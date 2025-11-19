Herramienta de IA para hacer hablar rostros y crear videos realistas

Face talking transforma una foto estática en un video realista donde la cara habla usando IA. Con HeyGen, puedes generar videos de face talking que se ven naturales, expresivos y humanos, sin cámaras, grabaciones ni flujos de producción complejos.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Fondo negro liso

Educación y capacitación

Face talking videos explain lessons, onboarding steps, and tutorials in a clear and personal way. This improves understanding and keeps learners engaged without live instruction.

Fondo negro de marcador de posición para contenido de video con IA de HeyGen

Comunicación de marketing y de producto

Use face talking to introduce features, explain benefits, or deliver announcements with a human presence. This builds trust while keeping messaging consistent.

Fondo negro

Actualizaciones corporativas e internas

Teams share policies, updates, and instructions using familiar faces in talking photos. This removes the need for meetings or scheduled recordings.

Fondo negro

Onboarding y soporte al cliente

Face talking videos guide users step by step through processes and workflows. This reduces confusion and improves completion rates.

Fondo negro de marcador de posición para contenido de video con IA de HeyGen

Narración y archivos digitales

Creators animate portraits to narrate stories, biographies, or historical content with emotional impact. This brings static visuals to life.

Fondo negro sin contenido visible

Comunicación multilingüe

Organizations deliver the same message globally by translating scripts while keeping the same talking face with the video translator.

Por qué HeyGen es la mejor herramienta de video con IA para hacer hablar caras

Face talking está diseñado para momentos en los que la presencia humana mejora la claridad, la confianza y el engagement, lo que lo hace ideal para aplicaciones de AI talking. HeyGen facilita crear videos talking de forma constante y eficiente usando tecnología de AI talking.

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Comunicación humana sin necesidad de grabar

Face talking te permite aparecer en pantalla como un avatar de IA sin tener que grabarte. Mantienes una conexión humana visible mientras eliminas el estrés, la preparación y el tiempo que requiere grabar video en vivo al usar avatares de IA.

Actualizaciones e iteraciones más rápidas

En lugar de volver a grabar los videos, el contenido de una persona hablando a cámara se puede actualizar editando el texto o el audio. Esto hace que las revisiones sean instantáneas y mantiene el contenido siempre actualizado.

Entrega consistente en cada video

El face talking garantiza la misma apariencia facial, tono y estilo de presentación en todos los videos, ayudando a los equipos a mantener una voz unificada y profesional.

Creación de video de rostro parlante a partir de foto

Sube una sola foto de retrato y genera un video de una cara hablando con movimiento realista de la boca y expresiones faciales con el generador de video con IA. La IA analiza la estructura facial para producir una animación de voz fluida y natural que se siente auténtica. Esto elimina la necesidad de grabaciones, iluminación o habilidades de animación.

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image to video

Rostro hablando impulsado por texto

Crea videos de personas hablando solo escribiendo tu guion en lugar de grabar audio. La voz de IA y los movimientos de labios se mantienen perfectamente sincronizados, lo que permite hacer ediciones rápidas sin perder realismo. Es ideal para contenido de alto volumen y que se actualiza con frecuencia.

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A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Sincronización labial natural y control de expresiones

Los videos de rostro hablando ofrecen una sincronización labial precisa combinada con movimientos faciales sutiles. Esto evita animaciones exageradas y crea una expresión creíble que mantiene a las personas espectadoras enfocadas y cómodas. El resultado se siente profesional y humano, lo que aumenta la efectividad de la experiencia de conversación con IA.

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Voice cloning

Compatibilidad para hablar con la cara en varios idiomas

Genera videos tipo talking head en varios idiomas usando la misma cara. Esto te permite comunicarte a nivel global sin volver a crear los elementos visuales, reduciendo el tiempo de localización y manteniendo la consistencia de tu marca.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de video con IA a partir de imágenes

Da vida a tu rostro ideal con la IA de cara parlante en solo cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Sube una foto

Elige una foto de retrato clara y de frente. La IA prepara el rostro para una animación realista en un avatar de IA.

Paso 2

Agrega texto o audio

Escribe tu guion o sube un archivo de audio. El tiempo, la expresión y el movimiento de labios se generan automáticamente.

Paso 3

Genera un video de cara hablando

HeyGen crea un rostro que habla de forma natural con sincronización labial precisa y movimientos faciales realistas.

Paso 4

Exporta y comparte

Descarga tu video y úsalo en sitios web, redes sociales o herramientas internas.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es el face talking?

El face talking es una tecnología de IA que anima una foto fija para crear una imagen parlante como si estuviera hablando. Genera movimientos de labios y expresiones faciales realistas que coinciden con el texto o el audio que le des, creando un video natural de alguien hablando a partir de una sola imagen.

¿Qué tan realistas son los videos de caras hablando?

Los videos de cara hablando están diseñados para verse humanos, no animados. Los movimientos faciales sutiles y la sincronización labial precisa en los videos de talking head ayudan a mantener la confianza y evitan el efecto inquietante que suele verse en animaciones básicas.

¿Qué tipo de foto funciona mejor para hablar con la cara?

Las fotos de retrato claras, de frente y con buena iluminación producen los mejores resultados. Las fotos donde se ven bien los rasgos faciales permiten que la IA genere un movimiento al hablar más fluido y preciso.

¿Puedo crear videos de una cara hablando usando solo texto?

Sí, los videos de cara hablando se pueden generar completamente a partir de texto usando el enfoque de texto a video. La IA convierte el texto en voz y sincroniza el movimiento facial de forma automática, eliminando la necesidad de grabar voz.

¿Puede una misma cara hablar en varios idiomas?

Una sola cara se puede personalizar para hablar varios idiomas cambiando el guion en un video personalizado de cabeza parlante. Esto permite mantener una identidad visual consistente mientras adaptas el contenido para diferentes regiones y audiencias.

¿Necesito tener habilidades de edición de video o animación?

No necesitas habilidades técnicas. Los videos de cara hablando se crean con un flujo de trabajo sencillo usando una foto y un guion, lo que hace que el proceso sea accesible para cualquiera.

¿Puedo reutilizar el mismo avatar de rostro hablando?

Sí, una vez que se crea un avatar de rostro parlante, se puede reutilizar en una cantidad ilimitada de videos. Esto permite escalar la creación de contenido sin repetir los pasos de configuración.

¿Para quién es más adecuado el face talking?

Face talking es ideal para educadores, mercadólogos, negocios y creadores que necesitan comunicación en video con apariencia humana sin necesidad de grabaciones ni costos de producción.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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