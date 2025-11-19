Generador de highlights de video con IA para clips rápidos

Un generador de highlights de video con IA te ayuda a extraer al instante los momentos más importantes de videos largos. Con HeyGen, puedes convertir automáticamente material en bruto en clips destacados pulidos y listos para compartir, sin edición manual ni tener que recorrer la línea de tiempo.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Prueba gratis nuestro generador de imagen a video

Comienza gratis
Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Reutilización de contenido para redes sociales

Reutilización de contenido para redes sociales

Turn long videos into short, high impact clips designed for reels, shorts, and feeds. The AI video highlights generator identifies moments that hook viewers quickly, ensuring the best moments are showcased. This helps you post consistently without re editing content.

Promos de podcast y entrevistas

Promos de podcast y entrevistas

Extract the best moments and compelling soundbites from full-length recordings. Highlight clips are structured to spark curiosity and drive traffic to the complete episode, making them ideal for platforms like TikTok and YouTube Shorts. Promotion becomes faster and more effective.

Resumen de webinars y eventos

Resumen de webinars y eventos

Create concise highlight reels that summarize the most valuable insights from live sessions. The AI removes filler and focuses on key moments attendees care about. This makes post-event content easy to share, especially as engaging AI highlights.

Momentos destacados de deportes y jugadas

Momentos destacados de deportes y jugadas

Automatically surface exciting plays, reactions, and turning points from long footage. The AI video highlights generator saves hours of manual review, allowing video editors to focus on creativity. Highlights feel energetic and ready for fans.

Demos de marketing y producto

Demos de marketing y producto

Pull the strongest moments from demos to create clear, shareable snippets using AI. Highlight videos showcase value quickly without overwhelming viewers. This improves engagement across marketing channels.

Resúmenes de capacitación y educación

Resúmenes de capacitación y educación

Highlight key lessons from longer instructional videos in a focused format. Learners can review important concepts without watching the entire session. This improves retention and accessibility.

Por qué HeyGen es el mejor generador de highlights de video con IA

HeyGen se enfoca en la velocidad y la claridad. El generador de highlights de video con IA está diseñado para ayudar a creadores, personas de marketing y equipos a producir más contenido usando IA sin aumentar la carga de trabajo.

Este generador de highlights de video con IA está diseñado para ofrecer velocidad, precisión y engagement. Elimina la molestia de buscar entre todo tu material y entrega highlights con IA que captan la atención al instante.

Comienza gratis
Encuentra los momentos que realmente importan

La IA analiza las imágenes, el audio y el ritmo para identificar los momentos más destacados. Obtienes resúmenes que se sienten intencionales en lugar de recortes al azar.

Ahorra horas de edición manual

En lugar de volver a ver los videos completos, el generador de highlights de video con IA hace el trabajo por ti. Esto reduce drásticamente el tiempo de edición.

Crea clips diseñados para generar interacción

Los highlights están estructurados para funcionar muy bien en redes sociales, presentaciones y canales de marketing.

Detección automática de momentos clave

El generador de highlights de video con IA analiza todo tu video para identificar picos de energía, diálogo y acción, creando un highlight sin esfuerzo. Selecciona momentos que de forma natural mantienen la atención de quien lo ve. Esto elimina las conjeturas y mejora la calidad de los highlights.

Comienza gratis →
image to video

Control personalizado de la duración del resaltado

Puedes generar teasers cortos o reels más largos con los mejores momentos, según tu objetivo. La IA adapta la selección de escenas para que coincida con la duración que elijas. Así los clips se mantienen enfocados y con un propósito claro.

Comienza gratis →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Ensamblaje inteligente de escenas

Los momentos seleccionados se unen con transiciones fluidas. El resumen final se siente coherente, no solo como una colección de cortes al azar. Esto mejora el tiempo de reproducción y el flujo del video.

Comienza gratis →
Voice cloning

Clips destacados listos para subtitular

El generador prepara momentos destacados que funcionan a la perfección con subtítulos y texto en pantalla. Esto hace que los clips sean más fáciles de consumir sin sonido. El engagement se mantiene alto en todas las plataformas.

Comienza gratis →
motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo usar el generador de momentos destacados de video con IA

Convierte tus mejores momentos en videos destacados con IA en cuatro pasos sencillos.

Comienza gratis
Paso 1

Sube tu video

Agrega cualquier video de formato largo que quieras reutilizar.

Paso 2

Elige tus preferencias de resaltado

Elige la duración del clip y el formato de salida según tus objetivos.

Paso 3

Genera momentos destacados

La IA analiza y reúne los momentos más atractivos.

Paso 4

Exporta y comparte

Descarga tus momentos destacados y publícalos al instante.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de resúmenes de video con IA?

Un creador de videos destacados con IA identifica y recorta automáticamente los momentos más atractivos de un video más largo. Elimina la necesidad de buscar y editar manualmente.

¿Qué tipos de videos funcionan mejor?

Podcasts, entrevistas, webinars, grabaciones deportivas y demostraciones funcionan muy bien. Cualquier video largo con momentos de interés claros se puede procesar.

¿Puedo controlar la duración de los momentos destacados?

Sí, puedes elegir avances cortos o reels más largos con los mejores momentos. La IA ajusta la selección de clips según la duración que elijas.

¿La IA elige los clips automáticamente?

Sí, la herramienta de IA analiza las señales visuales, el audio y el ritmo para seleccionar los momentos clave. Puedes crear un highlight y generar varias versiones si lo necesitas.

¿Puedo usar los highlights para redes sociales?

Los highlights están optimizados para redes sociales y formatos de video corto. Están diseñados para captar la atención rápidamente.

¿Necesito tener habilidades de edición para usarlo?

No necesitas experiencia en edición para crear un highlight con esta herramienta de IA. El generador de highlights de video con IA se encarga automáticamente de recortar y ordenar los clips.

¿Puedo generar varios momentos destacados a partir de un solo video?

Sí, puedes crear varias versiones de highlights a partir del mismo video original. Esto es útil para probar diferentes clips.

¿La salida está lista para publicarse?

Sí, los highlights generados están listos para exportarse y se pueden compartir de inmediato en todas tus plataformas.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.

Comienza gratis →
CTA background