Crea tomas cinematográficas, visuales de producto, clips para redes sociales, transiciones y escenas en movimiento a partir de un simple prompt escrito. Seedance 2.0 funciona como un generador de b-roll con IA, convirtiendo texto en material listo para editar sin necesidad de usar bancos de stock.

Apila tomas en secuencias y mantiene el personaje, el vestuario y el entorno continuos en cada corte.