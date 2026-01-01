Genera fondos específicos por ubicación o con tu marca sin necesidad de una biblioteca de fotos. Describe una sala de juntas, un paisaje urbano, un set de estudio o un entorno de tienda y crea un fondo personalizado que combine con el tono de tu video. Usa estos fondos detrás de tu presentador en un proyecto de Texto a video, o intégralos en explicadores con múltiples escenas y contenido de video de demostración de producto. Cada fondo generado mantiene una iluminación y un estilo consistentes en todos los cuadros, dándole a tu resultado un look uniforme y profesional sin necesidad de composición en postproducción.