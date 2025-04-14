Videos de YouTube con IA

Olvídate de las grabaciones y las largas ediciones. HeyGen te permite convertir cualquier guion en un video de YouTube de alta calidad usando avatares de IA, voces naturales y plantillas listas para usar. Puedes crear videos completos o Shorts en minutos, sin cámara ni software de edición. Es rápido, sencillo y está diseñado para ayudarte a publicar más contenido con menos esfuerzo

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128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Videos de YouTube con IA

Videos de YouTube generados con IA, así de simple

Crear un canal de YouTube no tiene por qué llevar horas. Con HeyGen, puedes convertir un guion o una entrada de blog en un video profesional en solo unos cuantos clics. Elige un avatar que hable o mantente anónimo: HeyGen agrega automáticamente subtítulos, tu marca y una voz en off.

Funciona para videos largos, tutoriales, reseñas de productos y YouTube Shorts. Obtienes videos limpios y consistentes que están listos para subir de inmediato.

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A grid of six video thumbnails displaying diverse content, including product reviews, beauty, tech setup, productivity, language learning, and fitness.
Videos de YouTube con IA

Mejores prácticas para crear videos de YouTube con IA

Para sacarle el máximo provecho al generador de videos de YouTube de HeyGen, sigue estos sencillos consejos:

• Empieza con una intro corta que enganche rápido a quienes te ven.
• Usa el formato correcto: 16:9 para videos completos y 9:16 para Shorts.
• Agrega títulos, descripciones y subtítulos con buenas palabras clave para aumentar tu visibilidad.
• Elige avatares y voces que vayan con tu nicho y tu estilo.
• Reutiliza entradas de blog, guiones o transcripciones para crear videos más rápido.

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YouTube video card: “Watch Me Create a Viral YouTube Video” by Creator's Workshop, with a thumbnail showing a man and the text “Behind The Scenes.”
Videos de YouTube con IA

Llega a más personas y crece en YouTube con herramientas de video con IA

HeyGen ayuda a creadores y marketers a escalar su presencia en YouTube con videos generados con IA. Sin software de edición, sin equipo de grabación: solo contenido rápido y pulido, listo para subir.

En comparación con herramientas como Pictory, Lumen5 o Vidyo.ai, HeyGen ofrece ventajas únicas como:

  • Avatares parlantes u opciones sin rostro
  • Clonación de voz o voces con IA
  • Plantillas listas para YouTube con subtítulos e identidad de marca

Crea videos explicativos, Shorts, intros, reseñas, tutoriales y más, todo a partir de texto.

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A list of three video thumbnails and titles about AI video creation, including "I Created 100 YouTube Videos with AI in 30 Days" and "Traditional Video Production vs AI Video Production."
¿Cómo funciona?

Cómo usar el generador de videos de YouTube con IA de HeyGen

Convierte tus ideas en videos listos para YouTube usando avatares, narraciones de voz y plantillas.

Paso 1

Sube o pega tu guion de YouTube

Usa tu guion, artículo, esquema o transcripción. HeyGen puede convertir cualquier texto en un video.

Paso 2

Elige un avatar de IA y una voz

Elige entre más de 300 avatares y voces. No necesitas grabar, actores ni equipo de filmación.

Paso 3

Personaliza los visuales y el estilo

Agrega subtítulos, fondos, animaciones y transiciones para que coincidan con tu canal.

Paso 4

Genera y comparte tu video

Renderiza tu video en minutos y expórtalo como MP4. Súbelo directo a YouTube sin marca de agua.

Preguntas frecuentes sobre el generador de videos de YouTube con IA

¿Qué hace el generador de videos de YouTube con IA?

Esta herramienta convierte cualquier guion, esquema o artículo en un video completo para YouTube usando avatares de IA, voces naturales y plantillas listas para usar. Puedes crear videos con presentador o sin mostrar tu cara en minutos, sin necesidad de grabar ni editar. Pruébalo aquí: Generador de videos de YouTube con IA

¿Puedo crear videos para YouTube sin mostrar mi cara con esta herramienta?

Sí. Puedes elegir diseños sin rostro pensados para canales automatizados, listas, tutoriales y videos de narración viral. El editor funciona completamente en línea, lo que lo hace ideal para creadores que prefieren no salir en cámara.

¿Es compatible con YouTube Shorts y formatos verticales?

Sí. Puedes exportar videos en un formato vertical 9:16 optimizado para YouTube Shorts. Para videos cortos en varias plataformas, también puedes usar el Generador de videos de TikTok con IA para crear contenido vertical rápidamente.

¿Puedo personalizar la marca de mi canal de YouTube?

Puedes subir logotipos, aplicar los colores de tu marca, agregar intros y outros, y personalizar plantillas para que coincan con el estilo de tu canal. Cada video admite subtítulos, transiciones y animaciones para lograr un aspecto de alta calidad y alineado con tu marca.

¿Qué tipos de videos de YouTube puedo crear?

Puedes generar videos explicativos, reseñas, tutoriales, listicles, desgloses de productos, actualizaciones de noticias, intros para tu canal y videos largos completos. También es ideal para reutilizar blogs o guiones y convertirlos en contenido listo para publicar en YouTube.

¿HeyGen ofrece plantillas para videos de YouTube?

Sí. Puedes usar plantillas para reseñas, listicles, tutoriales, noticias, videos explicativos y YouTube Shorts para ahorrar tiempo.

¿Necesito habilidades de edición o producción de video para usarlo?

No necesitas experiencia. La herramienta se ejecuta en tu navegador y crea automáticamente tu video a partir de tu guion. Si necesitas ayuda para escribir guiones, puedes usar el Generador de guiones de video con IA antes de crear tu video.

¿Los avatares de IA son realistas y adecuados para contenido de YouTube?

Sí. HeyGen ofrece más de 300 avatares con expresiones naturales y más de 175 voces. Funcionan muy bien para videos educativos, contenido de marketing, comentarios, temas de negocios y canales sin rostro que quieren un presentador con apariencia humana.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

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