Crea un video explicativo con IA sin grabar ni tener habilidades de diseño. Pega un guion, sube un documento o escribe una idea, luego elige un avatar de IA y obtén un video narrado con subtítulos listo para compartir en minutos. Funciona para marketing, capacitación y educación.
Funciones del video explicativo con IA
Este generador de videos explicativos con IA hace que crear videos sea tan sencillo como escribir un documento, y el creador de videos con IA te ayuda a producir videos explicativos profesionales que simplifican ideas complejas a partir de un guion o de un archivo existente.
Empieza desde un guion, PDF o prompt
Pega un guion de video, sube un PDF o una presentación, pega una URL o escribe un solo prompt. El generador de videos con IA convierte tu contenido existente en un storyboard y texto por escena, para que puedas crear videos a partir de texto y terminar un video explicativo listo para ver en minutos.
Narración con IA natural en cualquier tono
Tu guion se convierte en una narración hablada con una voz clara y natural. Define el tono para un tutorial tranquilo o un pitch de producto lleno de energía, elige entre más de 300 voces en off y crea videos explicativos con locuciones que se adapten a tu ritmo, sin cabina de grabación ni contratar a un actor de voz.
Escenas animadas y plantillas para videos explicativos
Elige un diseño y el video explicativo con IA lo llena con animaciones, elementos visuales y transiciones que coinciden con cada línea de tu guion. Cambia cualquier escena, ajusta los tiempos o vuelve a diseñar todo el video para mantener tu marca y que se vea increíble, sin necesidad de usar software de edición.
Subtítulos automáticos y texto en pantalla
Cada palabra de la narración se transcribe en subtítulos sincronizados mientras se renderiza el video. Los títulos en pantalla y las frases clave aparecen en el momento justo, y puedes hacer cambios en cualquier línea para que el video explicativo siga siendo claro para quienes lo ven en silencio o lo siguen en un segundo idioma.
Un video explicativo en más de 175 idiomas
Crea el video explicativo una sola vez y luego tradúcelo completo a más de 175 idiomas con doblaje sincronizado con los labios y voces clonadas. La persona presentadora mantiene la misma cara y el mismo tono en cada mercado, así que un solo guion produce videos de alta calidad para una audiencia global sin necesidad de grabar ni regrabar.
Los videos explicativos de agencia toman semanas y cuestan miles de dólares. Escribe el enfoque, pásalo por el flujo de guion a video y lanza ese mismo día un video explicativo de producto de 60 segundos para una landing page o un anuncio.
Las personas nuevas se registran y luego se pierden en la configuración. Un video corto explicativo las guía por la primera acción clave, reduce los tickets de soporte y convierte un onboarding confuso en un camino claro hacia el valor del producto.
Docentes y creadores de contenido convierten un plan de clase en un video educativo narrado, con elementos visuales para cada concepto. Los estudiantes ven un video explicativo claro de dos minutos en lugar de leer diapositivas densas o aguantar una clase larga.
Los equipos de L&D cambian las presentaciones viejas por videos explicativos que el personal sí termina. Actualiza el guion, vuelve a generar el video y lanza la nueva versión el mismo día, para que las capacitaciones sobre políticas y procesos se mantengan al día en todas las ubicaciones.
Dense manuals and reports go unread. Run them through PDF to video and the platform builds a narrated explainer from the document, so the key steps land in three minutes instead of forty pages.
Global teams need the same explainer in many languages at once. Produce it in English, then dub it into 175+ languages with matched lip sync, reaching every region from a single source video.
Cómo funciona el creador de videos explicativos con IA
Go from a written idea to a finished AI explainer video in four simple steps, no filming or editing required.
Paste a script, upload a PDF or slide deck, paste a link, or type a topic to start.
Elige un avatar y una voz, o graba tu pantalla para crear un video explicativo claro y sencillo.
Edita el guion, cambia las escenas, agrega B-roll y branding, luego traduce con un solo clic.
Renderiza en HD o 4K, descarga en MP4 y publica en cualquier sitio, red social o LMS.
Un video explicativo con IA es un video corto generado con IA que desglosa una idea, producto o proceso, creado con software en lugar de un equipo de filmación. Crear un video explicativo con un creador de videos explicativos con IA empieza a partir de un guion, documento o prompt, y la tecnología de IA genera los visuales, la narración de voz y los subtítulos. Funciona como una herramienta en línea en tu navegador.
No con un presentador de IA realista. Avatar V crea avatares de IA realistas a partir de un clip de 15 segundos y mantiene la misma cara y voz en todas las escenas, calificado como #1 en realismo en G2. Puedes producir videos explicativos con avatares de IA que se vean como grabados en cámara, no como animaciones tipo clip art.
Sube el archivo y la IA lo lee, extrae los puntos clave y arma un storyboard escena por escena con narración. Este flujo de trabajo de texto a video te permite revisar el guion preliminar, cambiar las visuales o recortar secciones y luego crear un video en pocos minutos.
Los videos explicativos efectivos empiezan con el problema de quien los ve, se enfocan en una sola idea y usan recursos visuales para simplificar temas complejos. Para crear videos explicativos atractivos, escribe narrativas convincentes en un lenguaje sencillo, agrega subtítulos y termina con un solo siguiente paso claro. La IA se encarga del proceso de creación para que tú te enfoques en el mensaje.
La mayoría de las herramientas crean un solo video en un solo idioma. HeyGen genera una vez un video explicativo con un presentador realista, luego lo dobla a más de 175 idiomas con sincronización labial y lo actualiza desde texto, para que puedas lanzar videos explicativos atractivos para cada mercado sin volver a grabar.
Sí, muchas veces de forma drástica. El educador Anton Voroniuk reportó una producción 40 veces más barata y 15.5 horas ahorradas cada semana después de cambiar a HeyGen, lo que le permitió a su equipo crear videos más rápido y llegar a más de un millón de estudiantes. Conoce la historia de Anton Voroniuk.
No. La creación de videos con IA en esta plataforma impulsada por IA funciona como editar un documento, así que no tienes que instalar nada ni aprender a usar una línea de tiempo. Escribe o pega tu contenido, elige un presentador de IA y la plataforma arma videos dinámicos que puedes perfeccionar simplemente cambiando el texto.
Sí. El plan gratis te permite crear un video sin costo, probar presentadores y voces, y exportar un MP4 para que puedas probar el flujo de trabajo antes de actualizar. Los planes de pago agregan exportación en HD y 4K, videos más largos, más idiomas y funciones para equipos.
Para marketing, lo que mejor funciona son videos de 60 a 90 segundos, que es el tiempo que la mayoría de las personas se queda viendo. Los videos de capacitación y explicativos educativos pueden durar de tres a cinco minutos cuando el tema lo requiere. Empieza con un gancho fuerte para captar la atención, mantén una sola idea por video y elimina todo lo que no la apoye.
Un video explicativo personalizado hecho por una agencia normalmente cuesta entre 3,000 y 15,000 dólares y toma varias semanas. Hacerlo con IA lo convierte en una suscripción mensual y minutos por video, así que el costo por cada explicativo baja muchísimo en cuanto produces más de uno.
Sí. La narración se transcribe en subtítulos sincronizados mientras se renderiza el video, y el generador de subtítulos te permite editar el texto, el estilo y el tiempo. Los subtítulos aumentan la tasa de finalización para quienes ven el video en silencio.
No necesitas grabar ni filmar nada. Solo escribe o sube tu contenido, elige un presentador y una voz, y la plataforma genera el video, la narración y los subtítulos. La cámara, el micrófono y el software de edición son totalmente opcionales.
Sí. La clonación de voz captura tu voz a partir de una muestra corta y la usa para narrar cualquier guion, así que cada video explicativo suena como tú. También puedes mantener tu voz clonada consistente cuando el video se traduce a otros idiomas.
Sí. Crea el video explicativo una vez y luego el video con IA translator lo dobla a más de 175 idiomas con sincronización labial y una voz clonada. La persona presentadora mantiene el mismo aspecto, así que cada versión se siente nativa en lugar de solo subtitulada.
Sí. Como el video se crea a partir de texto, puedes editarlo cambiando el guion, sustituyendo una escena o cambiando la voz, y luego generarlo de nuevo en minutos. No hay que volver a grabar, así que puedes hacer cambios rápidos en un precio o una política y actualizar tus videos explicativos muy rápido.
Puedes empezar desde un guion escrito, un PDF o una presentación de diapositivas, la URL de una página web o un solo prompt que describa el tema. Con cualquier tipo de contenido que tengas, puedes crear un video que lo convierta en un explicador narrado con subtítulos, para que trabajes con contenido que ya tienes.
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