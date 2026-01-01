Generador de imágenes con IA para visuales listos para video
Crea imágenes impactantes para cualquier proyecto de video con el Generador de Imágenes con IA de HeyGen. Describe la escena, elige un estilo y el motor producirá imágenes en alta resolución listas para usar en presentaciones, storyboards y ediciones finales. Sin experiencia en diseño, sin buscar en bancos de imágenes, sin problemas de licencias. Funciona para contenido de marketing, capacitación, producto y redes sociales.
Funciones del generador de imágenes con IA
De prompt a imagen en alta resolución
Describe cualquier visual que necesites y genéralo al instante. El Generador de Imágenes con IA de HeyGen convierte prompts de texto en imágenes de alta calidad diseñadas para uso en video, incluyendo entornos, fotos de producto, fondos abstractos y escenas ilustradas. A diferencia de las herramientas de imagen independientes, cada resultado viene con el tamaño y formato listos para que lo agregues directo a la línea de tiempo de tu video. Combina las imágenes generadas con narración de un Generador de Voz con IA y transiciones de escena para crear videos completos sin tener que buscar fotos de stock ni contratar a un diseñador.
Estilos predefinidos y kits de marca
Genera fondos específicos por ubicación o con tu marca sin necesidad de una biblioteca de fotos. Describe una sala de juntas, un paisaje urbano, un set de estudio o un entorno de tienda y crea un fondo personalizado que combine con el tono de tu video. Usa estos fondos detrás de tu presentador en un proyecto de Texto a video, o intégralos en explicadores con múltiples escenas y contenido de video de demostración de producto. Cada fondo generado mantiene una iluminación y un estilo consistentes en todos los cuadros, dándole a tu resultado un look uniforme y profesional sin necesidad de composición en postproducción.
Movimiento de imagen a video
Crea visuales de producto pulidos solo a partir de una descripción. Genera hero shots, escenas de estilo de vida y contextos donde aparezca tu producto o concepto sin tener que organizar una sesión de fotos física. Estas imágenes se integran con las capacidades de AI Product Placement de HeyGen, lo que te permite crear campañas completas de product video que combinan imágenes generadas, narración y presentadores en pantalla dentro de un solo flujo de trabajo. Escala de un solo visual a cientos a lo largo de campañas y canales.
Editor integrado y herramientas de iteración
Cada imagen generada dentro de HeyGen está disponible de inmediato en tu editor de video. No hay que exportar, volver a subir ni convertir archivos. Solo selecciona una imagen generada, asígnala a una escena y sigue construyendo tu video junto con AI Lip Sync, narraciones de voz y subtítulos. Esta integración tan estrecha hace que tus recursos visuales y la producción de video compartan la misma línea de tiempo, manteniendo la iteración creativa rápida. Los equipos que producen videos de marketing o video de capacitación pueden generar y colocar recursos visuales sin salir del editor.
Salida de API y por lotes
Genera variaciones de imágenes ejecutando el mismo prompt varias veces para hacer pruebas A/B, campañas regionales o publicaciones en múltiples plataformas. Produce fondos de temporada, fotos de producto localizadas o escenas temáticas por lotes y luego combina cada variación con narración traducida usando el Video Translator para crear recursos de video localizados. Este flujo de trabajo convierte un solo brief creativo en decenas de variaciones de video únicas, cada una con visuales personalizados y audio multilingüe, todo producido desde el mismo editor que usas para tus proyectos de AI Video Generator.
Casos de uso
Miniaturas y visuales principales
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an AI Image Generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI Ad Maker projects.
Storyboards y planeación de escenas
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Visuales para capacitación y e-learning
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an AI Image Generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Visuales de marketing de producto
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every Reel Generator or TikTok video project without repeating backgrounds.
Feeds de redes sociales
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into Script to Video outreach for higher engagement.
Portadas de blog y contenido editorial
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an AI Image Generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Cómo funciona
Genera imágenes personalizadas y úsalas en tus videos en cuatro pasos, desde el prompt hasta el contenido publicado.
Describe la imagen
Escribe un prompt corto. Elige la relación de aspecto, el estilo preestablecido y cualquier detalle de tu marca que quieras aplicar al resultado.
Genera y elige
Revisa la imagen generada. Ajusta el texto, el estilo o el color y vuelve a generar hasta lograr el look que quieres.
Refina y edita
Mejora la resolución, rellena o cambia el estilo de zonas específicas. Ajusta el color, recorta o modifica la composición directamente en el editor sin salir del proyecto.
Exporta o anima
Descarga la imagen o mándala directo al video. Vuelve a usar el prompt y el preset en futuras creaciones para mantenerte alineado con tu marca.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un generador de imágenes con IA y en qué se diferencia de las fotos de stock?
Un generador de imágenes con IA para video crea visuales personalizados a partir de descripciones de texto, diseñado para usarse directamente dentro de un flujo de trabajo de producción de video. En HeyGen, escribes un prompt describiendo la imagen que necesitas, la IA la genera y el resultado está disponible de inmediato en tu editor de video. No necesitas descargar ni volver a subir archivos. La herramienta está hecha específicamente para producir fondos, visuales de escenas y tomas de producto que complementan tu contenido de video.
¿Puedo generar imágenes que coincidan con los colores y el estilo de mi marca?
Sí. El Generador de Imágenes con IA produce visuales en alta resolución, ideales para videos en HD. Tú controlas el estilo, la composición y el color a través de tu prompt de texto, asegurando que los resultados cumplan con los estándares de tu marca. Equipos en empresas como PepsiCo y Samsung usan el flujo de producción de HeyGen para contenido de marca, y las imágenes generadas mantienen el mismo nivel de calidad que el resto de los videos de la plataforma.
¿Qué tan alta es la resolución de salida?
Puedes describir tu producto, el entorno y el estilo visual que quieres, y la IA genera una imagen de producto contextual. Estos visuales funcionan muy bien para campañas de anuncios de video con IA, exhibiciones de e-commerce y contenido de redes sociales con IA donde necesitas múltiples ángulos o entornos sin tener que organizar una sesión en estudio.
¿Puedo editar partes específicas de una imagen sin tener que generarla de nuevo?
Las imágenes generadas viven dentro del mismo editor donde creas tus videos. Después de generar una imagen, la asignas a una escena como fondo o elemento visual, luego agregas la narración, Generador de subtítulos como salida y las tomas del presentador. Esto significa que todo tu video, desde los visuales hasta la voz en off, se produce en una sola plataforma sin tener que cambiar entre herramientas separadas de imagen y video.
¿Puedo convertir las imágenes generadas en video?
Sí. Ejecuta el mismo prompt con ligeros ajustes en generaciones separadas para crear un conjunto de opciones visuales, luego combina cada una con diferentes guiones o narraciones traducidas para versiones distintas de campaña. Esto permite un rápido Imagen a video para hacer pruebas entre audiencias, regiones y plataformas sin multiplicar el tiempo de producción.
¿Qué tan rápida es la generación de una sola imagen?
Los generadores independientes producen imágenes que luego tienes que descargar, redimensionar e importar a un editor de video por separado. El generador de imágenes con IA de HeyGen crea los elementos visuales dentro del flujo de trabajo de video, así que las imágenes generadas van directo a tu línea de tiempo junto con avatares, narraciones de voz y transiciones. El resultado es un ciclo de producción más rápido y menos cambios de herramienta, algo clave cuando estás creando contenido en video a gran escala.
¿Puedo usar las imágenes generadas en anuncios pagados y trabajos comerciales?
HeyGen ofrece un plan gratis sin necesidad de tarjeta de crédito que te da acceso a las funciones principales de la plataforma, incluida la generación de imágenes. Puedes explorar la herramienta, generar imágenes y crear videos para evaluar el flujo de trabajo. Los planes de pago desde $24 al mes desbloquean resultados en mayor resolución, créditos adicionales de generación y acceso a toda la suite de herramientas para creación de video.
¿Cómo funciona el precio del generador de imágenes con IA?
El generador es excelente para crear fondos, escenas de entorno, contextos de producto, texturas abstractas y conceptos ilustrados. Estos son los bloques visuales más comunes que se necesitan en la producción de video. Para contenido tipo talking-head, combina los fondos generados con AI Face Swap o con tomas de presentadores. Para videos explicativos, genera visuales de escenas paso a paso y ponlos en secuencia con la narración usando el flujo de trabajo AI Video Explainer.
¿Puedo generar imágenes por lotes para una campaña?
Sí. Como la imagen generada es un recurso visual independiente del idioma, funciona en todas las versiones localizadas de tu video. Genera un solo conjunto de visuales para las escenas y luego usa Doblaje con IA para producir la narración en más de 175 idiomas manteniendo las mismas imágenes. Esto hace que las campañas globales sean más eficientes porque los visuales solo se tienen que crear una vez.
¿Hay controles para garantizar resultados seguros y en cumplimiento?
La mayoría de los usuarios generan una imagen en menos de un minuto y terminan un video completo con narración, subtítulos y transiciones en menos de diez minutos. La velocidad viene de mantener todo dentro de un solo editor. No hay sobrecarga de gestión de archivos, ni conversión de formatos, ni necesidad de estar cambiando entre aplicaciones. Los equipos que producen Clip Generator o videos diarios para redes sociales pueden mantener un ritmo constante de publicación sin cuellos de botella.
Empieza a crear con HeyGen
Genera imágenes personalizadas para tus proyectos de video a partir de prompts de texto. Fondos, fotos de producto y visuales de escenas, todo dentro de HeyGen.