Creador de videos de cumpleaños con IA para felicitaciones rápidas

Convierte ideas sencillas en videos de cumpleaños personalizados que se sientan cercanos y memorables. El creador de videos de cumpleaños con IA de HeyGen te ayuda a crear mensajes emotivos con imágenes, música y narraciones de voz, todo generado en minutos y sin necesidad de experiencia en edición.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Felicitaciones de cumpleaños para amigos y familia

Felicitaciones de cumpleaños para amigos y familia

Text messages and cards fade quickly, but video messages last forever. AI generated birthday videos combine visuals, voice, and music to create a keepsake that feels more thoughtful and emotionally meaningful.

Videos sorpresa de cumpleaños en grupo

Videos sorpresa de cumpleaños en grupo

Collect photos or messages from multiple people and generate one unified birthday video. AI organizes content into a single polished story without manual coordination or editing.

Regalos de cumpleaños de último minuto

Regalos de cumpleaños de último minuto

When time is limited, AI video generation helps you deliver a meaningful birthday video in minutes instead of scrambling to create something manually.

Celebraciones de cumpleaños en redes sociales

Celebraciones de cumpleaños en redes sociales

Create short, shareable birthday videos optimized for social platforms and messaging apps. AI formats visuals and pacing for easy sharing.

Cumpleaños infantiles y de momentos especiales

Cumpleaños infantiles y de momentos especiales

Design fun, colorful animations for kids or milestone celebrations without complex production. AI adapts visuals and tone to match the occasion.

Mensajes de cumpleaños a larga distancia

Mensajes de cumpleaños a larga distancia

Send a birthday video that feels present and personal when you cannot celebrate in person. AI bridges the distance with a thoughtful visual message.

Por qué HeyGen es el mejor creador de videos de cumpleaños con IA

HeyGen está hecho para los momentos que importan. En lugar de unir clips o plantillas manualmente, la generación de video con IA crea videos de cumpleaños completos de forma automática, combinando imágenes, movimiento, voz y tiempos para que cada celebración se sienta intencional y personal.

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Diseñado para generar impacto emocional

La IA estructura los videos de cumpleaños con base en la narrativa y el ritmo, para que los mensajes se sientan cálidos, pensados y memorables. El flujo visual, el tiempo de la música y la narración se generan para que coincidan con la emoción de la ocasión.

Lo suficientemente rápido para regalos de último minuto

¿Olvidaste un cumpleaños o se te está acabando el tiempo? Genera un video de cumpleaños completo en minutos sin grabar, editar ni exportar múltiples recursos.

Simple para que cualquiera pueda crear

No necesitas experiencia en diseño ni producción. Agrega un mensaje, nombre o fotos y la IA se encarga del resto, haciendo que la creación de videos de cumpleaños sea accesible para todos.

Creación de videos de cumpleaños con IA de principio a fin

El generador de videos con IA de HeyGen transforma una idea de cumpleaños en un video completo de forma automática. Crea escenas, transiciones, subtítulos, música y ritmos para que el resultado final se sienta coherente y listo para celebrar, sin necesidad de armarlo o editarlo manualmente.

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Smiling man with a tablet and a smiling woman waving, depicted in two diagonal panels on a bright blue background.

Imagen a video para recuerdos de cumpleaños

Convierte fotos en movimiento usando tecnología de imagen a video sin esfuerzo. La IA anima tus imágenes con movimientos y transiciones fluidas, creando presentaciones de cumpleaños atractivas que se sienten dinámicas en lugar de estáticas.

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A photo of a smiling Black woman being dragged by a blue cursor into a file upload section of a user interface.

Mensajes con voz natural y sincronización labial

Envía felicitaciones de cumpleaños con narración de sonido natural y sincronización labial precisa. Usa tu propia voz o una voz generada con IA para crear mensajes de video de cumpleaños cálidos y expresivos que se sientan personales y auténticos.

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Voice cloning

Personalización y actualizaciones fáciles

Crea varias versiones de un video de cumpleaños cambiando nombres, mensajes o elementos visuales. La IA regenera cada versión al instante sin tener que reconstruir el video desde cero.

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Five individual portraits of diverse people in glowing, rounded frames.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de videos de cumpleaños con IA

Crea un video de cumpleaños personalizado con IA en cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Agrega tu idea para tu cumpleaños

Empieza con un mensaje de feliz cumpleaños, el nombre, fotos o clips. Define el mood y el estilo del video de cumpleaños que quieres crear.

Paso 2

Personaliza los visuales y la voz

Elige el estilo visual, la música, los subtítulos y las opciones de voz. Personaliza el tono y el ritmo para que coincidan con la persona que celebra.

Paso 3

Genera con IA

El generador de videos con IA de HeyGen crea un video de cumpleaños completo con visuales sincronizados, narración, movimiento y música.

Paso 4

Comparte al instante

Descarga tu video de feliz cumpleaños o compártelo directamente con amigos, familia o en redes sociales.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de videos de cumpleaños con IA y cómo funciona?

Un creador de videos de cumpleaños con IA usa generación de video con IA para crear automáticamente un video de cumpleaños completo. Tú proporcionas un mensaje, nombre, fotos o una idea sencilla, y el sistema genera los visuales, el movimiento, la narración, los subtítulos y la música para tu video de feliz cumpleaños.

¿Cuánto tiempo tarda en generarse un video de cumpleaños?

La mayoría de los videos de cumpleaños se generan en solo unos minutos una vez que agregas tu información. Como la IA se encarga automáticamente de crear las escenas, los tiempos y la sincronización del audio, no tienes que esperar a que alguien haga ediciones manuales ni a procesos de renderizado complicados.

¿Puedo personalizar el video de cumpleaños con nombres y fotos?

Sí. Puedes incluir nombres, mensajes personales, fotos y preferencias visuales. La IA integra estos elementos de forma natural en el video, ajustando el ritmo y los elementos visuales para que la personalización se sienta intencional y no como algo pegado encima.

¿Necesito experiencia en edición de video o diseño para usarlo?

No. El creador de videos de cumpleaños con IA está diseñado para personas sin experiencia en edición. No tienes que trabajar con líneas de tiempo, capas ni efectos. En lugar de eso, te enfocas en el mensaje y el contenido, mientras la generación de video con IA se encarga automáticamente de la estructura, el movimiento y la presentación.

¿Puedo crear varios videos de cumpleaños a partir de una sola idea?

Sí. Puedes generar varias versiones de un video de cumpleaños cambiando nombres, mensajes, imágenes o el tono. Cada versión se vuelve a generar automáticamente sin tener que reconstruir el video desde cero, lo que hace muy fácil crear variaciones para amigos, familiares o diferentes plataformas.

¿Puedo agregar mi propia voz o usar narración con voz de IA?

Tú eliges cómo se entrega el mensaje de cumpleaños. Usa una voz generada con IA para una narración clara y expresiva, o incluye tu propia voz para hacer el video más personal.

¿Los videos de cumpleaños son adecuados para niños, adultos y celebraciones importantes?

Sí. La IA adapta los visuales, el ritmo y el tono según lo que le indiques. Puedes crear videos divertidos y coloridos para niños, mensajes elegantes para adultos o recuerdos significativos para cumpleaños importantes sin cambiar de herramientas ni de flujos de trabajo.

¿Puedo actualizar un video de cumpleaños después de haberlo creado?

Sí. Si necesitas cambiar un mensaje, corregir un nombre o reemplazar fotos, puedes actualizar los datos de entrada y volver a generar el video. No es necesario empezar desde cero ni editar las escenas manualmente, lo que ahorra tiempo y evita errores.

¿Quién es el dueño de los videos de cumpleaños creados con HeyGen?

Conservas todos los derechos sobre los videos de cumpleaños que generes. El contenido, los elementos visuales y los archivos finales del video te pertenecen y puedes compartirlos de forma privada o pública sin restricciones de propiedad.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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