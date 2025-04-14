Our funeral video maker helps you create heartfelt tribute videos, turning photos, home video clips, and favorite songs into a polished tribute video in minutes. No cameras and no video editing software. Honor your loved one with a memorial you can play at the service, share online, or cherish as a keepsake.
Funciones del creador de videos para funerales
Presentaciones con fotos y videos conmemorativos
Sube las fotos y clips de video que reuniste, y este creador de videos de homenaje te permite crear una presentación conmemorativa con la canción que tú elijas. Arrastra y suelta las imágenes en el editor de video en línea creado sobre HeyGen's AI video generator, sin líneas de tiempo complicadas ni software que tengas que instalar.
Plantillas de video conmemorativo listas para usar
Elige una plantilla de una biblioteca de diseños para memoriales y funerales en lugar de empezar con una pantalla en blanco. Cada plantilla de video de homenaje define por ti el fondo, las transiciones, la diapositiva de título y el ritmo. Personaliza los colores, las fuentes y el texto para darle un toque personal a tu video y crear un homenaje emotivo mientras tú te enfocas en elegir las fotos correctas.
Nombres, fechas y citas en pantalla
Agrega texto como nombres, fechas y frases que ayuden a cada invitado a seguir la historia. El generador de subtítulos mantiene los subtítulos legibles en una pantalla grande, y puedes añadir texto a cualquier diapositiva y dejarlo el tiempo suficiente para que las personas al otro lado del salón alcancen a leer cada palabra.
Música adecuada, sincronizada con cada diapositiva
Haz que tu tributo sea personal con una canción que haya sido importante para esa persona, o sube una de la familia, para que tengas un video con música que encaje con el momento. Tú decides cuánto tiempo se muestra cada foto, para que el video tipo presentación nunca se sienta apresurado y el tono se mantenga constante, suave y fácil de atesorar.
Comparte el tributo en más de 175 idiomas
When relatives are spread across countries, the AI video translator rebuilds the whole video tribute in 175+ languages with natural lip-synced voice, not subtitles alone. Share your video so one heartfelt memorial video reaches a grandmother abroad and cousins overseas in the language each of them speaks at home.
Families used to hand a box of prints to the funeral home. Easily add photos yourself, bring one treasured still to life with image to video, and pay tribute with a finished video ready for a touching funeral service.
Una celebración de vida se inclina por lo cálido, no por lo solemne. Elige una hermosa presentación conmemorativa, agrupa las fotos más luminosas en capítulos como familia, viajes y trabajo, y crea un homenaje único que conmemore una vida plenamente vivida.
Leer un elogio en voz alta es muy difícil ese día. Pega las palabras y el generador de voz con IA las convierte en una narración cálida y serena para una presentación conmemorativa que cuente su historia, para que se escuche incluso cuando hablar es demasiado.
A pet is family too. Gather phone photos and short clips of your dog or cat, set them to a gentle song, and create a memorial you can revisit long after the loss, a touching memorial to a companion you cherish.
Ese buzón de voz guardado es muy valioso y fácil de perder. Conviértelo en un clip compartible con audio a video, combina la grabación con fotos y mantén viva su memoria con una presentación conmemorativa que toda la familia pueda conservar.
Grief crosses borders and so should the tribute. Make a memorial video, then create a video version in each relative's language so nobody watching from another country feels left out of the goodbye, turning the day into a shared legacy video.
Cómo funciona el creador de videos para funerales
This simple video creation process shows how to create a tribute video, going from a folder of photos to a finished tribute video in four steps, ready to play at the service the same day.
Agrega fotos, videos caseros y cualquier clip de video de la familia, en cualquier formato común y desde cualquier dispositivo.
Elige un diseño respetuoso que configure automáticamente el fondo, las transiciones y el ritmo, y luego personalízalo a tu gusto.
Elige una canción significativa, agrega texto como nombres, fechas y frases, y define cuánto tiempo se muestra cada diapositiva.
Descarga tu video de homenaje en HD, guárdalo en una memoria USB para el lugar del evento o envía un enlace privado a tu familia donde sea que estén.
Un creador de videos para funerales es una herramienta en línea que convierte tus fotos, clips de video y música en un video de homenaje que puedes reproducir durante el servicio o compartir en internet. Con este creador de presentaciones para funerales, subes tus recuerdos, eliges una plantilla, agregas textos y una canción, y exportas un video terminado, sin necesidad de tener experiencia en edición de video. Puedes crear un video de homenaje en línea en cuestión de minutos, directamente desde el navegador.
La mayoría de los videos conmemorativos para funerales duran de cinco a ocho minutos, que son aproximadamente de 40 a 80 fotos a cuatro o cinco segundos cada una, acompañadas de una o dos canciones. Si solo tienes unas cuantas fotos antiguas, muéstralas por más tiempo y combina imágenes de lugares significativos; un creador de presentaciones conmemorativas te ayudará a armar un video de fotos en memoria de tu ser querido que aun así se sienta completo.
Sí. Agrega una canción de la biblioteca o sube un MP3 que haya sido importante para esa persona, y ajusta el tiempo para que las fotos coincidan con la música. Si el video se va a reproducir en un servicio público, asegúrate de tener el derecho de usar esa pista, ya que los lugares pueden tener reglas de licencias.
Exporta en HD como un MP4 estándar, que se reproduce en proyectores del lugar, televisiones y laptops. Guarda una copia en una memoria USB y envía por correo electrónico un enlace de respaldo al director de la funeraria con anticipación. Probar la reproducción un día antes es la forma más segura de evitar sorpresas con un video conmemorativo de funeral.
Sí. Una plantilla de video de homenaje se encarga del diseño, las transiciones y el ritmo, así que alguien que lo usa por primera vez puede crear un video en una sola noche. Sube tus fotos, agrega una canción, pon algunos textos y expórtalo, sin tener que aprender un software complicado mientras estás pasando por tu duelo.
Más allá de crear la presentación, HeyGen convierte un elogio escrito en una narración hablada y puede crear videos conmemorativos en más de 175 idiomas con voz sincronizada con los labios. Otras herramientas se quedan solo en fotos y música, así que los familiares que hablan otro idioma, con suerte, solo reciben subtítulos cuando en realidad deberían sentirse parte de la despedida.
Sí. Personas sin experiencia en producción logran resultados con calidad de estudio en HeyGen, y el educador Anton Voroniuk redujo sus costos de producción alrededor de 40 veces y ahorró 15.5 horas a la semana después de cambiarse. Una familia en duelo puede crear un homenaje conmovedor en una sola sesión, no durante varios días.
Descarga el video y publícalo en un sitio web conmemorativo, en YouTube o en un enlace privado que envíes por mensaje de texto o correo electrónico. También puedes compartirlo en Facebook para que familiares y amigos lejanos puedan verlo y agregar sus propios recuerdos a este emotivo video homenaje, manteniéndolo vivo como un tributo personalizado al que puedan regresar cuando quieran.
Puedes empezar con un video gratis y crear un tributo completo sin costo, lo que hace que HeyGen sea realmente un creador de videos de tributo gratis y un creador de videos conmemorativos gratis para un servicio de una sola ocasión. Los planes de pago comienzan alrededor de $24 al mes e incluyen duraciones más largas, exportación en HD y 4K, y sin marca de agua.
Sí. Abre el proyecto en el editor de video con IA para agregar una foto de último momento, cambiar una canción o corregir un subtítulo sin empezar desde cero. Las familias suelen hacer varias pasadas con este creador de videos de homenaje en línea antes de que el video creado se sienta exactamente como quieren, y cada cambio se vuelve a exportar en cuestión de minutos.
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