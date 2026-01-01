Creador de videos corporativos con IA diseñado para tu negocio

Convierte cualquier guion en un video corporativo profesional en minutos con este creador de videos corporativos. Sin cámaras, sin equipo de producción, sin software de edición. Crea actualizaciones internas, capacitaciones y historias de marca listas para compartir.

AI corporate video maker turning a script into a leadership update video.
141,847,156Videos generados
116,613,760Avatares generados
19,559,221Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Funciones clave

Funciones de Corporate Video Maker

Edición de video con IA, como todo un profesional

Sube tu material y deja que el editor de video con IA elimine automáticamente muletillas, pausas, falsos comienzos y tomas repetidas. Transiciones invisibles cubren cada hueco visual, para que edites el video y limpies cada toma sin herramientas de edición de video manual, líneas de tiempo ni regrabaciones.

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AI video editor cleaning up corporate footage automatically.

Crea videos corporativos a partir de un guion

Pega un guion y crea rápido un video corporativo completo, con escenas, narración y tiempos generados automáticamente. El motor de texto a video se encarga de la creación de video de principio a fin, para que puedas producir un video profesional, un video explicativo o contenido en video sin grabar ni hacer storyboards.

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Corporate video built automatically from a script with AI.

Locuciones con IA para videos empresariales profesionales

Generate natural voiceovers in 175+ languages straight from your script, or clone a leader's voice from a short sample. With AI voice cloning, every high-quality, professional business video keeps a consistent tone across regions without re-recording a single line of narration.

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AI voiceover studio generating multilingual narration for business video.

Editor de video en línea todo en uno

Ajusta escenas, cambia fondos, agrega animaciones y gráficos, y coloca el logo de tu empresa con controles sencillos. Este editor todo en uno y generador de video con IA es el editor de video en línea que mantiene tus videos alineados con tu marca, para que cualquiera pueda crear resultados profesionales sin necesidad de experiencia.

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All-in-one online video editor keeping corporate videos on brand.

Traduce videos corporativos profesionales

Llega a cada oficina en su propio idioma sin tener que rehacer el contenido. El traductor de video localiza cualquier video corporativo a más de 175 idiomas con sincronización labial precisa y conservando la voz original. Publica videos pulidos en tus plataformas de video y en todas tus redes sociales a partir de una sola grabación.

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Translating professional corporate videos into 175+ languages.

Ideas y casos de uso para videos corporativos

Crea un video empresarial para actualizaciones

Crea un video empresarial para actualizaciones

Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.

Videos de capacitación e incorporación de empleados

Videos de capacitación e incorporación de empleados

Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.

Videos de producto, demos y recorridos guiados

Videos de producto, demos y recorridos guiados

Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.

Marketing, promociones y reconocimiento de marca

Marketing, promociones y reconocimiento de marca

Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.

Crea videos para capacitación en cumplimiento

Crea videos para capacitación en cumplimiento

Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.

Mensajes de video empresariales atractivos

Mensajes de video empresariales atractivos

Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.

Cómo funciona

Cómo funciona un creador de videos corporativos

Crea un video corporativo con HeyGen en cuatro pasos claros que te llevan de un guion escrito a un video pulido, listo para compartir.

Paso 1

Elige una plantilla

Elige un estilo, define la relación de aspecto, los colores y el diseño, luego carga tu kit de marca.

Paso 2

Add Your Script

Escribe o pega tu guion, ajusta el ritmo y el sistema lo divide en escenas automáticamente.

Paso 3

Personaliza y limpia

Add narration, backgrounds, and subtitles, then run Speech Cleanup to remove fillers and pauses.

Paso 4

Genera y comparte

Renderiza el video final en HD o 4K, luego descárgalo o publícalo en tus canales en cuestión de minutos.

Choosing a corporate video template and loading a brand kit.
Adding a script to a corporate video and splitting it into scenes.
Customizing a corporate video and running Speech Cleanup.
Generating a finished corporate video and sharing it in HD or 4K.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Cómo creo un video desde cero con un creador de videos con IA?

No tienes que empezar desde cero. Este creador de videos intuitivo te permite crear un video: pega un guion para crear escenas fácilmente o haz actualizaciones sencillas a partir de una plantilla. Con url to video puedes crear un video corporativo en línea y obtener un resultado con apariencia profesional.

Will an AI corporate video look professional enough for executives?

Yes. Output renders in HD or 4K with lifelike presenters, natural lip-sync, and gesture control, so it reads as filmed footage. With Avatar IV, an executive update looks studio-made, and Speech Cleanup removes any filler words or awkward pauses before you share.

¿Puedo personalizar las plantillas de video corporativo prediseñadas para mi marca?

Sí. Empieza con plantillas listas para usar diseñadas para negocios y luego haz que cada plantilla de video sea tuya. Elige una plantilla de video empresarial o nuestras plantillas de video personalizables, cambia los colores y tu logo, y tus plantillas de video corporativo y plantillas personalizables se mantendrán alineadas con tu marca.

Can I add royalty-free stock footage and export watermark-free?

Sí. Agrega videos de stock libres de regalías, añade animaciones o sube tus propios clips de video para mezclarlos con escenas de IA usando imagen a video. Cuando termines, exporta tu video y compártelo como un MP4 en HD o 4K, sin marca de agua.

¿Hay algún creador de videos empresariales gratis para hacer videos en minutos?

Sí. Como creador de videos empresariales gratis, HeyGen te permite crear videos corporativos en línea sin tarjeta de crédito. Crea videos gratis con el plan en línea gratuito, incluyendo un video en línea en minutos, y usa doblaje con IA para escalar a más de 175 idiomas.

¿Cómo ayudan los videos corporativos a aumentar la conversión en marketing?

Agrega un llamado a la acción claro a cualquier video y mide cómo aumenta la conversión en todas tus campañas. Usa el generador de subtítulos para mejorar la accesibilidad, luego explora más estilos de video, desde anuncios hasta promos, y escala cada campaña a partir de un solo guion.

Explora más herramientas impulsadas por IA

Da vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Generador de videos con IATraductor de videoIA de texto a videoIA de audio a videoSincronización de labios con IAFaceswap IAGenerador de voz con IAAnuncios UGC con IAURL del videoGuion a videoGenerador de Reels con IAGenerador de Avatares con IAIA de imagen a videoClonación de vozTraductor de videos de YouTubeAvatar de videoCreador de videos de YouTube con IAGenerador de videos de TikTok con IAGenerador de subtítulos con IAAgregar texto al videoGenerador de subtítulos con IAGenerador de guiones de videoAvatar de texto a vozAgregar foto al videoCompresor de video con IA

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus guiones en videos corporativos profesionales con IA.

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