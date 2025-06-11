Generador de subtítulos de video con IA, en línea y gratis

Genera subtítulos precisos y fáciles de leer automáticamente con el generador de subtítulos de video con IA de HeyGen. Convierte el audio hablado en subtítulos y captions perfectamente sincronizados que aumentan la accesibilidad, el engagement y el alcance. Sin transcripción manual, sin líneas de tiempo de edición, solo resultados rápidos impulsados por IA.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Escribe en cualquier idioma
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Agrega subtítulos a videos para redes sociales

Agrega subtítulos a videos para redes sociales

Many viewers watch without sound. Automatically generate captions for Reels, Shorts, and TikTok to improve watch time and engagement.

Videos de marketing y promoción

Videos de marketing y promoción

Manual captioning slows campaigns. Use an AI video caption generator to publish accessible, searchable marketing videos faster.

Contenido de capacitación y educativo

Contenido de capacitación y educativo

Captions improve comprehension and accessibility. Generate clear subtitles for lessons, onboarding, and tutorials without manual transcription using an AI-powered subtitle generator.

Comunicaciones corporativas

Comunicaciones corporativas

Ensure company updates are understood by all employees through clear video content and captions. Captions make internal videos inclusive and easy to follow across environments.

Distribución de videos multilingües

Distribución de videos multilingües

Reaching global audiences often requires subtitles. Generate and translate captions quickly while keeping timing consistent with accurate captions.

Cumplimiento de accesibilidad de video

Cumplimiento de accesibilidad de video

Captions support accessibility standards and inclusive viewing. AI captioning helps teams meet requirements for video content without added production costs.

Por qué HeyGen es el mejor generador de subtítulos de video con IA

HeyGen combina la creación de videos con IA y subtítulos inteligentes para ayudar a los equipos a producir videos accesibles y de alto rendimiento a gran escala. Desde clips para redes sociales hasta contenido de capacitación, los subtítulos se generan rápidamente y se mantienen sincronizados en todos los formatos.

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Reconocimiento de voz preciso

La IA convierte el habla en subtítulos con alta precisión, incluso con diferentes acentos y estilos al hablar. Pasa menos tiempo corrigiendo texto y más tiempo publicando contenido.

Compatibilidad global de idiomas

Genera y traduce subtítulos a varios idiomas usando las funciones integradas de traductor de video y un generador de subtítulos con IA. Llega a audiencias internacionales sin duplicar trabajo al agregar subtítulos en múltiples idiomas.

Integrado en flujos de trabajo de video con IA

Los subtítulos se crean como parte del flujo de trabajo del generador de videos con IA, manteniendo imágenes, voz y texto perfectamente alineados sin herramientas adicionales.

Creación automática de subtítulos con IA

Sube un video o genera uno con IA y los subtítulos se crean al instante. El generador de subtítulos para videos con IA transcribe el audio, sincroniza los subtítulos con precisión y los deja listos para usarse de inmediato.

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A content creation interface displaying a presentation slide titled "New York's Billiard Scene" and a smiling AI avatar, with editing tools for Avatars, Text, and Media.

Subtítulos editables con control total

Revisa y perfecciona los subtítulos fácilmente. Ajusta el texto, el tiempo o el formato para que coincidan con la voz de tu marca mientras mantienes los subtítulos sincronizados con el video.

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A smiling woman with long dark hair in a purple blazer. A "CC" icon is in the top left, and "AI Captions" text is in the bottom right.

Subtítulos multilingües y traducción

Traduce subtítulos a varios idiomas en segundos. Mantén la claridad y el tiempo en todas las regiones sin volver a crear los videos ni los subtítulos de forma manual.

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Voice cloning

Exportación e integración sin fricciones

Exporta videos con subtítulos incrustados o descarga archivos de subtítulos para diferentes plataformas. Los subtítulos se mantienen compatibles con flujos de trabajo de video para redes sociales, web y uso interno.

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A smiling man behind a dialog box for exporting content as SCORM 1.2.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de subtítulos de video con IA

Crea subtítulos de video precisos con IA en cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Sube o genera tu video

Empieza con un video existente o crea uno usando el generador de videos con IA de HeyGen.

Paso 2

Genera subtítulos automáticamente

La IA analiza el discurso y genera subtítulos perfectamente sincronizados sin necesidad de transcripción manual.

Paso 3

Edita y traduce subtítulos

Revisa el texto, ajusta el tiempo o traduce los subtítulos a otros idiomas según lo necesites.

Paso 4

Exportar y publicar

Descarga tu video con subtítulos o los archivos de subtítulos y publica tu contenido de video en todas tus plataformas al instante.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de subtítulos de video con IA?

Un generador de subtítulos de video con IA usa inteligencia artificial para convertir el audio hablado en subtítulos sincronizados de forma automática. Elimina la necesidad de transcribir y sincronizar todo manualmente.

¿Qué tan precisos son los subtítulos generados con IA?

La precisión es alta cuando el audio es claro. La IA de HeyGen está diseñada para reconocer acentos y patrones naturales de habla, reduciendo el tiempo de corrección.

¿Puedo editar los subtítulos después de que se generen?

Sí. Los subtítulos son totalmente editables, así que puedes ajustar el texto, el tiempo o el formato antes de exportar tu contenido de video.

¿Es compatible con varios idiomas?

Sí. Puedes generar subtítulos en un idioma y traducirlos a otros usando las funciones integradas del traductor de video para obtener subtítulos precisos.

¿Los subtítulos pueden mejorar el engagement de tus videos?

Sí. Los subtítulos aumentan el tiempo de reproducción, la accesibilidad y la comprensión, especialmente en redes sociales donde los videos se reproducen automáticamente sin sonido.

¿Puedo exportar los archivos de subtítulos por separado?

Sí. Puedes exportar videos con subtítulos incrustados o descargar archivos de subtítulos para diferentes plataformas como YouTube o Vimeo.

¿El generador de subtítulos funciona con videos generados con IA?

Sí. Los subtítulos se integran sin problemas con los flujos de trabajo de creación de videos con IA de HeyGen, incluyendo texto a video e imagen a video.

¿Los subtítulos son obligatorios para la accesibilidad?

Los subtítulos ayudan a que los videos sean accesibles para personas sordas, con discapacidad auditiva o que los ven sin sonido, apoyando prácticas de contenido inclusivo.

¿Soy dueño de los subtítulos que genero?

Sí. Conservas todos los derechos sobre los subtítulos y videos creados con el generador de subtítulos de video con IA.

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