Seedance 2.0 generador de video con IA de ByteDance
El modelo de video más avanzado de ByteDance, ahora en HeyGen. Convierte texto e imágenes en clips fluidos de varias tomas con movimiento realista. Empieza a generar en segundos, gratis.
- Movimiento de alta fidelidad
- Continuidad entre múltiples tomas
- Prompts personalizados
Lo que puedes crear con Seedance 2.0
Seedance 2.0 es un modelo de video con IA creado para creadores y equipos. Convierte texto e imágenes en clips cinematográficos, dirige cada toma y entrega videos listos para producción sin salir de HeyGen.
Escenas cinematográficas de avatar
Usa tu gemelo digital de IA en escenas totalmente dirigidas con locaciones, vestuario, iluminación, gestos y movimiento de cámara personalizados. Seedance 2.0 mantiene tu apariencia consistente en cada corte, para que cada video de avatar de IA se sienta como la misma persona en el mismo día de grabación.
B-roll generado con IA
Crea tomas cinematográficas, visuales de producto, clips para redes sociales, transiciones y escenas en movimiento a partir de un simple prompt escrito. Seedance 2.0 funciona como un generador de b-roll con IA, convirtiendo texto en material listo para editar sin necesidad de usar bancos de stock.
Apila tomas en secuencias y mantiene el personaje, el vestuario y el entorno continuos en cada corte.
Estilos creativos infinitos
Pasa de texto a video en cualquier estilo que puedas describir. Crea demos de producto, videos de founders, visuales surreales, tomas de estilo de vida, explicaciones educativas y anuncios cinematográficos con el mismo modelo, todo en HeyGen.
Los estilos se mantienen con el personaje: misma iluminación, mismo outfit, misma vibra, incluso cuando cambian la cámara y el entorno.
Prompts a nivel dirección
Controla el sujeto, la escena, la cámara, la iluminación, el movimiento, el ambiente y el ritmo con un solo prompt. Seedance 2.0 entiende el lenguaje de cámara, así que un dolly lento, un ángulo holandés o un macro pull-back se verán exactamente como los describes.
Los subtítulos se agregan automáticamente y se ajustan correctamente para cortes verticales, cuadrados y horizontales.
Cómo creadores y marcas usan Seedance 2.0
Desde mensajes de founders y lanzamientos de producto hasta videos explicativos y contenido corto para redes sociales, Seedance 2.0 se adapta a la forma en que los equipos modernos producen video. Genera videos cinematográficos con IA para cualquier canal, formato o audiencia, todo en un solo flujo de trabajo dentro de HeyGen.
Clips creativos pensados para redes sociales
Genera videos cortos pensados para TikTok, Instagram, YouTube Shorts y LinkedIn. Crea hooks, transiciones, metáforas visuales, escenas con avatares y videos de redes sociales con tu marca sin necesitar un equipo completo de edición.
Videos para fundadores y marcas
Convierte anuncios, actualizaciones de producto, contenido de liderazgo de opinión y mensajes de founders en videos cinematográficos usando tu gemelo digital de IA. Agrega movimiento, entornos y B-roll para que cada mensaje se sienta premium.
Videos educativos y explicativos
Haz que las ideas complejas sean más fáciles de entender con ejemplos visuales, conceptos animados, escenas de estilo de vida y B-roll de apoyo. Ideal para cursos, videos explicativos con IA, onboarding, capacitación y contenido de video educativo.
Contenido para lanzamiento de producto
Crea videos de lanzamiento de producto que detengan el scroll con tomas cinematográficas, demostraciones de funciones, visuales abstractos y transiciones pulidas. Diseñados para publicaciones en redes sociales, landing pages, anuncios y campañas de videos de demostración de producto.
Los equipos lanzan más rápido con Seedance 2.0
Conoce a creadores y marcas que usan Seedance 2.0 para escalar su storytelling y lanzar campañas en cuestión de horas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Seedance 2.0?
Seedance 2.0 es un modelo cinematográfico de video con IA de ByteDance que convierte texto e imágenes en clips de video realistas y llenos de movimiento. Se encarga de la dirección de cámara, la consistencia de los personajes y escenas complejas en una sola generación. En HeyGen, puedes usar Seedance 2.0 junto con tu gemelo digital de IA y otros modelos en un mismo flujo de trabajo.
¿Qué puedo crear con Seedance 2?
Seedance 2 genera videos cinematográficos alineados con tu marca a partir de prompts de texto, imágenes de referencia y storyboards. Úsalo para anuncios, trailers, videos explicativos, recortes para redes sociales y escenas completas con personajes consistentes y dirección de cámara coherente.
¿Seedance 2.0 se puede probar gratis?
Sí. Puedes probar Seedance 2.0 gratis en HeyGen con créditos incluidos en cada cuenta, sin necesidad de tarjeta de crédito para empezar. Una vez que lo hayas probado, los planes de pago desbloquean resoluciones más altas, clips más largos y más generaciones al mes.
¿Cómo uso Seedance 2.0 en HeyGen?
Inicia sesión en HeyGen, abre el editor de video y selecciona Seedance 2.0 en el selector de modelos. Escribe un prompt o arrastra una imagen de referencia, define la dirección de tu toma y genera. Puedes encadenar clips de Seedance 2.0 con tu avatar de IA, B-roll, voz y música en el mismo proyecto.
¿Seedance 2 es compatible con múltiples relaciones de aspecto?
Genera formatos 16:9, 9:16, 1:1 y 4:5 a partir del mismo prompt. Los cortes regresan listos para YouTube, TikTok, Reels, Shorts y anuncios en redes sociales, sin tener que volver a recortar.
¿El resultado es seguro para uso comercial?
Los videos generados con Seedance 2.0 en HeyGen se pueden usar para trabajo comercial, incluyendo anuncios, publicaciones en redes sociales, lanzamientos de productos y entregables para clientes, bajo la licencia comercial de tu plan de HeyGen. El contenido creado con el plan gratis incluye marcas de agua. Los planes de pago las eliminan y otorgan todos los derechos comerciales.
¿Seedance 2.0 puede generar sincronización labial, voz y música?
Sí. Seedance 2.0 admite movimiento de labios sincronizado, sonido ambiental y música alineada con tu marca en la misma generación, lo que significa que no necesitas una locución o una pista de audio por separado. En HeyGen, puedes cambiarla por tu propia clonación de voz con IA o subir audio personalizado si quieres tener control total.
¿Cómo se compara Seedance 2.0 con Sora, Veo y Kling?
Seedance 2.0 está a la altura de Sora de OpenAI, Google Veo y Kling en calidad visual y realismo de movimiento, y va un paso adelante en consistencia de personajes entre cortes y audio nativo en la misma pasada. La mayor ventaja en HeyGen está en el flujo de trabajo. Obtienes Seedance 2.0 más avatares, voz, subtítulos y edición en un solo lugar, en vez de tener que unir resultados de varias herramientas.
Lo que quieras crear, puedes crearlo ahora
Empieza a crear con Seedance 2 y el resto del estudio de IA de HeyGen. Sin configuración, sin grabaciones: solo abre una pestaña y listo.