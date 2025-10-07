Crea anuncios en video listos para rendimiento a partir de guiones, links de producto o briefs usando el creador de anuncios con IA de HeyGen. Pega tu copy, elige un estilo y una audiencia, y genera múltiples variantes de anuncios con voz, visuales y tiempos perfectos, sin cámaras, sin estudios y sin edición compleja.
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Transform product URLs or catalog entries into short, compelling product ads. The ai ad maker highlights features, pricing, and reviews, then generates multiple ad cuts for A/B testing to maximize ROAS.
Speed up ad creative cycles by producing dozens of concept variants in one session. HeyGen’s optimization tools help scale winners and retire underperformers without adding production overhead.
Generate attention-grabbing app install videos with strong hooks and demo clips. Use platform-specific formats and quick variants to improve mobile CTR and CPI metrics.
Produce cinematic brand teasers and hero spots from briefs. Combine AI visuals, custom music, and narration to create emotionally resonant pieces ready for high-impact ad campaigns.
Create regionally adapted ads with translated scripts, voiceovers, and subtitled captions. HeyGen’s video translator ensures timing and lip sync remain natural across languages for consistent global storytelling.
Cut creative cycle time for client work by automating ideation, production, and variant testing. HeyGen helps agencies produce more deliverables with the same team and lower costs.
Por qué HeyGen es el mejor creador de anuncios con IA
HeyGen combina la generación creativa automatizada, la optimización basada en datos y exportaciones a escala para producir anuncios que realmente funcionan. Los equipos usan nuestro generador de anuncios con IA para agilizar su proceso de creación de anuncios.Generador de video con IA para acortar los tiempos de producción, aumentar la velocidad de pruebas y localizar campañas en distintos mercados más rápido que con los flujos de trabajo tradicionales.
Genera múltiples conceptos de anuncios y versiones para distintas plataformas en minutos. HeyGen automatiza la creación de guiones, la secuencia de escenas, la narración y el renderizado para que puedas probar creatividades rápido e iterar sobre las que mejor funcionan.
Crea variantes de anuncios diseñadas para pruebas y optimización usando un creador de anuncios con IA. Genera automáticamente hooks, llamados a la acción (CTA) y variantes A/B con plantillas basadas en insights para mejorar el CTR y las conversiones.
Produce en lote cientos de anuncios localizados con el traductor de video y la clonación de voz. Automatiza la distribución e intégrala con las plataformas de anuncios mediante API para campañas globales consistentes.
Vincular a la generación de creativos para anuncios
HeyGen analiza páginas de producto, textos de landing y briefs para crear guiones gráficos de anuncios de principio a fin. El creador de anuncios con IA extrae beneficios clave, imágenes y especificaciones, luego redacta guiones cortos, selecciona B-roll y ordena escenas optimizadas para conversión y atención. Este flujo de trabajo de link-to-ad elimina la gestión manual de assets y genera múltiples conceptos de variantes listos para hacer pruebas.
Redactor de guiones y ganchos con IA con sincronización de voz
Genera automáticamente encabezados, ganchos y guiones cortos adaptados a formatos de cada plataforma (15 s, 30 s, 60 s) usando IA para asegurar anuncios súper atractivos. HeyGen produce narraciones con voces naturales y aplica sincronización labial precisa cuando usas avatares; el sistema también ajusta el timing de los CTAs y los momentos clave de cada escena para maximizar la retención en los anuncios ganadores. Usa clonación de voz para mantener un tono alineado con tu marca o elige entre un catálogo de voces de estudio para mercados regionales.
Herramientas de optimización creativa y pruebas
Los paquetes de pruebas integrados automatizan la creación de variantes, las pruebas A/B y el análisis de rendimiento. HeyGen ayuda a identificar los mejores hooks, elementos visuales y ritmos al generar de 5 a 20 variaciones por brief y ofrecer insights estructurados que guían la segmentación de audiencia y la asignación de presupuesto.
Ajustes predefinidos de la plataforma y exportaciones por lotes
Exporta MP4 optimizados para el feed, stories o ubicaciones in-stream y elige presets para TikTok, Reels, YouTube y anuncios en redes sociales. Usa el modo por lotes o la API para producir cientos de variantes de anuncios, personalizar por audiencia o región y enviar los recursos finales automáticamente a tu administrador de anuncios o a tu CDN.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de anuncios con IA
Crea videos listos para anuncios en cuatro pasos claros, desde el brief hasta el lanzamiento.
Proporciona una URL de producto, un brief corto o un guion para que el creador de anuncios con IA genere copys de anuncio efectivos. HeyGen extrae los detalles clave y prepara un storyboard del anuncio enfocado en ganchos de atención y puntos de conversión.
Elige los ajustes preestablecidos de la plataforma, el tono visual y la voz. Selecciona plantillas enfocadas en rendimiento como estilos UGC, cinematográficos o de demo para personalizar tus anuncios con IA y alinearlos con los objetivos de tu campaña.
Ajusta los hooks, los llamados a la acción, los visuales y la música. Usa imagen a video o face swap para incluir tomas del producto o talento. Aplica sincronización labial y ajustes de tiempo para mejorar la entrega.
Crea automáticamente múltiples variantes de anuncios. Usa exportaciones por lotes o la API para entregar archivos optimizados para cada plataforma y activar cargas en el administrador de anuncios o webhooks para una publicación automatizada.
Un creador de anuncios con IA transforma briefs, guiones o URLs de productos en anuncios de video listos para producción usando generación automática de guiones, creación de escenas, voz en off y renderizado. El motor de HeyGen compone hooks, ordena las visuales y sincroniza los llamados a la acción (CTAs) para crear anuncios cortos y largos sin necesidad de filmación o edición tradicional.
HeyGen acelera las pruebas creativas al generar múltiples variantes (ganchos, ritmo, visuales) a partir de un solo brief y ofrecer insights estructurados. Una iteración más rápida y una optimización basada en datos aumentan la velocidad de prueba, descubren los elementos creativos ganadores y mejoran el CTR y el ROAS con el tiempo.
Sí, usar IA puede aumentar la efectividad de tus estrategias de marketing. La plataforma es compatible con ediciones estilo UGC y avatares realistas. Elige un avatar de aspecto natural para presentar tus guiones o usa estéticas UGC generadas para imitar contenido auténtico de creadores que tiene buen rendimiento en redes sociales.
No. HeyGen puede generar anuncios completos a partir de links o guiones usando visuales generados con IA y material de stock con licencia. También puedes subir tus propios recursos o fotos de producto para crear tomas de producto más auténticas mediante flujos de trabajo de imagen a video con IA.
Usa el traductor de video para crear versiones localizadas de tus anuncios con guiones traducidos, voces en off y subtítulos. HeyGen mantiene el ritmo y la sincronización labial mientras recrea una entrega natural en todos los idiomas objetivo para un mensaje consistente en todo el mundo.
Exporta archivos MP4 optimizados para el feed, Reels/Stories verticales, anuncios in-stream y ubicaciones en escritorio. Hay presets disponibles para TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y plataformas programáticas para asegurar las proporciones y códecs correctos.
Sí. HeyGen ofrece APIs, notificaciones por webhook y herramientas de generación por lotes para que puedas crear de forma programática cientos de variantes de anuncios, personalizar por segmento y entregar los recursos directamente a los administradores de anuncios o a buckets de almacenamiento.
La mayoría de las variantes de anuncios cortos se generan en minutos, dependiendo de la duración y la complejidad. Los procesos por lotes escalan con el volumen y se pueden procesar en paralelo; las APIs devuelven actualizaciones de estado para que los equipos puedan orquestar los flujos de trabajo de publicación de forma eficiente.
Tú conservas la propiedad total de todos los recursos generados. HeyGen no reclama derechos sobre tus anuncios. Asegúrate de tener los derechos de cualquier contenido de terceros que incluyas en la creatividad para evitar problemas con tu campaña de anuncios.
Sí. HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial, incluyendo cifrado, control de acceso basado en roles y opciones de cumplimiento para industrias reguladas. Usa integraciones de almacenamiento privado y controles de espacio de trabajo para administrar el acceso a los recursos.
Puedes editar guiones, cambiar visuales, ajustar la música, perfeccionar las narraciones de voz y aplicar kits de marca. La herramienta admite ediciones a nivel de escena y cambios globales basados en prompts, para que puedas iterar sin usar un editor de línea de tiempo tradicional, lo que la convierte en una solución potente impulsada por IA.
Sí. HeyGen se integra mediante API y webhooks para enviar los recursos generados y sus metadatos a tu stack de campañas. Conecta las exportaciones a CDNs, plataformas de anuncios o sistemas de analítica para agilizar el lanzamiento y la medición.
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