Agregar texto al video

Agrega textos y subtítulos claros y atractivos a tus videos con las herramientas impulsadas por IA de HeyGen. Haz que tu contenido sea accesible, aumenta el engagement de tu audiencia y mejora la visibilidad en búsquedas sin necesidad de ediciones complejas.

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102,706,183Avatares generados
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Creación de videos con IA

Agrega fácilmente texto y subtítulos a tus videos

Con las herramientas de video con IA de HeyGen, agregar subtítulos y captions para mejorar tu contenido es rápido, sencillo y accesible. Este creador de videos con IA te permite generar videos llenos de texto con facilidad. Al incorporar estos elementos, puedes hacer que tus videos destaquen, lleguen a audiencias más amplias y mejoren la accesibilidad.

Al usar captions y subtítulos, HeyGen se asegura de que los videos sean claros incluso cuando se ven en silencio o por personas con dificultades auditivas. Con subtítulos disponibles en varios idiomas, puedes llegar a audiencias globales sin costos de producción elevados, perfecto para públicos y regiones diversas.

Los buscadores pueden leer texto, pero batallan con el contenido en video. Al incorporar subtítulos y transcripciones con HeyGen, tú mejoras la capacidad de descubrimiento de tus videos. Esto hace que tus videos sean más accesibles y aumenta el alcance de tu audiencia con nuestras opciones de generador de video con IA a partir de texto.

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Creación de videos con IA

Mejores prácticas para agregar texto a tus videos

Para maximizar la efectividad de tus textos superpuestos, sigue estas mejores prácticas:

  • Asegúrate de tener audio de alta calidad para una transcripción precisa si es necesario.
  • Mantén el tono y el contexto originales usando las herramientas de IA de forma efectiva.
  • Revisa las traducciones para identificar matices culturales que puedan requerir ajustes y así conectar mejor con audiencias diversas.
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a screen shows tips for converting text to video
Creación de videos con IA

Impulsa el engagement con videos mejorados con texto

Al usar nuestro generador de texto a video con IA, agregar texto puede aumentar significativamente el engagement. Cuando las personas pueden leer mientras miran, se conectan mejor con el contenido. Esto lleva a mayores tasas de interacción y a una mejor retención de la audiencia. Los videos atractivos que incluyen subtítulos en varios idiomas crean experiencias inclusivas para distintos grupos culturales, lo que mejora su accesibilidad y disfrute.

HeyGen marca la pauta en la creación de videos con IA y es la opción de confianza para empresas de todo el mundo que buscan mejorar su comunicación con soluciones de video personalizadas. Ya sea para medios, educación o comunicación corporativa, nuestro creador de videos con IA te permite diseñar contenido cautivador que conecte con una audiencia amplia.

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a video that says boost engagement on it
¿Cómo funciona?

Agrega texto y subtítulos a tu video en 4 pasos fáciles

Mejora tus videos con textos superpuestos con estilo, subtítulos y captions impulsados por IA.

Paso 1

Ingresa tu guion

Empieza pegando tu contenido, como una entrada de blog o un anuncio, en el editor para comenzar tu experiencia con nuestro generador de video con IA a partir de texto, gratis.

Paso 2

Elige un avatar de IA y una voz

Elige en nuestra amplia biblioteca entre más de 300 avatares y voces para alinearte con tu tono y tu audiencia. Este creador de videos con IA elimina la necesidad de actores o estudios.

Paso 3

Agrega texto o subtítulos

Agrega texto superpuesto o subtítulos a tu video. Elige entre una gran variedad de tipografías, tamaños, colores y estilos de subtítulos que se adapten perfecto a tu mensaje y estilo visual. Nuestro generador de video con IA te permite crear videos de calidad profesional sin esfuerzo.

Paso 4

Genera y comparte tu video

Permite que HeyGen procese tu video con mejoras de texto fluidas. Descargar y publicar tu contenido toma solo unos minutos, listo para aumentar la accesibilidad y el engagement de tu video.

Preguntas frecuentes sobre agregar texto al video

¿Qué es la herramienta HeyGen Add Text to Video?

La herramienta Add Text to Video de HeyGen te permite insertar texto, subtítulos y títulos en tus videos directamente desde tu navegador. Está diseñada para ser sencilla y efectiva, incluso si no tienes experiencia en edición de video.

¿Cómo agrego texto a un video en línea usando HeyGen?

Sube tu video a la plataforma de HeyGen, elige la opción de texto y luego personaliza la fuente, el color, el tamaño y la posición. Puedes agregar varios elementos de texto, ajustar su duración y ver los cambios al instante.

¿Puedo usar diferentes fuentes y estilos para mi texto?

Sí, HeyGen ofrece una amplia selección de fuentes, colores y estilos de texto. También puedes animar tu texto, ajustar la alineación y colocarlo en cualquier parte de la pantalla.

¿Es gratis agregar texto a los videos con HeyGen?

HeyGen ofrece planes gratuitos y de pago. Es posible que las funciones básicas de edición de texto estén disponibles en la versión gratuita, mientras que las herramientas más avanzadas y las opciones de exportación se incluyen en los planes de pago.

¿Puedo previsualizar mis cambios antes de exportar el video?

Claro que sí. HeyGen te permite previsualizar en tiempo real la colocación y el estilo del texto para que puedas hacer ajustes antes de finalizar tu video.

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