Unos cuantos ajustes rápidos pueden hacer que tu video combinado se vea más fluido. Trata de que tus clips tengan resoluciones similares para evitar cambios de calidad muy notorios. Si tus videos se grabaron en diferentes orientaciones, usa herramientas de recorte o de diseño para mantener al sujeto centrado y fácil de ver. Revisa tus niveles de audio para que las transiciones se sientan naturales y recorta los momentos que no necesitas. Elige una relación de aspecto que se adapte a tu plataforma y haz una vista previa de tu video antes de exportarlo para asegurarte de que todo fluya bien.