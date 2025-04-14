Agrega textos y subtítulos claros y atractivos a tus videos con las herramientas impulsadas por IA de HeyGen. Haz que tu contenido sea accesible, aumenta el engagement de tu audiencia y mejora la visibilidad en búsquedas sin necesidad de ediciones complejas.
Agrega fácilmente texto y subtítulos a tus videos
Con las herramientas de video con IA de HeyGen, agregar subtítulos y captions para mejorar tu contenido es rápido, sencillo y accesible. Este creador de videos con IA te permite generar videos llenos de texto con facilidad. Al incorporar estos elementos, puedes hacer que tus videos destaquen, lleguen a audiencias más amplias y mejoren la accesibilidad.
Al usar captions y subtítulos, HeyGen se asegura de que los videos sean claros incluso cuando se ven en silencio o por personas con dificultades auditivas. Con subtítulos disponibles en varios idiomas, puedes llegar a audiencias globales sin costos de producción elevados, perfecto para públicos y regiones diversas.
Los buscadores pueden leer texto, pero batallan con el contenido en video. Al incorporar subtítulos y transcripciones con HeyGen, tú mejoras la capacidad de descubrimiento de tus videos. Esto hace que tus videos sean más accesibles y aumenta el alcance de tu audiencia con nuestras opciones de generador de video con IA a partir de texto.
Mejores prácticas para agregar texto a tus videos
Para maximizar la efectividad de tus textos superpuestos, sigue estas mejores prácticas:
Impulsa el engagement con videos mejorados con texto
Al usar nuestro generador de texto a video con IA, agregar texto puede aumentar significativamente el engagement. Cuando las personas pueden leer mientras miran, se conectan mejor con el contenido. Esto lleva a mayores tasas de interacción y a una mejor retención de la audiencia. Los videos atractivos que incluyen subtítulos en varios idiomas crean experiencias inclusivas para distintos grupos culturales, lo que mejora su accesibilidad y disfrute.
HeyGen marca la pauta en la creación de videos con IA y es la opción de confianza para empresas de todo el mundo que buscan mejorar su comunicación con soluciones de video personalizadas. Ya sea para medios, educación o comunicación corporativa, nuestro creador de videos con IA te permite diseñar contenido cautivador que conecte con una audiencia amplia.
Agrega texto y subtítulos a tu video en 4 pasos fáciles
Mejora tus videos con textos superpuestos con estilo, subtítulos y captions impulsados por IA.
Empieza pegando tu contenido, como una entrada de blog o un anuncio, en el editor para comenzar tu experiencia con nuestro generador de video con IA a partir de texto, gratis.
Elige en nuestra amplia biblioteca entre más de 300 avatares y voces para alinearte con tu tono y tu audiencia. Este creador de videos con IA elimina la necesidad de actores o estudios.
Agrega texto superpuesto o subtítulos a tu video. Elige entre una gran variedad de tipografías, tamaños, colores y estilos de subtítulos que se adapten perfecto a tu mensaje y estilo visual. Nuestro generador de video con IA te permite crear videos de calidad profesional sin esfuerzo.
Permite que HeyGen procese tu video con mejoras de texto fluidas. Descargar y publicar tu contenido toma solo unos minutos, listo para aumentar la accesibilidad y el engagement de tu video.
La herramienta Add Text to Video de HeyGen te permite insertar texto, subtítulos y títulos en tus videos directamente desde tu navegador. Está diseñada para ser sencilla y efectiva, incluso si no tienes experiencia en edición de video.
Sube tu video a la plataforma de HeyGen, elige la opción de texto y luego personaliza la fuente, el color, el tamaño y la posición. Puedes agregar varios elementos de texto, ajustar su duración y ver los cambios al instante.
Sí, HeyGen ofrece una amplia selección de fuentes, colores y estilos de texto. También puedes animar tu texto, ajustar la alineación y colocarlo en cualquier parte de la pantalla.
HeyGen ofrece planes gratuitos y de pago. Es posible que las funciones básicas de edición de texto estén disponibles en la versión gratuita, mientras que las herramientas más avanzadas y las opciones de exportación se incluyen en los planes de pago.
Claro que sí. HeyGen te permite previsualizar en tiempo real la colocación y el estilo del texto para que puedas hacer ajustes antes de finalizar tu video.
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