Crear un canal de YouTube no tiene por qué llevar horas. Con HeyGen, puedes convertir un guion o una entrada de blog en un video profesional en solo unos cuantos clics. Elige un avatar que hable o mantente anónimo: HeyGen agrega automáticamente subtítulos, tu marca y una voz en off.

Funciona para videos largos, tutoriales, reseñas de productos y YouTube Shorts. Obtienes videos limpios y consistentes que están listos para subir de inmediato.