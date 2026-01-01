Convierte cualquier guion en un video corporativo profesional en minutos con este creador de videos corporativos. Sin cámaras, sin equipo de producción, sin software de edición. Crea actualizaciones internas, capacitaciones y historias de marca listas para compartir.
Funciones de Corporate Video Maker
Edición de video con IA, como todo un profesional
Sube tu material y deja que el editor de video con IA elimine automáticamente muletillas, pausas, falsos comienzos y tomas repetidas. Transiciones invisibles cubren cada hueco visual, para que edites el video y limpies cada toma sin herramientas de edición de video manual, líneas de tiempo ni regrabaciones.
Crea videos corporativos a partir de un guion
Pega un guion y crea rápido un video corporativo completo, con escenas, narración y tiempos generados automáticamente. El motor de texto a video se encarga de la creación de video de principio a fin, para que puedas producir un video profesional, un video explicativo o contenido en video sin grabar ni hacer storyboards.
Locuciones con IA para videos empresariales profesionales
Generate natural voiceovers in 175+ languages straight from your script, or clone a leader's voice from a short sample. With AI voice cloning, every high-quality, professional business video keeps a consistent tone across regions without re-recording a single line of narration.
Editor de video en línea todo en uno
Ajusta escenas, cambia fondos, agrega animaciones y gráficos, y coloca el logo de tu empresa con controles sencillos. Este editor todo en uno y generador de video con IA es el editor de video en línea que mantiene tus videos alineados con tu marca, para que cualquiera pueda crear resultados profesionales sin necesidad de experiencia.
Traduce videos corporativos profesionales
Llega a cada oficina en su propio idioma sin tener que rehacer el contenido. El traductor de video localiza cualquier video corporativo a más de 175 idiomas con sincronización labial precisa y conservando la voz original. Publica videos pulidos en tus plataformas de video y en todas tus redes sociales a partir de una sola grabación.
Ideas y casos de uso para videos corporativos
Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.
Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.
Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.
Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.
Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.
Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.
Cómo funciona un creador de videos corporativos
Crea un video corporativo con HeyGen en cuatro pasos claros que te llevan de un guion escrito a un video pulido, listo para compartir.
Elige un estilo, define la relación de aspecto, los colores y el diseño, luego carga tu kit de marca.
Escribe o pega tu guion, ajusta el ritmo y el sistema lo divide en escenas automáticamente.
Add narration, backgrounds, and subtitles, then run Speech Cleanup to remove fillers and pauses.
Renderiza el video final en HD o 4K, luego descárgalo o publícalo en tus canales en cuestión de minutos.
No tienes que empezar desde cero. Este creador de videos intuitivo te permite crear un video: pega un guion para crear escenas fácilmente o haz actualizaciones sencillas a partir de una plantilla. Con url to video puedes crear un video corporativo en línea y obtener un resultado con apariencia profesional.
Yes. Output renders in HD or 4K with lifelike presenters, natural lip-sync, and gesture control, so it reads as filmed footage. With Avatar IV, an executive update looks studio-made, and Speech Cleanup removes any filler words or awkward pauses before you share.
Sí. Empieza con plantillas listas para usar diseñadas para negocios y luego haz que cada plantilla de video sea tuya. Elige una plantilla de video empresarial o nuestras plantillas de video personalizables, cambia los colores y tu logo, y tus plantillas de video corporativo y plantillas personalizables se mantendrán alineadas con tu marca.
Sí. Agrega videos de stock libres de regalías, añade animaciones o sube tus propios clips de video para mezclarlos con escenas de IA usando imagen a video. Cuando termines, exporta tu video y compártelo como un MP4 en HD o 4K, sin marca de agua.
Sí. Como creador de videos empresariales gratis, HeyGen te permite crear videos corporativos en línea sin tarjeta de crédito. Crea videos gratis con el plan en línea gratuito, incluyendo un video en línea en minutos, y usa doblaje con IA para escalar a más de 175 idiomas.
Agrega un llamado a la acción claro a cualquier video y mide cómo aumenta la conversión en todas tus campañas. Usa el generador de subtítulos para mejorar la accesibilidad, luego explora más estilos de video, desde anuncios hasta promos, y escala cada campaña a partir de un solo guion.
Explora más herramientas impulsadas por IA
Da vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Transforma tus guiones en videos corporativos profesionales con IA.