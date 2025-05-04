Narrador con IA para historias y guiones

Convierte tu guion en un video completo generado con IA, con escenas cinematográficas, narración natural, motion design y tiempos perfectamente sincronizados cuadro por cuadro. HeyGen convierte tu guion en video con IA y elimina la necesidad de cámaras, estudios, editores y retrasos de producción, para que tu equipo pueda crear videos de alta calidad a gran escala.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Audiolibros y narración de historias

Audiolibros y narración de historias

Turn written stories into engaging audio that listeners enjoy for hours using text to speech technology. Bring characters and narrative style forward with consistent performance.

Contenido de capacitación y e-learning

Contenido de capacitación y e-learning

Deliver lessons with a narrator that speaks clearly and supports comprehension. Learners will stay more attentive when narration sounds professional and human.

Videos de marketing y redes sociales

Videos de marketing y redes sociales

Narration gives product content the attention it deserves. Add a voice that builds trust and explains value quickly across channels.

Podcasts y series de audio

Podcasts y series de audio

Produce new episodes faster with high quality voices that match your show’s tone. Keep audio consistent while growing your content library.

Presentaciones y guías empresariales

Presentaciones y guías empresariales

Narrators help simplify complex information and increase retention with the help of AI voiceovers. Turn slides, instructions, and reports into easy listening.

Comunicación entre artistas y disqueras

Comunicación entre artistas y disqueras

Por qué elegir HeyGen para narración con IA

HeyGen le da vida a la narración con voces claras, seguras y emocionalmente atractivas. En lugar de contratar a varios locutores, puedes generar narraciones rápidamente mientras mantienes una calidad y un tono consistentes en todo tu contenido.

Comienza gratis
Conecta con tu audiencia con una entrega llena de emoción

Elige entre estilos de narrador que se adapten a la historia y mantengan a tu audiencia enganchada. Agrega personalidad, ritmo y calidez para convertir las palabras en una verdadera experiencia con la ayuda de generadores de voz con IA.

Escala proyectos de locución de forma eficiente

Produce narraciones para contenido largo o corto rápidamente. Mantén un estilo de voz consistente en muchos recursos para apoyar el aprendizaje, la marca y la accesibilidad.

Localiza la narración para audiencias globales

Genera narración en varios idiomas y acentos para llegar a más personas. Las voces se mantienen claras y naturales para que todos puedan disfrutar y entender el mensaje.

Voces de IA naturales con emoción expresiva

Elige voces de narrador que suenen realistas, cálidas y envolventes. La variación emocional mejora la forma de contar historias y mantiene el contenido atractivo, especialmente cuando usas narraciones de voz realistas con IA.

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Three diverse women's faces with an interface for voice cloning, showing "Clone your voice" and "Christine Voice Clone."

Control total del estilo de entrega

Ajusta el ritmo, las pausas y el tono para que coincidan con tu guion. Una narración consistente asegura que tu locutor se mantenga alineado con la marca o los objetivos de aprendizaje.

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AI voice cloning platform interface with a woman with green hair making a kissing face.

Narración en varios idiomas para llegar a todo el mundo

Produce narraciones en muchos idiomas y acentos para llegar a audiencias internacionales. Mantén la calidad y la claridad en cada versión.

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Voice cloning

Generación rápida y exportación sencilla

Crea narraciones en minutos y descarga archivos de audio limpios para cualquier uso. La producción se mantiene sencilla incluso cuando los guiones son largos o complejos.

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A smiling man next to a dialog box showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el narrador con IA

HeyGen agiliza el proceso de narración para que tengas más contenido listo para compartir rápidamente. No necesitas equipo de grabación ni actuación de voz.

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Paso 1

Sube o escribe tu guion

Pega texto de artículos, lecciones o borradores de historias. HeyGen prepara automáticamente la narración con base en tu guion.

Paso 2

Elige la voz de tu narrador

Elige un estilo y tono que se adapten a tu tema y a tu audiencia, y potencia tu mensaje con una voz de IA realista. Las voces suenan seguras y listas para uso profesional.

Paso 3

Personaliza la entrega y el ritmo

Perfecciona el ritmo y el tono emocional para elevar la narrativa o la claridad con la precisión de un generador de voz con IA. Tú mantienes el control de cada momento hablado, ya sea usando clonación de voz o métodos tradicionales.

Paso 4

Genera la narración y compártela

Exporta audio limpio usando un generador de voz con IA y agrégalo en cualquier lugar donde tu audiencia escuche. Disfruta de tiempos de entrega rápidos y resultados consistentes siempre.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un narrador con IA?

Un narrador con IA convierte texto escrito en audio hablado con una voz natural y expresiva. Te ayuda a transformar ideas en historias y lecciones fáciles de escuchar y disfrutar, especialmente con narraciones de voz atractivas.

¿HeyGen es compatible con contenido de formato largo?

Sí, usar una voz de IA gratuita puede mejorar tus proyectos. Puedes generar narración para audiolibros, módulos de capacitación y presentaciones largas. La calidad de la voz se mantiene consistente en proyectos grandes.

¿Puedo controlar el estilo de la narración?

Sí. Puedes ajustar el ritmo, la emoción y el énfasis para que coincidan con el enfoque de tu contenido. Así mantienes la narración alineada con los objetivos de tu marca o historia, utilizando una voz de IA realista para lograr consistencia.

¿Esto funciona en diferentes idiomas?

Sí. La narración está disponible en varios idiomas y acentos, lo que permite llegar a audiencias globales diversas. La calidad se mantiene alta en cada versión.

¿Puedo usar esta narración para proyectos comerciales?

Sí. Tú eres dueño de la narración exportada y puedes usarla para marketing, negocios y publicaciones. Los archivos que subas deben contar con los derechos correspondientes.

¿Puedo adaptar la voz al tono de mi marca?

Sí. Puedes seleccionar voces y estilos de locución que reflejen la personalidad de tu marca, incluyendo opciones de un generador de voz con IA gratis. La consistencia ayuda a que tu audiencia reconozca y confíe en tus mensajes.

¿Qué tan rápido se puede generar la narración?

La mayoría de los guiones se convierten en narración en cuestión de minutos, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia. Puedes hacer actualizaciones al instante sin volver a grabar.

¿En qué formato de audio lo recibo?

Puedes exportar archivos de audio de alta calidad, listos para editar o publicar, usando un generador de voz con IA gratis. Estos archivos funcionan con editores de video y plataformas de aprendizaje.

¿Esto es más fácil que contratar locutores de voz?

Sí. Eliminas los retrasos de grabación y las repeticiones al generar la narración al instante. Ganas flexibilidad sin perder calidad profesional.

¿Los equipos pueden colaborar en proyectos de narración?

Sí. Puedes compartir guiones y archivos de audio entre equipos para que la colaboración siga siendo sencilla. Todos se mantienen alineados desde el borrador hasta la versión final.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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