Inicio Herramienta Generador de noticias con IA

Generador de noticias con IA para videos listos para transmisión

Convierte guiones, artículos o actualizaciones en vivo en noticias en video pulidas con el avanzado generador de video con IA de HeyGen. Nuestro generador de noticias con IA automatiza la narración, el armado de escenas, el timing y los subtítulos para que puedas publicar noticias oportunas sin estudios ni equipos de producción. Produce transmisiones consistentes, alineadas con tu marca y listas para escalar.