Creador de avatares personalizados

Graba 15 segundos de ti y obtén un avatar personalizado que se ve, se mueve y suena como tú. Escribe un guion, genera un video pulido y nunca vuelvas a pasar por otra sesión de grabación.

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
151,342,973Videos generados
126,712,086Avatares generados
21,046,577Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Ícono de carro blanco estilizado sobre un fondo azul.Funciones clave

Funciones de los avatares personalizados de HeyGen

Un video de 15 segundos, un gemelo digital

Sube un solo clip de 15 segundos y Avatar V crea un avatar personal persistente que conserva tu rostro, voz y microexpresiones en tomas abiertas, medias y cerradas. Tu identidad se mantiene consistente hasta en videos de 30 minutos, para que cada video con avatar personalizado se vea y suene como tú.

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HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

Custom Avatar Looks Without Re-Filming

Avatar V separa quién eres de lo que traes puesto. Cambia atuendos, escenarios y ángulos de cámara en el editor sin grabar nada nuevo. Una sola sesión de grabación cubre el lanzamiento de tu producto, la actualización trimestral del negocio y tus clips para redes sociales, cada uno con el estilo ideal para su canal y audiencia.

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The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

Tu voz clonada en más de 175 idiomas

Combina tu gemelo con clonación de voz con IA para que la narración suene como tú y no como una voz genérica. La sincronización labial a nivel de fonema mantiene el movimiento de la boca preciso en más de 175 idiomas y dialectos, lo que significa que un solo guion puede llegar a todos los mercados donde vendes sin volver a grabar ni una línea.

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HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

Gestos directos en inglés sencillo

Custom Motion te deja escribir indicaciones como lo haría un productor: mira a la cámara, inclínate hacia adelante, mantén la energía baja. El mismo avatar personalizado puede dar una actualización ejecutiva mesurada o un corte social con mucha energía usando el mismo guion, para que la interpretación refleje tu personalidad sin tener que volver a grabar.

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HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

Escenas cinematográficas con tu gemelo

Coloca tu avatar dentro de tomas cinematográficas con Seedance 2.0, la única integración que ejecuta el modelo en rostros humanos reales y verificados. El movimiento con física precisa y el control de cámara a nivel de director convierten una simple grabación de webcam en videos de marca, anuncios y tomas B-roll listos para publicar.

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HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
Ícono de caja de regalo verde.Casos de uso

Casos de uso

Avatar personalizado de un experto que imparte un módulo de capacitación y onboarding para empleados en HeyGen.

Capacitación y onboarding de empleados

Grabar a los instructores para cada módulo retrasa los calendarios de L&D. Mejor crea cada video de capacitación con el avatar personalizado de tu experto: actualiza el guion, regenera la lección y mantén los cursos al día sin tener que agendar ni una sola regrabación.

Clips verticales tipo creador UGC y anuncios para redes sociales generados con un avatar personalizado con diferentes atuendos en HeyGen.

Avatar personalizado para UGC y anuncios en redes sociales

Los anuncios al estilo creador exigen caras y enfoques nuevos todo el tiempo. Genera clips listos para redes con tu avatar en distintos outfits y escenarios a diario, prueba hooks rápido y mantén tus feeds activos mientras la competencia sigue esperando a las grabaciones.

Un avatar personalizado saludando a un prospecto por su nombre en un video de alcance de ventas personalizado en HeyGen.

Videos de alcance de ventas personalizados

Los mensajes genéricos se ignoran. Envíale a cada prospecto un video donde tu avatar lo salude por su nombre, grabado cero veces, para que el toque personal escale mucho más allá de lo que permite cualquier calendario.

Un avatar personalizado localizado a múltiples idiomas con la voz clonada preservada usando el traductor de video con IA de HeyGen.

Localización de contenido multilingüe

Las agencias de doblaje tardan meses y hacen que pierdas tu propia voz. Pasa tus videos terminados por el traductor de video con IA y tu avatar personalizado presentará en más de 175 idiomas, con la sincronización labial intacta y tu tono clonado preservado.

El gemelo digital de un ejecutivo que entrega la actualización semanal de la empresa sin necesidad de grabar, creado en HeyGen.

Actualizaciones ejecutivas sin grabar video

Las personas líderes bloquean horas para cada mensaje del negocio. Un gemelo digital entrega actualizaciones semanales, resúmenes de all-hands y notas para inversionistas en cuestión de minutos, manteniendo la comunicación frecuente mientras el calendario se mantiene libre para tomar decisiones.

Avatar personalizado de un docente impartiendo un módulo de curso en línea sin cámara en HeyGen.

Cursos en línea y contenido de creadores

Quienes crean cursos se queman los fines de semana grabando lecciones. Escribe tus módulos en el generador de videos con IA y tu avatar dará cada clase, permitiendo que una sola persona publique todo un plan de estudios sin volver a tocar una cámara.

Ícono de documento blanco desenfocado con un botón de reproducir sobre un fondo azul claro.Cómo funciona

Cómo funciona el creador de avatares personalizados

Pasa de una grabación con tu celular a un video final con tu avatar personalizado en cuatro pasos sencillos, la mayoría de ellos se hacen en cuestión de minutos.

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Paso 1: graba 15 segundos

Grábate con tu celular o webcam en un lugar bien iluminado. Habla de forma natural; los movimientos se aprenden a partir de este clip.

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Paso 2: Confirma el consentimiento

Lee un código único de consentimiento en cámara. Esto verifica tu identidad y bloquea la creación no autorizada de avatares.

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Paso 3: Personaliza tu avatar

Elige atuendos, fondos y ángulos de cámara. Agrega tu voz clonada o elige entre más de 300 opciones.

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Paso 4: escribe y genera

Pega un guion, ajusta el ritmo y renderiza. Descarga el video final en HD o 4K y publícalo donde quieras.

Preguntas frecuentes sobre avatares personalizados

¿Qué es un avatar de IA personalizado y cómo se crea uno?

A custom AI avatar is a digital representation of a real person, sometimes called a personal avatar or digital twin. The model learns your face, voice, and mannerisms from a short clip, then performs any script you run through the text to video workflow, producing a talking avatar video without new filming.

¿Mi avatar personalizado se va a ver rígido o raro, como en el valle inquietante?

Avatar V learns motion from your reference clip rather than guessing it from a photo, which removes the stiffness older models showed. It rates #1 for most realistic AI avatars on G2, and an expressive 15-second recording produces an expressive twin.

¿Cuánto material de video necesito para crear un avatar personalizado?

Un solo clip de 15 segundos es suficiente. Grábalo con tu celular o webcam en una iluminación uniforme, habla con energía natural y haz los gestos que quieras que tu avatar personal haga, ya que el modelo replica exactamente lo que ve en esa grabación.

¿Por qué elegir HeyGen en lugar de otras plataformas de avatares personalizados?

Otras plataformas de video con IA necesitan grabaciones en estudio o días de procesamiento para crear un avatar personalizado. HeyGen solo necesita 15 segundos y unos minutos de procesamiento, es compatible con más de 175 idiomas frente a los típicos 100 a 160, y te permite cambiar el estilo de la ropa sin volver a grabar.

¿Los creadores ven resultados reales con un avatar personalizado?

Sí, y los números son específicos. El educador Anton Voroniuk ahorra 15.5 horas por semana y llegó a más de 1M de estudiantes con su avatar, con una producción 40 veces más barata que grabando en video. Lee el desglose completo en su historia de cliente.

¿Cuánto cuesta crear un avatar personalizado en HeyGen?

Puedes empezar gratis y probar la plataforma antes de pagar. Los planes de pago comienzan desde $24 al mes para creadores, y los equipos de negocio pueden agregar espacios de avatar de video como complementos, así que el precio escala según cuántas personas conviertas en avatars.

¿Puedo crear un avatar personalizado de un compañero de equipo o de alguien más?

Solo con su consentimiento frente a la cámara. La persona que aparece en el video debe grabar su propia declaración de consentimiento, que el sistema de verificación compara con el clip de entrenamiento. El avatar final se mantiene privado en tu cuenta y nunca se agrega a ninguna biblioteca pública.

¿Mi avatar personalizado puede hablar idiomas que yo no hablo?

Sí. Tu voz clonada se mantiene en más de 175 idiomas y dialectos con sincronización labial a nivel de fonema, así que el movimiento de la boca coincide con cada idioma en lugar de verse como doblaje. Los equipos suelen localizar un solo video terminado para decenas de mercados en una sola tarde.

¿Necesito un estudio o pantalla verde para grabar el material de mi avatar?

No. A phone camera or webcam works, and phone cameras often beat laptop webcams. Recording is easy: find a quiet space with even lighting on your face, keep the background static, and use small natural movements. No green screen or crew required.

How long until my custom avatar is ready to generate videos?

Minutos, no días. El procesamiento normalmente se completa en unos 10 a 15 minutos después de subir tu clip y tu código de consentimiento. Las plataformas que dependen de flujos de trabajo de estudio suelen tardar de 5 a 15 días hábiles en entregar lo mismo.

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