Convierte ideas, guiones o briefs en videos pulidos para YouTube con el creador de videos de YouTube con IA de HeyGen. Genera episodios completos, explicadores sin rostro y Shorts con visuales generados por IA, narraciones naturales, subtítulos automáticos y exportaciones listas para YouTube, sin necesidad de cámara, equipo de producción ni sala de edición.
Prueba gratis nuestro generador de imagen a video
Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.
Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.
Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.
Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.
Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.
Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.
Por qué HeyGen es el mejor creador de videos de YouTube con IA
HeyGen combina su avanzada IA generador de video, interpretación de guiones y flujos de trabajo pensados primero para YouTube para ayudar a creadores y marcas a publicar más rápido y de forma más inteligente. Produce mayor volumen, calidad constante y contenido localizado sin los cuellos de botella habituales de producción.
Del guion a la exportación en minutos, para que puedas crear contenido para YouTube rápidamente. HeyGen automatiza el storyboard, los visuales, la voz y el timing para que tú te enfoques en crear contenido, no en editar.
Crea episodios largos, series de tutoriales, Shorts, intros y clips reutilizados con exportaciones listas con metadatos, sugerencias de miniaturas y ajustes de relación de aspecto optimizados para descubrimiento y retención.
Con el traductor de video, puedes traducir guiones, generar locuciones localizadas y agregar subtítulos precisos para que cada video se sienta natural en cada mercado.
Inteligencia de guion a video
Pega un guion o sube una transcripción y HeyGen, una herramienta de IA, analiza escenas, momentos clave y énfasis para crear un storyboard estructurado para la creación de videos. El creador de videos de YouTube con IA hace coincidir las visuales y el B-roll con el guion, crea subtítulos sincronizados y genera narraciones con voz natural que preservan la intención.
Creación de videos largos y cortos
Produce episodios de más de 8 minutos o Shorts de 15 a 60 segundos a partir del mismo guion original. HeyGen ofrece ajustes preestablecidos para cada plataforma y cambio de tamaño automático para que crees una pieza maestra y exportes todos los formatos que necesites.
Visuales y composición de escenas impulsadas por IA
Genera escenas cinematográficas, gráficos animados, demostraciones de producto o visuales abstractos a partir de prompts. El motor compone automáticamente el movimiento de cámara, la variedad de tomas y las transiciones para lograr un aspecto profesional.
De imagen a video y reutilización de clips
Importa clips o videos largos y recórtalos, córtalos y remézclalos automáticamente en Shorts o reels de momentos destacados. Usa las funciones de imagen a video para animar fotos fijas e imágenes de producto y así crear miniaturas y segmentos más atractivos.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de videos de YouTube con IA
Da vida a tus ideas de video con el avanzado creador de YouTube con IA de HeyGen siguiendo estos sencillos pasos.
Pega un guion, sube una transcripción o describe un concepto. También puedes proporcionar material de video existente o la URL de un producto.
Elige formato largo, corto o ambos. Selecciona un estilo visual, una opción de avatar y un modelo de voz. Aplica los presets de marca si lo necesitas.
HeyGen genera un storyboard y un video preliminar. Edita subtítulos, cambia el B-roll, ajusta el ritmo o actualiza el tono de voz con controles sencillos.
Exporta archivos optimizados para YouTube, subtítulos en SRT, miniaturas y metadatos. Usa carga directa o la API para publicaciones programadas y flujos de trabajo por lotes.
Un creador de videos de YouTube con IA convierte guiones, briefs o material ya grabado en videos completos para YouTube usando IA para los visuales, la voz, los subtítulos y la composición de escenas. HeyGen crea tanto contenido largo como corto listo para subir, para que los creadores puedan enfocarse en la estrategia de contenido.
Sí. HeyGen es compatible con la generación en múltiples formatos. Crea un video maestro de formato largo y genera automáticamente Shorts, clips y teasers con ediciones y subtítulos optimizados para verse en el celular, lo que mejora tu capacidad para crear YouTube Shorts.
Sí. HeyGen sugiere títulos, descripciones, etiquetas y marcadores de capítulos alineados con las mejores prácticas de YouTube, ayudando a que las personas creadoras de contenido se descubran e indexen de forma más efectiva.
Claro que sí. Importa tu material existente y HeyGen lo editará automáticamente, añadirá subtítulos, generará B-roll y remezclará el contenido en videos terminados y Shorts.
HeyGen genera subtítulos automáticos con alta precisión y admite traducción a muchos idiomas. Los subtítulos y las locuciones traducidas se pueden editar para asegurar la precisión regional y los matices.
Sí. Sube una muestra de voz para clonar tu voz o crea un avatar de host personalizado para presentar tus guiones de forma consistente en episodios y series, haciendo más fácil crear videos de YouTube.
Exporta archivos MP4 en formatos estándar y vertical, archivos de subtítulos SRT, imágenes en miniatura y paquetes de metadatos para crear videos de alta calidad. Las integraciones de API permiten cargas por lotes y publicación programada.
La mayoría de los borradores se generan en minutos. El tiempo de render final depende de la duración y la complejidad. El procesamiento por lotes y los trabajos mediante API se escalan para manejar producción de alto volumen para creadores de contenido.
Tú conservas la propiedad y todos los derechos sobre los videos y recursos que generes con HeyGen. Asegúrate de que cualquier contenido de terceros que incluyas tenga las licencias correspondientes.
Sí. HeyGen usa seguridad de nivel empresarial, acceso basado en roles y controles de espacios de trabajo privados para proteger el contenido y los flujos de trabajo de producción.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.