Las HeyGen Apps son herramientas especializadas de video con IA que se ejecutan directamente en tu navegador. Cada app se encarga de una tarea específica, como mejorar la resolución de tus videos a 4K, generar anuncios UGC, crear clips de video con IA o extraer los mejores momentos de grabaciones largas. No necesitas instalar ningún software ni tener experiencia en edición.