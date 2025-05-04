Pega un guion o sube una transcripción y HeyGen, una herramienta de IA, analiza escenas, momentos clave y énfasis para crear un storyboard estructurado para la creación de videos. El creador de videos de YouTube con IA hace coincidir las visuales y el B-roll con el guion, crea subtítulos sincronizados y genera narraciones con voz natural que preservan la intención.