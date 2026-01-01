Apps con IA para cada flujo de trabajo de video
Las HeyGen Apps te dan acceso instantáneo a herramientas especializadas para crear videos con IA. Crea clips desde texto, mejora la calidad a 4K, genera anuncios UGC, cambia caras, extrae los mejores momentos y mucho más. Cada app se ejecuta directamente en tu navegador, sin necesidad de instalar ningún software.
Todas las apps
Seedance 2.0
Crea videos cinematográficos con IA con Seedance 2.0. B-roll, tomas con avatar y videos completos a partir de un solo prompt. No necesitas equipo de producción.
Aspectos destacados de video con IA
Convierte videos largos en clips destacados listos para compartir. La IA extrae automáticamente los momentos más impactantes.
Mejorador de video con IA
Mejora cualquier video a 4K con IA basada en difusión. Elimina el ruido, aumenta la nitidez y sube la tasa de cuadros hasta 120 fps.
Colocación de producto
Crea anuncios de video con colocación de producto a partir de una sola foto. Escenas realistas generadas con IA, sin necesidad de estudio.
Generador de videos UGC
Genera anuncios de video estilo UGC auténticos con más de 1,100 avatares de creadores. Escala tu contenido publicitario sin contratar influencers.
Creador de videos por lotes
Crea cientos de videos personalizados a la vez desde una hoja de cálculo CSV. Escala tu alcance y onboarding en minutos.
Podcast de video con IA
Genera podcasts de video con IA de dos personas a partir de cualquier tema. Sin equipo de grabación, sin coordinar agendas, sin edición.
Intercambio de rostro con IA
Vuelve tuyo cualquiera de los más de 1,000 avatares cambiando su cara por la tuya. Contenido de video personalizado en minutos.
Generador de imágenes con IA
Genera imágenes personalizadas para tus proyectos de video a partir de prompts de texto. Fondos, fotos de producto y visuales de escenas.
Con la confianza de millones de creadores en todo el mundo
From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:
Preguntas frecuentes
¿Qué son las HeyGen Apps?
Las HeyGen Apps son herramientas especializadas de video con IA que se ejecutan directamente en tu navegador. Cada app se encarga de una tarea específica, como mejorar la resolución de tus videos a 4K, generar anuncios UGC, crear clips de video con IA o extraer los mejores momentos de grabaciones largas. No necesitas instalar ningún software ni tener experiencia en edición.
¿Las apps de HeyGen son gratis?
HeyGen ofrece un plan gratis sin necesidad de tarjeta de crédito que te da acceso para explorar las apps y generar videos. Los planes de pago desde $24 al mes desbloquean funciones adicionales, videos más largos, clonación de voz y exportaciones en mayor resolución.
¿Necesito experiencia en edición de video?
No. Cada app está diseñada alrededor de entradas sencillas como prompts de texto, carga de fotos o carga de archivos. La IA se encarga automáticamente de la producción, el renderizado y el formato. La mayoría de las personas obtiene resultados profesionales en su primer intento.
¿Puedo usar varias apps al mismo tiempo?
Sí. Todas las Apps de HeyGen funcionan dentro de la misma plataforma. Puedes generar un clip de video, mejorarlo a 4K, agregar personalización con face swap, traducirlo a más de 175 idiomas y extraer los mejores momentos para redes sociales, todo sin salir de HeyGen.
¿Qué formatos y resoluciones admiten las apps?
La mayoría de las apps exportan en formato MP4 con resolución HD o 4K. Puedes elegir relaciones de aspecto optimizadas para YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn y otras plataformas. Algunas apps, como AI Video Upscaler, aceptan formatos de entrada como MP4, MOV y WEBM.
¿Cómo se comparan las Apps de HeyGen con las herramientas de video independientes?
Las herramientas independientes requieren descargar software, aprender interfaces distintas y transferir archivos manualmente entre aplicaciones. Las Apps de HeyGen están integradas en una sola plataforma, así que tus clips generados, material mejorado en resolución, videos traducidos y reels destacados viven todos en el mismo espacio de trabajo.
¿Puedo traducir videos creados con HeyGen Apps?
Sí. Cualquier video producido con HeyGen Apps se puede traducir a más de 175 idiomas con clonación de voz natural y sincronización labial precisa. Esto aplica a clips generados con IA, anuncios UGC, videos de podcast y cualquier otro contenido creado en la plataforma.
¿Qué tan rápido puedo crear un video?
La mayoría de las apps generan videos terminados en menos de cinco minutos. La creación de video a partir de texto, la extracción de momentos destacados, el face swap y la creación de videos por lotes se completan en minutos, en lugar de las horas o días que requiere la producción de video tradicional.
Empieza a crear con HeyGen
Accede a aplicaciones de video con IA que crean, mejoran y editan contenido profesional en minutos. Sin cámaras, sin conocimientos de edición, sin software que instalar.