La mayoría de las herramientas de animación se quedan en plantillas y personajes de stock. HeyGen es la mejor opción de IA cuando necesitas personajes personalizados a partir de tus propias imágenes, creación con un solo prompt usando Video Agent, traducción a más de 175 idiomas y exportación en 4K, y es utilizada por el 85% de las empresas de la lista Fortune 100.