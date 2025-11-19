Crea videos de marketing rápido con IA

Crea videos de marketing profesionales sin cámaras ni largas sesiones de edición. HeyGen convierte briefs cortos en videos pulidos, listos para cualquier plataforma, con guiones persuasivos, presentadores de IA expresivos y formatos nativos para cada red de anuncios. Genera más creatividad con tu creador de videos de marketing, prueba más ideas y escala tus campañas, todo desde un solo espacio de trabajo.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Escribe en cualquier idioma
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Anuncios de lanzamiento de producto

Anuncios de lanzamiento de producto

Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.

Anuncios sociales de formato corto

Anuncios sociales de formato corto

Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.

Videos explicativos y de demostración

Videos explicativos y de demostración

Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.

Anuncios tipo testimonio y UGC

Anuncios tipo testimonio y UGC

Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.

Videos para email y landing pages

Videos para email y landing pages

Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.

Campañas localizadas

Campañas localizadas

Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.

Por qué HeyGen es la mejor herramienta para crear videos de marketing

HeyGen combina guiones con IA, presentadores realistas y herramientas de diseño integradas para que los equipos creen videos de marketing de alto impacto en minutos. Ahorra tiempo de producción, mantén la consistencia de tu marca y lanza anuncios, videos explicativos y promociones que realmente hagan la diferencia.

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Producción más rápida, mejores resultados

Genera guiones, escenas y locuciones al instante, luego ajusta los visuales y subtítulos para optimizar el rendimiento en todas tus plataformas.

Diseñado para cada canal

Exporta versiones en 9:16, 1:1 y 16:9 con un solo clic para que tu mensaje quede perfectamente adaptado a TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn y más.

Escala sin contratar más personal

Crea decenas de variantes de anuncios localizados y haz pruebas A/B de hooks, CTAs y miniaturas para tu video promocional para descubrir qué convierte mejor, sin tener que contratar a un editor.

Generador de guiones y hooks con IA

Ingresa tu producto, objetivo y audiencia para obtener varios guiones y ganchos de alto rendimiento, hechos a la medida para generar conversiones. Cada guion está optimizado para captar la atención en los primeros 3–5 segundos y termina con un CTA claro para la voz en off.

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An AI content creation tool showing input text, a generated summary, and a presentation preview titled "Q3 Result Overview" with a smiling man.

Presentadores y locuciones realistas con IA

Elige entre diversos presentadores de IA o clona tu propia voz para tu video promocional, todo con gestos naturales y compatibilidad con varios idiomas. Ofrece una narración auténtica en pantalla sin necesidad de ir al estudio.

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A businesswoman holds a phone, pointing up, with floating text "Create a 1-min product demo" and "Add product" displaying a smartphone product page.

Constructor inteligente de escenas y B-roll

Genera videos usando voces y música integradas. Crea avatares parlantes con subtítulos sincronizados con el audio. Agrega capas de audio sin necesidad de usar herramientas adicionales. Compatible con múltiples formatos y resoluciones de video.

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A smiling Black man in a video frame with graphic overlays for brand fonts, colors, and a customized text message.

Exportación multiformato con un clic

Genera al instante archivos y variantes listos para cualquier plataforma — verticales, cuadrados y panorámicos — con subtítulos incrustados, miniaturas y subtítulos incluidos para lograr el máximo alcance.

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SCORM export settings with "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected, a smiling man in the background.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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1,300+ reviews
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Cómo funciona

Cómo usar HeyGen para crear videos de marketing

Crear un video de marketing con HeyGen son solo cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Cuéntanos el brief

Empieza compartiendo un enlace de tu producto, sus beneficios clave o un prompt corto.

Paso 2

Personaliza y perfecciona

Elige a tu presentador, ajusta los elementos visuales, modifica el ritmo y agrega subtítulos para guiar el mensaje.

Paso 3

Personaliza para cada plataforma

Optimiza tu video para feeds sociales, anuncios o landing pages con cambios rápidos de relación de aspecto y ajustes de diseño.

Paso 4

Exporta y lanza

Descarga videos, miniaturas y archivos de subtítulos en alta calidad, o publica directamente en tus plataformas conectadas.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué tipos de videos de marketing puedo crear con HeyGen?

HeyGen crea anuncios, videos explicativos, demos, testimoniales, videos cortos para redes sociales y videos para landing pages. Las plantillas y los flujos de trabajo con IA aceleran la creación de cada formato.

¿Necesito grabar video o locuciones de voz?

No, puedes usar presentadores con IA y voces generadas con texto a voz, o subir tu propio material y voz para hacer ediciones híbridas.

¿Puedo mantener los videos alineados con mi marca?

Sí. Sube tu Brand Kit (logos, fuentes, colores) y HeyGen los aplicará automáticamente a las plantillas y exportaciones.

¿Cuánto tiempo tarda en hacerse un video?

La mayoría de los videos de marketing tardan solo unos minutos en generarse y necesitan una breve edición para quedar listos. Las personalizaciones complejas pueden tomar más tiempo, pero el trabajo pesado está automatizado.

¿Los subtítulos y captions están incluidos?

Sí. HeyGen genera subtítulos automáticamente y te permite editarlos, darles estilo y exportar archivos SRT para cumplir con requisitos de accesibilidad y de cada plataforma.

¿Puedo crear varias versiones de anuncios rápidamente?

Claro que sí. Genera diferentes hooks, CTAs y formatos en volumen para hacer pruebas A/B y optimizar el ROAS en todas tus campañas.

¿Qué formatos de exportación se admiten?

Exporta MP4 en formato vertical (9:16), cuadrado (1:1) y pantalla ancha (16:9), además de archivos de subtítulos SRT e imágenes en miniatura para cada versión.

¿HeyGen es seguro para uso empresarial?

HeyGen ofrece funciones de seguridad para empresas, cifrado de datos y acceso basado en roles para tus plantillas de videos de marketing. Ponte en contacto con el equipo de ventas para requisitos de cumplimiento personalizados.

¿Puedo localizar mi video para otros mercados?

Sí, traduce guiones, usa locuciones multilingües y genera versiones regionales de tu video promocional para llegar rápido a audiencias globales con un traductor de video con IAtraductor de video.

¿Cómo empiezo una prueba gratis?

Regístrate en el sitio web de HeyGen para empezar con un plan gratis. Explora las plantillas y genera tu primer video de marketing sin necesidad de tarjeta de crédito.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

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