Crea videos de marketing rápido con IA

Crea videos de marketing profesionales sin cámaras ni largas sesiones de edición. HeyGen convierte briefs cortos en videos pulidos, listos para cualquier plataforma, con guiones persuasivos, presentadores de IA expresivos y formatos nativos para cada red de anuncios. Genera más creatividad con tu creador de videos de marketing, prueba más ideas y escala tus campañas, todo desde un solo espacio de trabajo.
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Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.
Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.
Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.
Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.
Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.
Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.
Por qué HeyGen es la mejor herramienta para crear videos de marketing
HeyGen combina guiones con IA, presentadores realistas y herramientas de diseño integradas para que los equipos creen videos de marketing de alto impacto en minutos. Ahorra tiempo de producción, mantén la consistencia de tu marca y lanza anuncios, videos explicativos y promociones que realmente hagan la diferencia.
Genera guiones, escenas y locuciones al instante, luego ajusta los visuales y subtítulos para optimizar el rendimiento en todas tus plataformas.
Exporta versiones en 9:16, 1:1 y 16:9 con un solo clic para que tu mensaje quede perfectamente adaptado a TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn y más.
Crea decenas de variantes de anuncios localizados y haz pruebas A/B de hooks, CTAs y miniaturas para tu video promocional para descubrir qué convierte mejor, sin tener que contratar a un editor.
Generador de guiones y hooks con IA
Ingresa tu producto, objetivo y audiencia para obtener varios guiones y ganchos de alto rendimiento, hechos a la medida para generar conversiones. Cada guion está optimizado para captar la atención en los primeros 3–5 segundos y termina con un CTA claro para la voz en off.
Presentadores y locuciones realistas con IA
Elige entre diversos presentadores de IA o clona tu propia voz para tu video promocional, todo con gestos naturales y compatibilidad con varios idiomas. Ofrece una narración auténtica en pantalla sin necesidad de ir al estudio.
Constructor inteligente de escenas y B-roll
Genera videos usando voces y música integradas. Crea avatares parlantes con subtítulos sincronizados con el audio. Agrega capas de audio sin necesidad de usar herramientas adicionales. Compatible con múltiples formatos y resoluciones de video.
Exportación multiformato con un clic
Genera al instante archivos y variantes listos para cualquier plataforma — verticales, cuadrados y panorámicos — con subtítulos incrustados, miniaturas y subtítulos incluidos para lograr el máximo alcance.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar HeyGen para crear videos de marketing
Crear un video de marketing con HeyGen son solo cuatro pasos sencillos.
Empieza compartiendo un enlace de tu producto, sus beneficios clave o un prompt corto.
Elige a tu presentador, ajusta los elementos visuales, modifica el ritmo y agrega subtítulos para guiar el mensaje.
Optimiza tu video para feeds sociales, anuncios o landing pages con cambios rápidos de relación de aspecto y ajustes de diseño.
Descarga videos, miniaturas y archivos de subtítulos en alta calidad, o publica directamente en tus plataformas conectadas.
HeyGen crea anuncios, videos explicativos, demos, testimoniales, videos cortos para redes sociales y videos para landing pages. Las plantillas y los flujos de trabajo con IA aceleran la creación de cada formato.
No, puedes usar presentadores con IA y voces generadas con texto a voz, o subir tu propio material y voz para hacer ediciones híbridas.
Sí. Sube tu Brand Kit (logos, fuentes, colores) y HeyGen los aplicará automáticamente a las plantillas y exportaciones.
La mayoría de los videos de marketing tardan solo unos minutos en generarse y necesitan una breve edición para quedar listos. Las personalizaciones complejas pueden tomar más tiempo, pero el trabajo pesado está automatizado.
Sí. HeyGen genera subtítulos automáticamente y te permite editarlos, darles estilo y exportar archivos SRT para cumplir con requisitos de accesibilidad y de cada plataforma.
Claro que sí. Genera diferentes hooks, CTAs y formatos en volumen para hacer pruebas A/B y optimizar el ROAS en todas tus campañas.
Exporta MP4 en formato vertical (9:16), cuadrado (1:1) y pantalla ancha (16:9), además de archivos de subtítulos SRT e imágenes en miniatura para cada versión.
HeyGen ofrece funciones de seguridad para empresas, cifrado de datos y acceso basado en roles para tus plantillas de videos de marketing. Ponte en contacto con el equipo de ventas para requisitos de cumplimiento personalizados.
Sí, traduce guiones, usa locuciones multilingües y genera versiones regionales de tu video promocional para llegar rápido a audiencias globales con un traductor de video con IAtraductor de video.
Regístrate en el sitio web de HeyGen para empezar con un plan gratis. Explora las plantillas y genera tu primer video de marketing sin necesidad de tarjeta de crédito.
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