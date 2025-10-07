Paso 1 Pega la información de tu producto o sube tu guion Proporciona una URL de producto, un brief corto o un guion para que el creador de anuncios con IA genere copys de anuncio efectivos. HeyGen extrae los detalles clave y prepara un storyboard del anuncio enfocado en ganchos de atención y puntos de conversión.

Paso 2 Elige formatos y estilos creativos Elige los ajustes preestablecidos de la plataforma, el tono visual y la voz. Selecciona plantillas enfocadas en rendimiento como estilos UGC, cinematográficos o de demo para personalizar tus anuncios con IA y alinearlos con los objetivos de tu campaña.

Paso 3 Ajusta a detalle las escenas y los mensajes Ajusta los hooks, los llamados a la acción, los visuales y la música. Usa imagen a video o face swap para incluir tomas del producto o talento. Aplica sincronización labial y ajustes de tiempo para mejorar la entrega.