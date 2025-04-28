Convierte texto simple, guiones o esquemas en videos animados usando video con IA, sin necesidad de storyboard ni keyframing. El generador de animación con IA de HeyGen crea las escenas, el movimiento y la narración por ti, para que puedas enfocarte en el mensaje y no en el trabajo manual.
Prueba gratis nuestro generador de video a partir de imágenes
Transform complex features into simple animated explainers that show the value in under two minutes.
Announce new features, campaigns, or offers with animated promos that look like they came from a full studio. Use dynamic typography, animated UI mockups, and bold CTAs to drive clicks and sign ups.
Turn tweets, blog snippets, and announcements into vertical animated clips for Reels, TikTok, and Shorts. Add auto captions, stickers, and animated elements to hold attention even with sound off in your AI video.
Replace long PDFs and slide decks with animated modules that people will actually finish. Use avatars to host the training, diagrams to explain processes, and callouts to highlight what matters most.
Turn lesson plans, articles, and notes into bite-sized educational animations. Combine diagrams, timelines, and simple character scenes in your animation video to explain concepts clearly.
Tell brand stories, customer journeys, or founder narratives with animated scenes that feel human. Mix AI avatars with animated backgrounds to create shareable story clips in minutes.
Por qué HeyGen es el mejor generador de animaciones con IA
HeyGen está diseñado para creadores, personas de marketing y equipos que necesitan animaciones de alta calidad a gran escala, sin la complejidad tradicional de la creación de video. Cada función está pensada para ser rápida, colaborativa y alineada con tu marca para la generación de video.
Genera animaciones que se vean como si las hubiera creado un equipo profesional, incluso si trabajas solo. Los avatares, motion graphics y diseños están optimizados para verse modernos y listos para cualquier plataforma.
Fija tus logotipos, colores, tipografías y cintillos inferiores para que cada video se vea y se sienta como tu empresa. Los kits de marca y las plantillas mantienen a todo tu equipo alineado, incluso si no son expertos en video.
Genera múltiples variaciones de hooks, CTAs y formatos en minutos. Usa lo que funciona, ajusta lo que no y sigue lanzando nuevas animaciones sin bajar el ritmo.
De texto a video animado en un solo clic
Escribe lo que quieres explicar, vender o anunciar y deja que HeyGen cree la primera versión por ti. La IA convierte tu idea en un guion estructurado, escenas y diseños animados que se ajustan a tu objetivo. Obtienes un borrador completo de video animado en minutos, listo para pulirlo en lugar de empezar desde una hoja en blanco.
Anima avatares, íconos y escenas automáticamente
Elige un avatar realista que hable o un personaje sencillo y míralo animarse con sincronización labial perfecta y gestos naturales. Agrega íconos, formas y motion graphics para que cada punto tenga un apoyo visual claro. El motor se encarga automáticamente del tiempo y las transiciones para que tu animación se vea fluida y profesional sin tener que usar keyframes manuales.
Locución automática, subtítulos y diseño de sonido
Genera una narración de voz natural en segundos, en varios idiomas y tonos que se adapten a tu marca. HeyGen agrega subtítulos y un diseño de sonido básico por ti para que cada video esté listo para publicarse en todas tus plataformas. Puedes ajustar la velocidad, el énfasis y el ritmo con controles sencillos para mantener a tu audiencia viendo hasta el final.
Edita escenas con instrucciones de texto simples
Actualiza tu animación solo diciéndole a HeyGen qué quieres cambiar. Pide acortar una sección, cambiar un visual, modificar el llamado a la acción o ajustar el fondo y verás cómo se actualiza en segundos. Para tener un control más detallado, entra al editor de línea de tiempo para ajustar tomas específicas mientras la generación de video con IA mantiene todo sincronizado.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de animación con IA
No necesitas experiencia en animación ni habilidades de edición para obtener excelentes resultados. HeyGen te guía desde la idea hasta la exportación con un flujo sencillo y guiado.
Pega un guion que ya tengas, sube un artículo o escribe un prompt corto sobre el video con IA que quieres crear. HeyGen lo organiza en una narrativa clara con escenas, momentos clave y un CTA definido, perfecto para creadores de contenido.
Elige un avatar parlante o un host sencillo, selecciona un estilo de animación y define el formato (aspect ratio) para web, redes sociales o presentaciones usando un generador de video con IA. Alinea fuentes, colores y logo con el kit de marca en un solo clic.
Haz clic en generar y deja que HeyGen cree toda la animación con escenas, transiciones, narración y subtítulos. El sistema ajusta los elementos visuales al guion para que cada línea tenga un momento claro en pantalla.
Usa controles sencillos para ajustar el tiempo, cambiar los elementos visuales o modificar el tono de la voz. Clona el video al instante en nuevos idiomas para llegar a audiencias globales con la misma animación principal.
Un generador de animaciones con IA es una herramienta que convierte texto, guiones o ideas en videos animados de forma automática. En lugar de diseñar cada cuadro o preparar los personajes a mano, la IA crea por ti las escenas, el movimiento y la narración de voz.
No, puedes crear tu primer video animado sin ninguna experiencia previa de edición. La interfaz está diseñada con prompts sencillos, plantillas y pasos guiados que se sienten más como llenar un formulario que como aprender a usar un generador de video con IA complejo.
Puedes crear videos explicativos de producto, promos de marketing, módulos de onboarding y capacitación, clips cortos para redes sociales y videos narrativos. Usa avatares para contenido tipo talking head o apóyate en motion graphics limpios para explicaciones sencillas.
Sí, puedes subir logotipos, fuentes, colores de marca, capturas de pantalla y fotos de producto directamente en HeyGen. Estos recursos se pueden reutilizar en diferentes proyectos para que cada video animado se mantenga consistente con tu identidad visual.
HeyGen es compatible con muchos idiomas, acentos y estilos de voz, para que puedas localizar la misma animación para diferentes mercados usando el traductor de video. Puedes cambiar el idioma de la narración mientras mantienes las imágenes y el tiempo perfectamente alineados.
Sí, cada escena es totalmente editable después de generarla. Puedes cambiar los elementos visuales, reescribir las líneas, ajustar el tiempo o cambiar el avatar sin tener que reconstruir todo el video.
Los videos creados en HeyGen están diseñados para usarse en marketing, ventas, soporte y comunicaciones internas. Puedes usarlos en tu sitio web, en campañas y en materiales de cara al cliente de acuerdo con los términos de tu plan.
La mayoría de los usuarios pasan de la idea a una animación lista para compartir en cuestión de minutos, en lugar de días o semanas. Los promos sencillos y clips para redes sociales suelen quedar en una sola pasada, mientras que los videos explicativos más complejos pueden requerir un par de iteraciones rápidas.
Sí, varios miembros del equipo pueden trabajar en el mismo espacio de trabajo, compartir plantillas y reutilizar recursos. Los revisores pueden dejar comentarios y solicitar cambios para que no tengas que estar enviando archivos de un lado a otro.
Las herramientas tradicionales esperan que tú diseñes, animes y edites cada detalle a mano. HeyGen usa IA para generar la estructura, los visuales y la narración por ti, para que puedas pasar directo a pulir y lanzar tu contenido.
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