Describe una escena, acción o emoción en lenguaje sencillo y la IA la transforma automáticamente en cuadros animados. El movimiento, el ritmo y las transiciones se manejan por ti, así que el resultado se siente coherente y fluido, no como algo pegado a la fuerza. Esto elimina la necesidad de animar cuadro por cuadro o usar herramientas de edición.