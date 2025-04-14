Creador de videos animados con IA: anima cualquier guion

Este creador de videos animados con IA convierte un guion en un video animado terminado con personajes tipo caricatura, narración con voz natural y música de fondo. Sin cámaras, sin edición de video y sin necesidad de experiencia previa en animación. Diseñado para creadores, educadores y canales sin rostro.

AI cartoon video maker interface turning a script prompt into an animated video with an original cartoon character speaking.
147,601,887Videos generados
122,720,138Avatares generados
20,413,145Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Ícono de carro blanco estilizado sobre un fondo azul.Key Features

Funciones del creador de videos de caricatura con IA

Creador de videos tipo caricatura con IA a partir de cualquier guion

Create AI-powered animations from text with the same text to video workflow that powers 120M+ videos. The AI cartoon video generator splits your script or a simple text prompt into animated shots, matches visuals to each line, and returns share-ready animated videos in minutes.

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A script panel with a Generate button turning text into a storyboard row of original cartoon scenes.

Talking Cartoon Characters from a Photo

Sube una ilustración, mascota o dibujo y Avatar IV lo anima en un personaje que habla con sincronización labial a nivel de fonema. El modelo está diseñado para caricaturas, 2D, 3D y diseños no humanos, así que tus personajes animados mantienen exactamente su apariencia en cada escena que generes.

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An uploaded original cartoon mascot illustration becoming an animated speaking character with lip-sync markers.

Natural AI Voiceovers in 175+ Languages

Dale a cada personaje una voz distinta con el generador de voz con IA, luego localiza todo el video con voces en off generadas con IA en más de 175 idiomas y sincronización labial precisa. La mayoría de los creadores de caricaturas se quedan solo en subtítulos en unos cuantos idiomas, en lugar de usar un doblaje natural.

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An original cartoon character beside a voice panel and a language list with flags and matched lip-sync.

Plantillas, escenas y estilos de videos tipo caricatura

El generador incluye plantillas y escenas de video listas para usar que te ayudan a lograr un acabado profesional desde el primer cuadro. Elige un estilo animado o tipo Pixar y luego personaliza los colores de tu marca, las fuentes y las proporciones para YouTube, TikTok o presentaciones.

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A gallery of original animated style templates with a brand-kit panel of color swatches and aspect-ratio chips.

De un solo prompt a una caricatura terminada

Video Agent se encarga de todo el trabajo pesado: dale un solo prompt y redacta el guion, arma el storyboard de las escenas y compone el corte final, mostrándote un plano creativo editable antes de renderizar. Una sola idea se convierte en un video de animación con IA completo sin tocar una línea de tiempo ni un keyframe.

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A Video Agent panel showing one prompt flowing through an editable Script to Scenes to Final cut blueprint.
Ícono de caja de regalo verde.Use cases

Casos de uso del creador de videos tipo caricatura con IA

Vista previa vertical en un celular de un cortometraje animado original junto a un calendario de contenido con marcas de verificación.

Videos de caricaturas sin rostro para Shorts

Los canales sin rostro necesitan contenido diario para redes sociales sin tener que grabar. Redacta episodios con el generador de guiones de video, convierte ideas de episodios en clips animados y publica videos cortos en TikTok, Reels y Shorts con una programación que una sola persona pueda mantener.

An original cartoon narrator pointing at a whiteboard with a simple product-workflow diagram.

Videos explicativos animados para negocios

Los narradores tipo caricatura hacen que los temas complejos sean fáciles de seguir. Convierte un recorrido de funciones en una presentación animada y explica precios, flujos de trabajo o políticas en un formato de video atractivo que la gente ve hasta el final.

Una escena original y entrañable de caricatura tipo cuento infantil, con animales genéricos y amigables junto a un panel con el guion de la lección.

Caricaturas educativas e historias para niños

Las y los maestros y creadores de cursos crean videos animados atractivos a partir de lecciones y cuentos, en lugar de narrar diapositivas estáticas. Un solo guion de lección se convierte en un episodio animado completo en una tarde, sin necesidad de un animador.

Un presentador animado original y consistente imparte un módulo de capacitación mientras un documento de políticas se convierte en video.

Training and Onboarding Animations

Policy decks and process docs rarely get read. Convert them into short cartoon training videos with a consistent animated presenter, then update the script and regenerate whenever a process changes, no reshoots required.

A generic unbranded product animated into a cartoon ad shown as two variant preview cards.

Cartoon Ads and Product Promos

Animated ads test faster and cost less than filmed video production. Bring product shots or brand mascots to life with image to video, and turn campaign ideas into engaging cartoon ad variations for every test.

Un personaje de caricatura original rodeado de tarjetas de idiomas con las siglas ES, FR, JA y DE sobre un mapa mundial tenue.

Caricaturas multilingües para llegar a todo el mundo

Dubbing a cartoon for each market once meant new voice actors per language. Translate cartoon videos using cloned voices into 175+ languages, and release localized video content in every market the same week.

Ícono de documento blanco desenfocado con un botón de reproducir sobre un fondo azul claro.Cómo funciona

Cómo funciona el creador de videos animados con IA

Create a cartoon video in four steps and bring your ideas to life without leaving one browser tab.

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Paso 1: escribe tu idea

Pega un guion o escribe un prompt y deja que la IA lo divida en escenas con el ritmo y la narración adecuados.

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Paso 2: selecciona un estilo

Choose an animated look, aspect ratio, and template, and apply your brand colors and fonts.

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Paso 3: elige a tus personajes

Elige personajes de stock, diseña uno en el creador de personajes o sube una foto para animarla.

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Step 4: Generate and export

Previsualiza, ajusta cualquier escena y luego exporta en MP4 hasta 4K o redimensiona para cualquier plataforma.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un creador de videos de caricaturas con IA y cómo funciona?

An AI cartoon video maker, sometimes called an AI animation maker, is software that lets you create animated videos from text. To create an animation, enter a script or prompt, and it produces scenes, characters, voiceover, and music in minutes using advanced AI models to generate each shot.

¿Mis videos de caricatura con IA se van a ver baratos o poco profesionales?

No, siempre y cuando los personajes se mantengan consistentes y el audio suene humano, que son las dos señales de un resultado de alta calidad. HeyGen mantiene un diseño de personaje único en cada escena y lo combina con voces naturales, por eso encabeza los reportes de verano de 2026 de G2 con 281 insignias y 23 primeros lugares.

¿Cómo convierto una foto o dibujo en un personaje animado que hable?

Para crear un personaje de caricatura personalizado, sube la imagen, elige una voz y pega tu guion. Avatar IV anima la cara para que coincida con cada palabra, así tu mascota, ilustración o personaje de cuento dice tus líneas mientras mantiene su diseño original en cada video.

Why choose HeyGen over other AI cartoon video tools?

La mayoría de las herramientas de animación se quedan en plantillas y personajes de stock. HeyGen es la mejor opción de IA cuando necesitas personajes personalizados a partir de tus propias imágenes, creación con un solo prompt usando Video Agent, traducción a más de 175 idiomas y exportación en 4K, y es utilizada por el 85% de las empresas de la lista Fortune 100.

¿Una sola persona creadora puede manejar un canal animado a gran escala con IA?

Yes. As detailed in the Anton Voroniuk customer story, the educator uses AI to create course videos at 40x lower production cost, saving 15.5 hours per week while reaching 1M+ students.

¿El creador de videos tipo caricatura con IA de HeyGen es gratis y qué incluyen los planes de pago?

Sí, puedes crear una caricatura gratis con el plan gratuito, que funciona como un generador de animaciones con IA sin costo para hacer pruebas. Los planes Creator empiezan desde $24 al mes e incluyen más minutos de video y funciones avanzadas, además de precios empresariales personalizados para equipos que están escalando la creación de video.

¿Necesito saber animación o descargar algún software para usarlo?

No. The AI tool works as an online animation maker in your browser and through the mobile app, built for anyone to create professional animated videos from plain text. If you can write a script, you can publish a cartoon.

¿Puedo editar un video tipo caricatura después de que la IA lo genere?

Sí, tú mantienes el control creativo total. Cada escena se mantiene editable, así que puedes reescribir líneas, cambiar voces o reordenar tomas en el editor de video con IA y darle forma al resultado como tú quieras, luego volver a exportar en cuestión de minutos.

¿Puedo traducir mis videos de caricaturas a otros idiomas?

Sí. Usa nuestra traducción de video con IA para convertir una caricatura en más de 175 idiomas y dialectos con voces clonadas y sincronización labial precisa, para que los personajes hablen cada idioma de forma natural en lugar de sonar encima de movimientos de boca que no coinciden.

¿Qué estilos de caricatura y animación puede generar la IA?

El creador de animaciones tipo caricatura ofrece personajes animados con estilo Pixar y personajes de stock, o puedes crear animaciones a partir de tus propios diseños 2D, 3D o dibujados a mano. Las animaciones con IA siguen tu brand kit, así que los colores y las fuentes se mantienen consistentes en toda la serie.

Explora más herramientas impulsadas por IA

Da vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

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