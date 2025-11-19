Convierte videos largos en videos cortos con IA

Convierte videos largos en clips cortos automáticamente con IA. Crea videos listos para volverse virales con subtítulos, encuadre inteligente y exportaciones rápidas.

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Episodios de podcast en clips cortos

Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.

Cuadro negro de marcador de posición que representa una imagen de marketing de HeyGen faltante o no disponible

Webinars a clips destacados para redes sociales

Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.

Fondo negro usado como separador visual en el sitio web de la plataforma de videos con IA de HeyGen

Demos de producto convertidos en clips de funciones

Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.

Logotipo de HeyGen

Videos educativos en lecciones cortas

Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.

Marco negro de marcador de posición que representa una escena de video generada con IA de HeyGen

Contenido para creadores que publican de forma constante

Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.

Logotipo de HeyGen

Convierte videos de marketing en recursos para tus campañas

Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.

Por qué HeyGen es el mejor creador para convertir videos largos en videos cortos

HeyGen ayuda a creadores y equipos a reutilizar contenido de formato largo y convertirlo en videos cortos de alto rendimiento, más rápido y con mayor control. Combina detección inteligente de clips, un formato visual limpio y una calidad de producción profesional para obtener resultados consistentes en contenido de formato corto.

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Detección automática de momentos destacados

HeyGen analiza videos largos para identificar los momentos que vale la pena recortar usando herramientas avanzadas de IA para un clipping de video eficiente. Se enfoca en frases clave, reacciones y puntos de corte naturales para que cada video corto se sienta intencional, no recortado al azar, especialmente al transformar formatos de video largos a cortos.

Formato listo para la plataforma

Cada video corto se genera en formatos diseñados para Shorts, Reels y feeds. Las relaciones de aspecto, el ritmo y los subtítulos se manejan de forma automática, así que los clips quedan listos para publicarse de inmediato en varias plataformas de redes sociales.

Escala de uno a muchos

Convierte un video largo en varios videos cortos en una sola pasada, aprovechando técnicas de recorte con IA para trabajar de forma más eficiente con un creador de clips. Así es más fácil mantener un flujo constante de publicaciones en formato corto sin tener que volver a editar el mismo material una y otra vez.

Extracción de clips con IA

HeyGen analiza el discurso, el ritmo y la estructura para convertir videos largos en clips de video cortos que conservan el contexto y la claridad. En lugar de adivinar dónde cortar, el sistema crea segmentos enfocados que funcionan por sí solos y mantienen la atención.

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Three overlapping video call windows featuring a red-haired woman, a Black woman, and a blurry man.

Encuadre inteligente para videos cortos

Los videos horizontales largos se vuelven a encuadrar automáticamente en formatos verticales o cuadrados. La IA mantiene a las personas que hablan y los elementos visuales clave al centro, eliminando recortes raros y haciendo que los clips se sientan nativos en los feeds de redes sociales.

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Three smiling people in video frames, with a "Video Agent" control panel and script options visible.

Subtítulos que aumentan la retención

Cada video corto incluye subtítulos generados automáticamente con sincronización precisa. Los subtítulos mejoran la accesibilidad y mantienen a las personas enganchadas, especialmente cuando ven contenido sin sonido en dispositivos móviles.

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A smiling woman, with a 'CC' icon and 'AI Captions' text.

Edición rápida con control por texto

Edita clips ajustando el texto y el tiempo en lugar de recortar cuadros manualmente con un video a video corto con IA. Este flujo de trabajo basado en texto te permite pulir los ganchos, hacer la entrega más precisa y regenerar clips rápidamente usando el mismo video original.

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Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de videos largos a videos cortos

Crea videos cortos a partir de grabaciones largas en cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Sube tu video largo

Agrega un archivo de video o importa contenido existente. HeyGen analiza toda la grabación para entender la estructura, el ritmo y el contenido hablado.

Paso 2

Deja que la IA encuentre los mejores momentos

El sistema identifica los mejores momentos y convierte automáticamente videos largos en clips cortos, enfocándose en segmentos claros y atractivos usando una solución de IA gratuita.

Paso 3

Personaliza clips

Ajusta los subtítulos, el diseño y la duración de los clips para lograr el máximo engagement en redes sociales. El reencuadre inteligente garantiza que cada video corto se vea natural en formatos verticales o cuadrados, perfecto para TikTok y otras plataformas.

Paso 4

Exportar y publicar

Descarga videos cortos optimizados para redes sociales o reutilízalos en diferentes campañas usando videos con IA. Las actualizaciones son fáciles al regenerar desde la misma fuente con ayuda de una IA de video a video corto.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué significa de video largo a video corto?

De video largo a video corto se refiere a convertir grabaciones de larga duración en clips más cortos diseñados para redes sociales y para ver en el celular. La IA identifica los mejores momentos, recorta las partes innecesarias y da formato a los clips para que sean fáciles de ver y compartir, convirtiéndolo en una herramienta de video con IA muy efectiva.

¿Cómo elige HeyGen qué momentos recortar en clips?

HeyGen analiza los patrones de voz, el énfasis y el ritmo para encontrar momentos destacados de forma natural y crear clips con IA. Este enfoque genera videos cortos que se sienten completos y con sentido, en lugar de cortados de forma abrupta.

¿Puedo controlar la duración de los videos cortos?

Sí, usar herramientas de IA puede hacer el proceso mucho más ágil. Puedes ajustar la duración de los clips o generar nuevas variaciones. Esta flexibilidad te ayuda a adaptar videos cortos para diferentes plataformas y preferencias de audiencia, especialmente cuando usas un creador de clips.

¿Los videos cortos están optimizados para redes sociales?

Los videos cortos se formatean con las proporciones correctas, subtítulos y ritmo adecuados para las plataformas más populares, lo que los hace ideales como contenido de video en TikTok. Esto acelera la publicación y reduce la necesidad de edición adicional.

¿Puedo editar los clips después de que se generen?

La edición mediante ajustes de texto y tiempos se potencia con las capacidades de un editor de video. Esto hace que sea fácil pulir los ganchos o el texto sin tener que editar líneas de tiempo complejas.

¿Qué tipos de videos largos funcionan mejor?

Los videos de talking head, podcasts, webinars, demos y grabaciones educativas funcionan especialmente bien en redes sociales como TikTok. Un discurso claro y una buena estructura ayudan a la IA a generar clips cortos más potentes.

¿Esto reemplaza la edición manual de video?

Para la mayoría de los flujos de trabajo de reutilización de contenido, sí. La IA se encarga de los cortes, el encuadre y los subtítulos para que los equipos puedan enfocarse en la estrategia de contenido en lugar de en ediciones manuales.

¿Puedo crear varios videos cortos a partir de un solo video largo?

Sí. Un video largo puede generar varios videos cortos en un solo flujo de trabajo, lo que lo hace ideal para publicar contenido corto de forma constante.

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