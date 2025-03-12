Un video explicativo con IA es un video corto generado con IA que desglosa una idea, producto o proceso, creado con software en lugar de un equipo de filmación. Crear un video explicativo con un creador de videos explicativos con IA empieza a partir de un guion, documento o prompt, y la tecnología de IA genera los visuales, la narración de voz y los subtítulos. Funciona como una herramienta en línea en tu navegador.