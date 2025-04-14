Con las herramientas de video con IA de HeyGen, agregar subtítulos y captions para mejorar tu contenido es rápido, sencillo y accesible. Este creador de videos con IA te permite generar videos llenos de texto con facilidad. Al incorporar estos elementos, puedes hacer que tus videos destaquen, lleguen a audiencias más amplias y mejoren la accesibilidad.

Al usar captions y subtítulos, HeyGen se asegura de que los videos sean claros incluso cuando se ven en silencio o por personas con dificultades auditivas. Con subtítulos disponibles en varios idiomas, puedes llegar a audiencias globales sin costos de producción elevados, perfecto para públicos y regiones diversas.

Los buscadores pueden leer texto, pero batallan con el contenido en video. Al incorporar subtítulos y transcripciones con HeyGen, tú mejoras la capacidad de descubrimiento de tus videos. Esto hace que tus videos sean más accesibles y aumenta el alcance de tu audiencia con nuestras opciones de generador de video con IA a partir de texto.