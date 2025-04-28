Generador de animaciones con IA para resultados al instante

Convierte texto simple, guiones o esquemas en videos animados usando video con IA, sin necesidad de storyboard ni keyframing. El generador de animación con IA de HeyGen crea las escenas, el movimiento y la narración por ti, para que puedas enfocarte en el mensaje y no en el trabajo manual.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Prueba gratis nuestro generador de video a partir de imágenes

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Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
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Fondo negro

Videos explicativos de producto

Transform complex features into simple animated explainers that show the value in under two minutes.

Fondo negro

Videos de lanzamiento y promoción de alto impacto

Announce new features, campaigns, or offers with animated promos that look like they came from a full studio. Use dynamic typography, animated UI mockups, and bold CTAs to drive clicks and sign ups.

Loops y shorts para redes sociales

Loops y shorts para redes sociales

Turn tweets, blog snippets, and announcements into vertical animated clips for Reels, TikTok, and Shorts. Add auto captions, stickers, and animated elements to hold attention even with sound off in your AI video.

Logotipo de HeyGen

Animaciones para capacitación e incorporación

Replace long PDFs and slide decks with animated modules that people will actually finish. Use avatars to host the training, diagrams to explain processes, and callouts to highlight what matters most.

Fondo negro sin contenido visible

Contenido educativo y lecciones de cursos

Turn lesson plans, articles, and notes into bite-sized educational animations. Combine diagrams, timelines, and simple character scenes in your animation video to explain concepts clearly.

Logotipo de HeyGen

Contenido tipo storytelling y estilo UGC

Tell brand stories, customer journeys, or founder narratives with animated scenes that feel human. Mix AI avatars with animated backgrounds to create shareable story clips in minutes.

Por qué HeyGen es el mejor generador de animaciones con IA

HeyGen está diseñado para creadores, personas de marketing y equipos que necesitan animaciones de alta calidad a gran escala, sin la complejidad tradicional de la creación de video. Cada función está pensada para ser rápida, colaborativa y alineada con tu marca para la generación de video.

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Calidad de estudio sin el estudio

Genera animaciones que se vean como si las hubiera creado un equipo profesional, incluso si trabajas solo. Los avatares, motion graphics y diseños están optimizados para verse modernos y listos para cualquier plataforma.

Imagen de marca consistente en cada animación

Fija tus logotipos, colores, tipografías y cintillos inferiores para que cada video se vea y se sienta como tu empresa. Los kits de marca y las plantillas mantienen a todo tu equipo alineado, incluso si no son expertos en video.

Creado para la velocidad, las pruebas y la iteración

Genera múltiples variaciones de hooks, CTAs y formatos en minutos. Usa lo que funciona, ajusta lo que no y sigue lanzando nuevas animaciones sin bajar el ritmo.

De texto a video animado en un solo clic

Escribe lo que quieres explicar, vender o anunciar y deja que HeyGen cree la primera versión por ti. La IA convierte tu idea en un guion estructurado, escenas y diseños animados que se ajustan a tu objetivo. Obtienes un borrador completo de video animado en minutos, listo para pulirlo en lugar de empezar desde una hoja en blanco.

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A smiling woman holding a tablet and stylus, with a "Script" box describing "Onboardly" software onboarding.

Anima avatares, íconos y escenas automáticamente

Elige un avatar realista que hable o un personaje sencillo y míralo animarse con sincronización labial perfecta y gestos naturales. Agrega íconos, formas y motion graphics para que cada punto tenga un apoyo visual claro. El motor se encarga automáticamente del tiempo y las transiciones para que tu animación se vea fluida y profesional sin tener que usar keyframes manuales.

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Interactive video of a woman holding a beauty product, with a cursor pointing to an "Order now" button.

Locución automática, subtítulos y diseño de sonido

Genera una narración de voz natural en segundos, en varios idiomas y tonos que se adapten a tu marca. HeyGen agrega subtítulos y un diseño de sonido básico por ti para que cada video esté listo para publicarse en todas tus plataformas. Puedes ajustar la velocidad, el énfasis y el ritmo con controles sencillos para mantener a tu audiencia viendo hasta el final.

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Voice cloning

Edita escenas con instrucciones de texto simples

Actualiza tu animación solo diciéndole a HeyGen qué quieres cambiar. Pide acortar una sección, cambiar un visual, modificar el llamado a la acción o ajustar el fondo y verás cómo se actualiza en segundos. Para tener un control más detallado, entra al editor de línea de tiempo para ajustar tomas específicas mientras la generación de video con IA mantiene todo sincronizado.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de animación con IA

No necesitas experiencia en animación ni habilidades de edición para obtener excelentes resultados. HeyGen te guía desde la idea hasta la exportación con un flujo sencillo y guiado.

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Paso 1

Agrega tu guion, artículo o idea

Pega un guion que ya tengas, sube un artículo o escribe un prompt corto sobre el video con IA que quieres crear. HeyGen lo organiza en una narrativa clara con escenas, momentos clave y un CTA definido, perfecto para creadores de contenido.

Paso 2

Elige el estilo de animación, el avatar y el formato

Elige un avatar parlante o un host sencillo, selecciona un estilo de animación y define el formato (aspect ratio) para web, redes sociales o presentaciones usando un generador de video con IA. Alinea fuentes, colores y logo con el kit de marca en un solo clic.

Paso 3

Genera automáticamente escenas, movimiento y voz

Haz clic en generar y deja que HeyGen cree toda la animación con escenas, transiciones, narración y subtítulos. El sistema ajusta los elementos visuales al guion para que cada línea tenga un momento claro en pantalla.

Paso 4

Refina, localiza y publica en todos lados

Usa controles sencillos para ajustar el tiempo, cambiar los elementos visuales o modificar el tono de la voz. Clona el video al instante en nuevos idiomas para llegar a audiencias globales con la misma animación principal.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de animaciones con IA?

Un generador de animaciones con IA es una herramienta que convierte texto, guiones o ideas en videos animados de forma automática. En lugar de diseñar cada cuadro o preparar los personajes a mano, la IA crea por ti las escenas, el movimiento y la narración de voz.

¿Necesito habilidades de animación o edición para usar HeyGen?

No, puedes crear tu primer video animado sin ninguna experiencia previa de edición. La interfaz está diseñada con prompts sencillos, plantillas y pasos guiados que se sienten más como llenar un formulario que como aprender a usar un generador de video con IA complejo.

¿Qué tipo de animaciones puedo crear con HeyGen?

Puedes crear videos explicativos de producto, promos de marketing, módulos de onboarding y capacitación, clips cortos para redes sociales y videos narrativos. Usa avatares para contenido tipo talking head o apóyate en motion graphics limpios para explicaciones sencillas.

¿Puedo usar mis propios recursos de marca y material de video?

Sí, puedes subir logotipos, fuentes, colores de marca, capturas de pantalla y fotos de producto directamente en HeyGen. Estos recursos se pueden reutilizar en diferentes proyectos para que cada video animado se mantenga consistente con tu identidad visual.

¿HeyGen es compatible con varios idiomas y acentos?

HeyGen es compatible con muchos idiomas, acentos y estilos de voz, para que puedas localizar la misma animación para diferentes mercados usando el traductor de video. Puedes cambiar el idioma de la narración mientras mantienes las imágenes y el tiempo perfectamente alineados.

¿Puedo editar escenas individuales después de que se genere la animación?

Sí, cada escena es totalmente editable después de generarla. Puedes cambiar los elementos visuales, reescribir las líneas, ajustar el tiempo o cambiar el avatar sin tener que reconstruir todo el video.

¿Las animaciones son aptas para uso comercial?

Los videos creados en HeyGen están diseñados para usarse en marketing, ventas, soporte y comunicaciones internas. Puedes usarlos en tu sitio web, en campañas y en materiales de cara al cliente de acuerdo con los términos de tu plan.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear un video animado?

La mayoría de los usuarios pasan de la idea a una animación lista para compartir en cuestión de minutos, en lugar de días o semanas. Los promos sencillos y clips para redes sociales suelen quedar en una sola pasada, mientras que los videos explicativos más complejos pueden requerir un par de iteraciones rápidas.

¿Los equipos pueden colaborar dentro de HeyGen?

Sí, varios miembros del equipo pueden trabajar en el mismo espacio de trabajo, compartir plantillas y reutilizar recursos. Los revisores pueden dejar comentarios y solicitar cambios para que no tengas que estar enviando archivos de un lado a otro.

¿En qué se diferencia HeyGen de las herramientas de animación tradicionales?

Las herramientas tradicionales esperan que tú diseñes, animes y edites cada detalle a mano. HeyGen usa IA para generar la estructura, los visuales y la narración por ti, para que puedas pasar directo a pulir y lanzar tu contenido.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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