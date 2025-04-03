Generador de noticias con IA para videos listos para transmisión

Convierte guiones, artículos o actualizaciones en vivo en noticias en video pulidas con el avanzado generador de video con IA de HeyGen. Nuestro generador de noticias con IA automatiza la narración, el armado de escenas, el timing y los subtítulos para que puedas publicar noticias oportunas sin estudios ni equipos de producción. Produce transmisiones consistentes, alineadas con tu marca y listas para escalar.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Prueba gratis nuestro generador de video a partir de imágenes

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Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
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Segmentos de noticias de última hora

Segmentos de noticias de última hora

Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.

Resumen diario de noticias

Resumen diario de noticias

Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.

Noticias locales y actualizaciones hiperlocales

Noticias locales y actualizaciones hiperlocales

Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.

Noticias corporativas e internas

Noticias corporativas e internas

Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.

Reportes por nicho y sector

Reportes por nicho y sector

Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.

Transmisiones multilingües

Transmisiones multilingües

Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.

Por qué elegir HeyGen para producción de noticias con IA

HeyGen está diseñado para redacciones, agencias y creadores que necesitan publicar noticias precisas y profesionales rápidamente. Combinamos síntesis de voz natural, selección automática de escenas y localización rápida para mantener a tu audiencia informada y enganchada.

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Video con calidad de estudio sin el estudio

Genera segmentos listos para transmisión con ritmo profesional, gráficos de lower third y transiciones limpias entre escenas usando nuestro generador de videos de noticias con IA. HeyGen le da a tu contenido de noticias un acabado profesional para que tú puedas enfocarte en contar la historia.

Noticias de última hora y actualizaciones continuas

Crea al instante con la herramienta de texto a video, URLs o feeds, y publica actualizaciones en todas tus plataformas en cuestión de minutos. HeyGen escala para manejar flujos de trabajo rápidos, para que nunca pierdas la ventana de una historia.

Alcance global con soporte multilingüe

Traduce guiones, crea locuciones con sonido nativo y sincroniza subtítulos para múltiples mercados con la función de traductor de video. HeyGen ayuda a los equipos de noticias a ampliar su alcance mientras preservan el tono y la claridad.

Conversión automatizada de guion a escenas

Pega un guion o la URL de una nota de noticias; HeyGen lo divide en escenas, sugiere visuales y tiempos, y prepara un borrador que puedes previsualizar al instante. Esto reduce la edición manual y acelera la producción.

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script to video

Locuciones naturales y multilingües

Elige entre voces de IA expresivas en muchos idiomas y acentos, o clona una voz de marca para mantener un estilo consistente. El ritmo y la emoción de la voz están ajustados al estilo de noticias para una narración clara y confiable.

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A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Plantillas y gráficos de noticias personalizables

Aplica diseños prediseñados de sala de noticias, lower thirds, cintillos y overlays de titulares con nuestras herramientas de noticias con IA gratis. Las plantillas mantienen cada historia alineada con tu marca mientras ajustas rápidamente los colores y el texto.

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Customizable news templates

Localización y subtitulado rápidos

Traduce guiones automáticamente, recrea locuciones y genera subtítulos precisos para cada idioma. HeyGen conserva el tiempo de cada escena para que las versiones traducidas sigan listas para transmitirse.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de noticias con IA

Un flujo de trabajo sencillo y repetible te lleva desde el guion hasta el video publicado.

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Paso 1

Agrega tu guion, artículo o URL

Pega texto, sube un documento o comparte el enlace de una noticia para empezar. HeyGen analiza el tono y la estructura, y crea un video inicial.

Paso 2

Elige la voz, el estilo y el diseño

Elige una voz de noticias, selecciona una plantilla y define la relación de aspecto para web, celular o TV. Ajusta los gráficos de encabezado y los elementos en pantalla.

Paso 3

Revisa y perfecciona

Previsualiza el borrador generado, cambia los elementos visuales, ajusta el texto o modifica el ritmo. Los cambios pequeños se regeneran rápido para que cumplas con tus tiempos de entrega.

Paso 4

Traduce, exporta y publica

Crea variantes localizadas, exporta MP4 o genera enlaces para compartir e incrustaciones para redes sociales, web y flujos de trabajo de transmisión.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de noticias con IA?

Un generador de noticias con IA convierte guiones o artículos de noticias escritos en videos terminados, con narración, visuales, subtítulos y gráficos de noticias, usando flujos de trabajo automatizados en lugar de producción en estudio.

¿HeyGen puede producir videos en vivo de noticias de última hora?

Sí, HeyGen puede procesar guiones cortos o contenido rápidamente, generar un borrador y exportar un video listo para publicar en cuestión de minutos, ayudándote a responder rápido a noticias de última hora.

¿Qué idiomas y acentos son compatibles?

HeyGen es compatible con muchos idiomas principales y acentos regionales. Elige la voz que mejor se adapte a tu audiencia y genera versiones localizadas automáticamente.

¿Necesito grabar locuciones o contratar presentadores?

No, puedes apoyarte en la síntesis de voz natural de HeyGen o clonar una voz permitida para lograr una entrega consistente, sin necesidad de estudio ni talento frente a cámara.

¿Puedo personalizar las plantillas de noticias con la marca de mi medio?

Sí, sube tus logotipos, define los colores y fuentes de tu marca y guarda plantillas para que cada segmento coincida con tu identidad visual en todas las historias.

¿Qué tan precisos son los subtítulos generados automáticamente?

Los subtítulos son muy precisos cuando el audio es claro y puedes editarlos antes de exportar. HeyGen admite varios estilos de subtítulos y opciones de colocación.

¿HeyGen puede obtener recursos visuales automáticamente?

HeyGen sugiere recursos de stock y b-roll con base en las palabras clave del guion, y tú puedes reemplazarlos o subir tu propio material para ajustarlo a las necesidades del reporte.

¿El contenido generado por el generador de noticias con IA cumple con las normas y es seguro para publicar?

Tú eres responsable de verificar los hechos y contar con la autorización legal. HeyGen ofrece herramientas para una producción segura y control del contenido, pero la revisión editorial sigue siendo esencial.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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