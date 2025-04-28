Paso 1 Agrega tu guion, artículo o idea Pega un guion que ya tengas, sube un artículo o escribe un prompt corto sobre el video con IA que quieres crear. HeyGen lo organiza en una narrativa clara con escenas, momentos clave y un CTA definido, perfecto para creadores de contenido.

Paso 2 Elige el estilo de animación, el avatar y el formato Elige un avatar parlante o un host sencillo, selecciona un estilo de animación y define el formato (aspect ratio) para web, redes sociales o presentaciones usando un generador de video con IA. Alinea fuentes, colores y logo con el kit de marca en un solo clic.

Paso 3 Genera automáticamente escenas, movimiento y voz Haz clic en generar y deja que HeyGen cree toda la animación con escenas, transiciones, narración y subtítulos. El sistema ajusta los elementos visuales al guion para que cada línea tenga un momento claro en pantalla.