website that says loop your video footage with one click
Creación de videos con IA

Potentes funciones de Loop Video diseñadas para ahorrarte tiempo

HeyGen te da todo lo que necesitas para crear un loop limpio y profesional sin usar software complicado. Cada función está diseñada para que el proceso sea rápido y sencillo.
• Loops infinitos sin cortes: repite tu clip sin fin o define un número personalizado de repeticiones.
• Selector de loop en la línea de tiempo: elige la parte exacta que quieres repetir con una línea de tiempo clara y fácil de usar.
• Vista previa instantánea y exportación rápida: mira tu loop mientras editas y descárgalo en segundos.
• Compatibilidad con múltiples formatos: funciona con MP4, MOV, WebM y más.
• Herramientas de edición todo en uno: recorta, encuadra, acelera, desacelera, silencia o agrega audio directamente desde el editor.

Para agregar texto, subtítulos o títulos a tu video en loop, también puedes usar la herramienta "Add Text or image to Video" de HeyGen. Es una forma sencilla de llevar tu contenido al siguiente nivel para redes sociales o presentaciones.Add Text or image to VideoEs una forma sencilla de llevar tu contenido al siguiente nivel para redes sociales o presentaciones.

Comienza gratis →
a cartoon of a man sitting in front of a fireplace
¿Cómo funciona?

Crea videos en bucle perfecto en 4 sencillos pasos

Crea videos con IA impecables, con sincronización labial perfecta, que se repiten de forma natural y mantienen a tu audiencia enganchada.

Paso 1

Escribe texto o sube audio

Empieza con un archivo de audio limpio o escribe tu guion: HeyGen admite tanto voz como texto a voz. Esta es una función muy poderosa de nuestras herramientas de creación de video con IA.

Paso 2

Selecciona un avatar

Usa un avatar de IA que hable o sincroniza los labios sobre video de personas reales para lograr una entrega muy realista.

Paso 3

Elige una voz de IA o sube material grabado real

Elige entre más de 300 voces en más de 175 idiomas para que coincidan con tu tono y tu audiencia objetivo. Esta elección mejora la calidad de tu video generado con IA.

Paso 4

Genera y comparte tu video sincronizado

HeyGen sincroniza automáticamente labios, voz y expresiones faciales; exporta y comparte tus videos con IA en segundos.

Preguntas frecuentes sobre videos en bucle

¿Cómo puedo poner en bucle un video en línea con HeyGen?

Sube tu archivo MP4, MOV, AVI o WebM, selecciona la parte que quieres repetir y mira la vista previa del loop al instante. Cuando se vea fluido, exporta un video en HD en loop con un solo clic. Para ajustar aún más el tiempo, primero puedes perfeccionar tu clip usando el Cortador de video en línea

¿Puedo poner un video en loop gratis?

Sí. HeyGen te permite poner en loop videos en línea gratis, sin marca de agua ni instalación de software. Puedes repetir tu clip varias veces, crear loops infinitos y exportar un archivo pulido directamente desde tu navegador.

¿El uso de bucles reducirá la calidad del video?

No. HeyGen conserva la claridad y resolución original de tu video, asegurando que cada segmento repetido se vea fluido y nítido. Incluso después de múltiples loops, tu video exportado se mantiene limpio y listo para plataformas como TikTok o Instagram.

¿Puedo poner en bucle solo una parte de un video?

Sí. Puedes resaltar un momento específico en la línea de tiempo y reproducir en bucle solo esa sección para lograr una repetición fluida y natural. Si quieres aún más precisión, recorta antes los momentos que no quieras usando la herramienta Reutilizar video tool

¿Qué formatos de video admite HeyGen para hacer loops?

Puedes subir archivos MP4, MOV, AVI, WebM y otros formatos estándar. Tu exportación final en bucle se entrega como un MP4 para garantizar compatibilidad universal en redes sociales, presentaciones y sitios web.

¿La herramienta de Loop Video funciona en dispositivos móviles?

Sí. HeyGen funciona completamente en el navegador, así que puedes poner videos en bucle en iPhone, Android, tabletas, Chromebooks, Windows y Mac sin instalar nada. La interfaz se mantiene rápida y fluida en todos los dispositivos.

¿Mis videos que subo están seguros?

Sí. Todos los archivos se procesan de forma privada, se encriptan durante la edición y se eliminan automáticamente después de la descarga. HeyGen nunca almacena ni comparte tu contenido por más tiempo del necesario, garantizando total privacidad mientras trabajas.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.

Comienza gratis →
CTA background