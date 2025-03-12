Creador de películas con IA para narrativas cinematográficas

Convierte guiones e ideas sencillas en películas cinematográficas con IA. HeyGen te da las herramientas para crear personajes, escenas, voz en off y movimiento en un solo lugar. Sin cámaras, sin línea de tiempo de edición, solo creación de películas con un generador de películas con IA que mantiene tu imaginación al mando.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Cortometrajes y narrativas independientes

Cortometrajes y narrativas independientes

Create entire story arcs using AI characters, voiceovers, and motion. Produce professional short films for festivals or online audiences without a large crew.

Películas y series animadas

Películas y series animadas

Design animated stories with different visual styles and characters. Explore new genres without learning complex animation tools.

Películas educativas y contenido de capacitación

Películas educativas y contenido de capacitación

Turn lessons and how-to materials into cinematic videos using an AI video generator that boost engagement. Visual learning helps audiences understand faster through engaging AI video content.

Visuales de marketing y promoción

Visuales de marketing y promoción

Show product stories or brand narratives with clear visuals and narration. Create launch videos, story driven ads, and product demos.

Contenido social y storytelling viral

Contenido social y storytelling viral

Produce quick cinematic stories that capture attention on social channels. Experiment with styles and formats designed for rapidly growing platforms.

Storyboards y materiales para pitch

Storyboards y materiales para pitch

Visualize movie concepts to present ideas confidently. Share scenes that help secure approvals or greenlights faster.

Por qué HeyGen es el mejor creador de películas con IA

HeyGen ayuda a las personas que cuentan historias a pasar de la idea a las escenas terminadas en minutos. Crea historias completas con visuales pulidos, voces naturales, música y sonido. El resultado se siente como una película cinematográfica creada sin necesidad de grabar ni usar software complicado.

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Cuenta grandes historias con instrucciones sencillas

Empieza con un guion, un prompt o una idea de storyboard y mira cómo HeyGen da vida a los personajes y entornos. Crea películas más rápido mientras te mantienes creativo y enfocado en la historia.

Dirige cada escena con control total real

Cambia rápidamente el ritmo, los visuales o la actuación durante la edición de video e itera de forma continua. Tú diriges el movimiento de cámara, la narración y el sonido mientras la IA se encarga del trabajo pesado de producción.

Comparte y mejora con tu audiencia

Exporta escenas de películas listas para ver y compártelas en cualquier plataforma. Cada versión se puede revisar y mejorar para acercarte más a tu objetivo de contar historias.

Generación de escenas a partir de guion

Pega tu guion o idea y HeyGen crea las escenas, personajes y narración. Obtienes un punto de partida que evoluciona rápido hasta convertirse en una secuencia pulida.

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A content creation interface with text input, a "Q3 Result Overview" slide featuring a man, and a pop-up PDF summary.

Movimiento y dirección de cámara cinematográfica

Define cómo se mueven los personajes y las cámaras en cada escena para que coincidan con el estado de ánimo y el ritmo. Aplica al instante ajustes visuales que se sientan como si estuvieran dirigidos profesionalmente.

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Smiling woman with blue hair and goggles skydiving.

Locuciones y diseño de sonido completo

Elige voces que coincidan con la personalidad y el tono. Agrega efectos de sonido y música para que cada momento se sienta lleno de emoción y ambiente.

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Voice cloning

Creación y exportación instantánea de videos

Produce escenas rápidamente y descarga archivos de película listos para compartir. Puedes seguir puliendo cada exportación hasta lograr el mejor resultado cinematográfico.

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A smiling man next to a software dialog box showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de películas con IA

HeyGen te da un flujo de trabajo que te permite crear películas sin barreras de edición. Cada paso acelera la producción y mantiene tu enfoque en la narrativa.

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Paso 1

Empieza con tu idea o un guion escrito

Escribe tu concepto y agrega notas sobre los personajes, el estilo y el flujo de la historia para el generador de video con IA. Estos detalles dan forma a la primera versión de tu película.

Paso 2

Elige estilos de escena y la apariencia de los personajes

Elige estilos artísticos y movimientos que vayan con tu historia. Crea un elenco que se sienta fiel al mundo que imaginas.

Paso 3

Previsualiza y ajusta cada escena

Haz cambios rápidos en el tiempo, la actuación o los entornos conforme evoluciona la historia. Tú mantienes el control total de las decisiones creativas en el proceso de creación del video.

Paso 4

Exporta y comparte tu video

Descarga tu película para compartirla o presentarla. Disfruta ver cómo tu idea cobra vida en formato cinematográfico.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de películas con IA?

Un creador de películas con IA genera escenas, visuales y narración automáticamente a partir de ideas o guiones. Acelera la producción cinematográfica y ayuda a los creadores a enfocarse en la historia y la dirección.

¿Necesito saber de filmación o animación?

No. HeyGen se encarga del movimiento de cámara, las acciones del personaje y la interpretación para que tú puedas concentrarte en la parte creativa. No necesitas conocimientos de edición ni de producción para obtener resultados cinematográficos.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una película?

La mayoría de las escenas se generan en minutos con el generador de video con IA, lo que acelera la producción. Puedes experimentar rápidamente con varias versiones y encontrar la mejor dirección en poco tiempo.

¿Puedo controlar cómo se ven y se mueven las escenas?

Sí, con las herramientas de IA gratuitas disponibles, la creatividad no tiene límites. Puedes ajustar ángulos de cámara, ritmo, movimiento de personajes e iluminación de escenas usando un generador de video con IA. Los cambios se hacen rápido en el ciclo de creación de video, lo que mantiene los ciclos de mejora fluidos y creativos.

¿Puedo usar mis videos con fines comerciales?

Sí. Puedes compartir, publicar o monetizar el contenido creado con HeyGen. Asegúrate de que cualquier medio que subas tenga los derechos autorizados para uso comercial.

¿Los equipos pueden colaborar en proyectos de películas?

Sí. Varios colaboradores pueden revisar, editar y compartir recursos. Los equipos creativos trabajan de forma eficiente y mantienen la producción alineada con las estrategias más recientes de contenido en video.

¿Puedo crear historias más largas con varias escenas?

Sí. Puedes crear películas que incluyan múltiples escenas y capítulos usando un enfoque de texto a video. Cada escena se puede actualizar para respaldar una línea de tiempo narrativa completa.

¿HeyGen es compatible con muchos estilos visuales?

Sí. Elige estilos cinematográficos, animados o escenas realistas para adaptarte a diferentes géneros. Puedes cambiar de estilo durante la producción para explorar tu creatividad.

¿Puedo agregar mi propio audio o música?

Sí. Puedes subir pistas de audio personalizadas, diseño de sonido o grabaciones de voz en off para mejorar tu contenido de video. Estos elementos aumentan el impacto emocional y refuerzan tu marca.

¿Los videos exportados serán de alta calidad?

Sí. Las películas se exportan en formatos de alta resolución ideales para redes sociales y presentaciones, lo que mejora la calidad del contenido de video. La calidad se mantiene muy buena incluso después de múltiples revisiones.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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