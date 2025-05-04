Incrementa el volumen del video

Haz que tus videos suenen más fuertes y claros en segundos con el potenciador de volumen en línea de HeyGen. Sube tu clip, sube el nivel de audio y corrige al instante el sonido bajo o muy silencioso. No necesitas software de edición ni experiencia previa.

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¿Batallas con audio bajo en tus videos?

HeyGen aumenta el audio de tu video de forma uniforme y evita la distorsión, dándote un resultado limpio y equilibrado. No necesitas experiencia en edición ni herramientas complicadas. Solo sube tu video, ajusta el control de volumen y revisa los cambios en la vista previa. La herramienta funciona en línea, admite varios formatos y conserva la calidad original de tu video.

• Funciona en tu navegador sin necesidad de instalación
• Rápido y fácil de usar para principiantes
• Aumenta el sonido sin bajar la calidad del video
• Ayuda a corregir grabaciones de voz con volumen bajo
• Compatible con MP4, MOV y WebM
• Listo para TikTok, YouTube, Instagram y más

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A smiling man with a microphone, overlaid with a volume slider showing 50% and a cartoon hand icon adjusting it.
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Mejores prácticas para aumentar el volumen de videos

Consigue el sonido más claro posible con estos tips rápidos:

• Empieza con un aumento moderado para evitar distorsión
• Usa la vista previa para revisar el volumen antes de descargar
• Reduce el ruido de fondo si el audio original está muy bajo
• Prueba tu video con audífonos y bocinas
• Mantén el diálogo equilibrado con la música de fondo o efectos

¿Quieres ajustar la duración de tu video antes de mejorar el audio? Prueba nuestro recortador de video en línea para eliminar las partes que no necesitas y lograr un volumen más potente.

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A digital interface for editing voice and audio settings, featuring controls for voice selection, speed, volume, fade in/out, and a background music track.
Aumenta el volumen de video

Mejora tu contenido con audio optimizado

Un mejor audio mejora al instante cómo se siente tu contenido. Un sonido más fuerte y limpio mantiene a tu audiencia enganchada y ayuda a que tu mensaje conecte. Ya sea que estés creando tutoriales, videos de marketing o clips cortos para redes sociales, un audio mejorado hace que tu video sea más efectivo. Con HeyGen, puedes mejorar tu sonido en segundos, sin tener que aprender software de edición.

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A smiling woman in a digital interface with a custom voice playback option and a volume slider set to 82%.
¿Cómo funciona?

Mejora el audio de tu video con una voz de IA personalizada en 4 sencillos pasos

Mejorar el sonido de tu video es rápido y fácil para principiantes con HeyGen. Puedes subir tu clip, aumentar el volumen del audio y exportar una versión más fuerte y clara en solo unos cuantos clics. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Paso 1

Sube tu video

Sube cualquier archivo MP4, MOV o WebM.

Paso 2

Ajusta el nivel de volumen

Sube el audio usando el control deslizante integrado.

Paso 3

Previsualiza tu video

Escucha tu sonido mejorado antes de exportar.

Paso 4

Descarga tu video con mayor volumen

Guarda y comparte tu video mejorado en cualquier lugar

Aumenta el volumen de tus videos de preguntas frecuentes

¿Qué hace el amplificador de volumen de video?

La herramienta aumenta los niveles de audio de tu video y mejora la claridad sin afectar la calidad visual. Potencia las grabaciones con volumen bajo para que tu contenido se escuche mejor en cualquier dispositivo.

¿Aumentar el volumen del audio va a distorsionar el sonido?

No, siempre y cuando hagas los ajustes de forma gradual. La vista previa integrada te permite probar el volumen antes de exportar, para que encuentres el equilibrio perfecto sin distorsión.

¿Puedo usar la herramienta directamente en mi navegador?

Sí. El amplificador de volumen funciona completamente en línea, no necesitas descargar ningún software ni tener experiencia en edición. Solo sube tu video, ajusta el control deslizante y expórtalo al instante.

¿El amplificador de volumen es gratis?

Sí. Puedes mejorar el audio de tu video gratis con la versión básica. Para crear contenido más pulido desde cero, prueba el Generador de guiones de video con IA.

¿Qué formatos de video son compatibles?

La herramienta es compatible con archivos MP4, MOV y WebM. La calidad original de tu video se mantiene, y solo se mejora el audio.

¿Puedo preparar mi video antes de mejorar el audio?

Claro que sí. Si necesitas recortar secciones innecesarias o limpiar tu clip primero, usa el recortador de video en línea para obtener resultados más fluidos.

¿Necesito una cuenta para empezar a aumentar el volumen del video?

No necesitas una cuenta para usar la herramienta, pero crear una te da acceso a más funciones y opciones para acelerar tu flujo de trabajo. Puedes registrarte cuando quieras desde HeyGen Signup

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