Narrador con IA para historias y guiones

Paso 1 Sube o escribe tu guion Pega texto de artículos, lecciones o borradores de historias. HeyGen prepara automáticamente la narración con base en tu guion.

Paso 2 Elige la voz de tu narrador Elige un estilo y tono que se adapten a tu tema y a tu audiencia, y potencia tu mensaje con una voz de IA realista. Las voces suenan seguras y listas para uso profesional.

Paso 3 Personaliza la entrega y el ritmo Perfecciona el ritmo y el tono emocional para elevar la narrativa o la claridad con la precisión de un generador de voz con IA. Tú mantienes el control de cada momento hablado, ya sea usando clonación de voz o métodos tradicionales.