Combina dos videos en uno

Une tus clips en un solo video fluido en solo unos cuantos clics. Sube tus archivos, ordénalos y descarga un MP4 limpio, sin marcas de agua ni registros. Todo funciona directo en tu navegador, rápido y seguro. Perfecto para publicaciones en redes sociales, clips de celular, proyectos escolares o ediciones rápidas. Hazlo simple, une tus videos y obtén un archivo listo para usar en segundos.

Combine Videos Online
128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Combina dos videos

Combina dos videos en una sola historia fluida

Esta herramienta te da una forma sencilla de unir videos sin instalar nada. Sube tus clips, reordénalos, recorta lo que no necesites y elige el diseño que mejor se adapte a tu proyecto. Puedes agregar música, corregir orientaciones mezcladas y combinar videos horizontales o verticales en un solo archivo limpio. Es compatible con MP4, MOV, AVI y más, y funciona en cualquier dispositivo. Todo se procesa de forma segura en tu navegador, para que puedas unir tus videos rápido y descargar tu archivo final sin complicaciones. También puedes explorar herramientas como crear contenido desde cero usando el generador de imagen a video.

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Combinar dos videos

Mejores prácticas para combinar videos con HeyGen

Unos cuantos ajustes rápidos pueden hacer que tu video combinado se vea más fluido. Trata de que tus clips tengan resoluciones similares para evitar cambios de calidad muy notorios. Si tus videos se grabaron en diferentes orientaciones, usa herramientas de recorte o de diseño para mantener al sujeto centrado y fácil de ver. Revisa tus niveles de audio para que las transiciones se sientan naturales y recorta los momentos que no necesitas. Elige una relación de aspecto que se adapte a tu plataforma y haz una vista previa de tu video antes de exportarlo para asegurarte de que todo fluya bien.

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Combina dos videos

¿Por qué combinar videos con el AI Studio de HeyGen?

este combinador de video en línea te permite unir clips sin cuentas, descargas ni marcas de agua. Funciona en cualquier dispositivo y soporta formatos populares como MP4 y MOV, para que puedas subir y unir videos fácilmente. Puedes combinar varios clips, mantener una calidad nítida y guardar tu video final en solo unos segundos. Tus archivos se mantienen seguros durante el procesamiento y se eliminan después de la descarga. Es una forma sencilla de crear un video limpio y listo para compartir en el trabajo, la escuela o redes sociales. Si quieres darle más personalidad a tus videos, prueba nuestra herramienta Crea tu propio avatar.

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¿Cómo funciona?

Cómo combinar dos videos en HeyGen

Combinar dos videos es tan fácil como subirlos, acomodar las escenas y exportar todo dentro del AI Studio de HeyGen. Solo sube, ordena, edita y exporta tu MP4 final en cuestión de minutos.

Paso 1

Sube tus clips

Sube tus archivos de video en formato MP4, MOV, AVI o cualquier otro formato compatible. Asegúrate de que todos los clips que quieras unir estén listos.

Paso 2

Organiza tu línea de tiempo

Coloca tus clips en el orden que prefieras. Recorta los extremos, ajusta el diseño y acomoda cada escena para que todo quede perfectamente alineado.

Paso 3

Personaliza tus ediciones

Mejora tu video agregando o reemplazando el audio, ajustando los tiempos y asegurando que las transiciones fluyan de forma natural. Previsualiza tu secuencia para confirmar que todo se vea bien.

Paso 4

Combina y descarga

Cuando estés satisfecho, combina tus clips en un solo video sin cortes. Exporta tu archivo MP4 final y descárgalo al instante. Todo el proceso es rápido, sencillo y completamente en línea.

Preguntas frecuentes sobre cómo combinar dos videos

¿Cómo combino dos videos en línea?

Sube tus clips, ordénalos en el editor y exporta un solo MP4 en minutos. Si quieres recortar o limpiar tus clips antes de unirlos, prueba el recortador de video en línea

¿Puedo unir varios videos gratis?

Sí. Puedes combinar dos o más clips sin costo y exportar un MP4 sin marca de agua, listo para redes sociales, presentaciones o proyectos escolares.

¿Al unir videos se reduce la calidad?

No. Tu video final combinado se mantiene nítido en HD y optimizado para una reproducción fluida. HeyGen conserva automáticamente la claridad, el color y la resolución intactos durante el procesamiento.

¿Qué formatos de video puedo subir?

Puedes subir archivos MP4, MOV, AVI y WebM. La herramienta también admite orientaciones mixtas, lo que te permite combinar tomas verticales y horizontales en un solo video limpio.

¿Puedo unir videos en mi celular?

Sí. La herramienta funciona directamente en el navegador de tu celular iPhone o Android y en tabletas, así como en Mac, Windows y Chromebook.

¿Puedo agregar o reemplazar el audio mientras combino videos?

Sí. Puedes subir una nueva pista de audio o mantener el sonido original. Si necesitas ajustar la velocidad de reproducción, usa el cambiador de velocidad de audio

¿Mis archivos cargados son privados y seguros?

Sí. Tus videos se procesan de forma segura en el navegador y se eliminan automáticamente después de la descarga. Solo tú tienes acceso a tu contenido durante todo el proceso.

¿Puedo usar esta herramienta para crear contenido para TikTok o YouTube?

Claro que sí. Puedes unir clips para TikTok, Instagram Reels, YouTube y más. Para crear videos narrados o agregar voces con IA, explora la herramienta de video de texto a voz

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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