Creador de videos de YouTube con IA para creadores y marcas

Convierte ideas, guiones o briefs en videos pulidos para YouTube con el creador de videos de YouTube con IA de HeyGen. Genera episodios completos, explicadores sin rostro y Shorts con visuales generados por IA, narraciones naturales, subtítulos automáticos y exportaciones listas para YouTube, sin necesidad de cámara, equipo de producción ni sala de edición.

128,470,697Videos generados
102,706,513Avatares generados
17,651,868Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Fondo negro de marcador de posición para contenido de video con IA de HeyGen

Producción de canal de YouTube

Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.

Fondo negro usado como marcador de posición para contenido de video con IA de HeyGen

Cursos educativos y tutoriales

Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.

Fondo negro usado como separador visual en el sitio web de generación de videos con IA de HeyGen

Estrategia de reutilización de contenido y Shorts para creadores

Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.

Fondo negro usado como separador visual en el sitio web de generación de videos con IA de HeyGen

Canales de reseñas y demostraciones de producto

Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.

Marco de marcador de posición negro que representa una vista previa de video generado con IA de HeyGen

Canales de la empresa y comunicación interna

Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.

Logotipo de HeyGen

Contenido listo para monetizar

Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.

Por qué HeyGen es el mejor creador de videos de YouTube con IA

HeyGen combina su avanzada IA generador de video, interpretación de guiones y flujos de trabajo pensados primero para YouTube para ayudar a creadores y marcas a publicar más rápido y de forma más inteligente. Produce mayor volumen, calidad constante y contenido localizado sin los cuellos de botella habituales de producción.

Comienza gratis
Publica más rápido y con mayor frecuencia

Del guion a la exportación en minutos, para que puedas crear contenido para YouTube rápidamente. HeyGen automatiza el storyboard, los visuales, la voz y el timing para que tú te enfoques en crear contenido, no en editar.

Creado para hacer crecer tu canal de YouTube

Crea episodios largos, series de tutoriales, Shorts, intros y clips reutilizados con exportaciones listas con metadatos, sugerencias de miniaturas y ajustes de relación de aspecto optimizados para descubrimiento y retención.

Escala a nivel global con localización

Con el traductor de video, puedes traducir guiones, generar locuciones localizadas y agregar subtítulos precisos para que cada video se sienta natural en cada mercado.

Inteligencia de guion a video

Pega un guion o sube una transcripción y HeyGen, una herramienta de IA, analiza escenas, momentos clave y énfasis para crear un storyboard estructurado para la creación de videos. El creador de videos de YouTube con IA hace coincidir las visuales y el B-roll con el guion, crea subtítulos sincronizados y genera narraciones con voz natural que preservan la intención.

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script to video

Creación de videos largos y cortos

Produce episodios de más de 8 minutos o Shorts de 15 a 60 segundos a partir del mismo guion original. HeyGen ofrece ajustes preestablecidos para cada plataforma y cambio de tamaño automático para que crees una pieza maestra y exportes todos los formatos que necesites.

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Youtube videos length

Visuales y composición de escenas impulsadas por IA

Genera escenas cinematográficas, gráficos animados, demostraciones de producto o visuales abstractos a partir de prompts. El motor compone automáticamente el movimiento de cámara, la variedad de tomas y las transiciones para lograr un aspecto profesional.

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Voice cloning

De imagen a video y reutilización de clips

Importa clips o videos largos y recórtalos, córtalos y remézclalos automáticamente en Shorts o reels de momentos destacados. Usa las funciones de imagen a video para animar fotos fijas e imágenes de producto y así crear miniaturas y segmentos más atractivos.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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1,300+ reviews
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de videos de YouTube con IA

Da vida a tus ideas de video con el avanzado creador de YouTube con IA de HeyGen siguiendo estos sencillos pasos.

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Paso 1

Ingresa tu contenido

Pega un guion, sube una transcripción o describe un concepto. También puedes proporcionar material de video existente o la URL de un producto.

Paso 2

Elige un formato de YouTube

Elige formato largo, corto o ambos. Selecciona un estilo visual, una opción de avatar y un modelo de voz. Aplica los presets de marca si lo necesitas.

Paso 3

Previsualiza y ajusta las escenas

HeyGen genera un storyboard y un video preliminar. Edita subtítulos, cambia el B-roll, ajusta el ritmo o actualiza el tono de voz con controles sencillos.

Paso 4

Exportar y publicar

Exporta archivos optimizados para YouTube, subtítulos en SRT, miniaturas y metadatos. Usa carga directa o la API para publicaciones programadas y flujos de trabajo por lotes.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de videos de YouTube con IA?

Un creador de videos de YouTube con IA convierte guiones, briefs o material ya grabado en videos completos para YouTube usando IA para los visuales, la voz, los subtítulos y la composición de escenas. HeyGen crea tanto contenido largo como corto listo para subir, para que los creadores puedan enfocarse en la estrategia de contenido.

¿Puedo crear videos largos y Shorts con el mismo guion?

Sí. HeyGen es compatible con la generación en múltiples formatos. Crea un video maestro de formato largo y genera automáticamente Shorts, clips y teasers con ediciones y subtítulos optimizados para verse en el celular, lo que mejora tu capacidad para crear YouTube Shorts.

¿La herramienta crea títulos y descripciones optimizados para SEO?

Sí. HeyGen sugiere títulos, descripciones, etiquetas y marcadores de capítulos alineados con las mejores prácticas de YouTube, ayudando a que las personas creadoras de contenido se descubran e indexen de forma más efectiva.

¿Puedo subir mi material y hacer que HeyGen lo edite en un video para YouTube?

Claro que sí. Importa tu material existente y HeyGen lo editará automáticamente, añadirá subtítulos, generará B-roll y remezclará el contenido en videos terminados y Shorts.

¿Qué tan precisos son los subtítulos automáticos y las traducciones?

HeyGen genera subtítulos automáticos con alta precisión y admite traducción a muchos idiomas. Los subtítulos y las locuciones traducidas se pueden editar para asegurar la precisión regional y los matices.

¿Puedo usar mi propia voz o crear un presentador recurrente?

Sí. Sube una muestra de voz para clonar tu voz o crea un avatar de host personalizado para presentar tus guiones de forma consistente en episodios y series, haciendo más fácil crear videos de YouTube.

¿Qué formatos de exportación y herramientas para YouTube están incluidos?

Exporta archivos MP4 en formatos estándar y vertical, archivos de subtítulos SRT, imágenes en miniatura y paquetes de metadatos para crear videos de alta calidad. Las integraciones de API permiten cargas por lotes y publicación programada.

¿Cuánto tiempo tarda en generarse un video?

La mayoría de los borradores se generan en minutos. El tiempo de render final depende de la duración y la complejidad. El procesamiento por lotes y los trabajos mediante API se escalan para manejar producción de alto volumen para creadores de contenido.

¿Quién es el dueño de los videos que creo?

Tú conservas la propiedad y todos los derechos sobre los videos y recursos que generes con HeyGen. Asegúrate de que cualquier contenido de terceros que incluyas tenga las licencias correspondientes.

¿HeyGen es seguro para los recursos de tu canal o marca?

Sí. HeyGen usa seguridad de nivel empresarial, acceso basado en roles y controles de espacios de trabajo privados para proteger el contenido y los flujos de trabajo de producción.

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