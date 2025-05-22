Creador de intros de video para inicios llamativos

Crea intros de video profesionales que generen reconocimiento y marquen el tono de cada video. Tu audiencia recuerda lo primero que ve, así que haz que tus primeros segundos cuenten con calidad de estudio y la IA de tu lado. Lanza intros pulidas que muestren al instante quién eres, qué haces y por qué tu contenido importa. Convierte espectadores en suscriptores con una marca de alto impacto desde el inicio.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Intros para canal de YouTube

Intros para canal de YouTube

Hook your audience within seconds and spotlight your channel identity. Make a strong impression that increases retention from the very first frame.

Videos promocionales y de marketing

Videos promocionales y de marketing

Add polished branding that boosts authority and trust. Ensure every campaign begins with a consistent look and message.

Lanzamientos de producto y demostraciones

Lanzamientos de producto y demostraciones

Show viewers they are watching something worth their attention. A branded opener immediately increases the perceived value of your offering.

Contenido educativo y cursos

Contenido educativo y cursos

Use intros to frame lessons with a recognizable style. Teach with clarity and encourage students to stay engaged from the start.

Shorts para redes sociales

Shorts para redes sociales

Give short form content a professional finish with filters and sound effects without slowing down your workflow. Keep everything fast, branded, and optimized for performance.

Comunicaciones empresariales

Comunicaciones empresariales

From internal announcements to corporate explainers, intros give your company a cohesive voice, supported by sound effects. Present information with confidence and polish.

Por qué HeyGen es el mejor creador de intros de video

Haz que tu primera impresión sea la más fuerte con intros que aumentan tu credibilidad y tu capacidad de contar historias. Construye la identidad de tu marca en segundos, sin necesidad de experiencia en edición, usando plantillas de edición de video.

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Reconocimiento de marca integrado

Crea intros que muestren tu nombre, logo y mensaje con visuales alineados a tu marca. Cada intro se siente consistente para que tu audiencia sepa al instante que eres tú.

Velocidad que escala con tu contenido

Crea videos más pulidos en menos tiempo con un creador de videos y mantén tu calendario de publicaciones al día. Publiques cada semana o todos los días, las intros de video con IA te ayudan a ir un paso adelante.

Calidad profesional en cada proyecto

Un movimiento fluido, un diseño limpio y un gran audio llevan tu contenido de amateur a profesional. Impresiona a quienes te ven desde el primer vistazo y haz que se queden viendo.

Motion graphics generados con IA

Genera automáticamente transiciones cinematográficas, revelados de logo y animaciones de texto cinético sin tener que usar fotogramas clave ni líneas de tiempo manuales. Solo describe tu estilo y ritmo preferidos, y la IA crea una introducción lista para publicar que se siente intencional y profesional. Así es mucho más fácil causar una fuerte primera impresión en segundos, no en horas.

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Three people (man, woman, man) in separate rounded frames on a blue background, all with open mouths as if speaking or singing.

Controles de personalización de marca

Sube tu logo, aplica los colores de tu marca y selecciona fuentes que coincan con tu identidad visual en todas tus plataformas. Cada intro se convierte en una extensión fluida de tu contenido existente, ayudando a que las personas reconozcan tu marca al instante. Estos controles garantizan la consistencia incluso cuando creas múltiples variaciones de intros.

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A smiling man on a screen, with brand design tools for fonts and colors overlayed, editing a personalized message "Hey Maya! We have a special offer just for you!" with multiple collaborative cursors.

Narraciones de voz y música incluidas

Agrega narraciones con voz de IA que suenen naturales o elige pistas de audio que refuercen el estado de ánimo, la energía y la emoción. Los elementos de audio se equilibran automáticamente para que la música nunca opaque los visuales ni la narración. Así creas intros que se sienten inmersivas y atractivas desde el primer segundo.

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Voice cloning

Exportaciones instantáneas a múltiples plataformas

Crea una vez y publica en todos lados usando un generador de video con IA que adapta tu intro para YouTube, TikTok, Instagram y más. Exporta versiones verticales, cuadradas o panorámicas mientras conservas el encuadre, el tiempo y el diseño. Tu intro se ajusta a cualquier canal y a cualquier audiencia sin pasos extra de edición.

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Man smiling next to a dialog box showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de intros de video

Pasa de una idea a una intro con tu marca en unos cuantos pasos guiados. La IA crea y organiza los elementos de tu video para que termines más contenido con menos esfuerzo.

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Paso 1

Describe tu introducción

Comparte el tema de tu video, tu audiencia y el tono que quieres. La IA genera un storyboard que asegura que tu introducción esté alineada con tu mensaje.

Paso 2

Personaliza tu estilo

Agrega elementos de tu marca, ajusta el diseño y perfecciona el tiempo. Consigue exactamente la animación que imaginas sin necesidad de herramientas complejas.

Paso 3

Agrega audio y subtítulos

Elige voces en off, música y texto claro para reforzar tu mensaje. La accesibilidad y el engagement vienen integrados automáticamente en cada intro.

Paso 4

Exportar y publicar

Descarga tu intro en el mejor formato para cualquier plataforma. Aplícala a todos tus videos y ofrece una experiencia consistente en todo tu contenido.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de intros de video?

Un creador de intros de video es una herramienta que genera breves aperturas con tu marca para tus videos. Le da un inicio profesional que mejora el reconocimiento, la confianza y la retención de la audiencia usando plantillas de intros de video.

¿Cuánto debe durar la intro de un video?

Mantén tu intro corta y enfocada, normalmente entre 3 y 10 segundos. Las intros más breves mantienen el interés de los espectadores y los llevan rápido al contenido principal.

¿Puedo incluir mi logo en mi intro?

Sí, puedes subir logotipos y aplicar los colores y tipografías de tu marca. Esto mantiene tu identidad consistente y fácil de reconocer al instante.

¿Necesito tener experiencia en edición?

No, la IA se encarga de la animación y el diseño por ti. Puedes crear intros que se vean profesionales sin tener que aprender software complejo.

¿Puedo agregar música y narraciones de voz?

Sí, puedes elegir entre narraciones de voz con IA y pistas de música seleccionadas para mejorar tus intros. El audio le da energía y emoción a tus primeros momentos.

¿Puedo usar la misma introducción en todas las plataformas?

Sí, exporta en múltiples relaciones de aspecto que funcionan en todos lados. Una sola introducción se convierte en un recurso flexible para todo tu contenido.

¿Puedo actualizar mi introducción después?

Puedes editar fácilmente el tiempo, los elementos visuales o el mensaje en cualquier momento. Tu intro evoluciona conforme tu marca crece y cambia.

¿Son útiles las intros para videos de negocios?

Claro, las intros transmiten profesionalismo y ayudan a que la audiencia confíe en el mensaje. Las comunicaciones corporativas se benefician de un inicio consistente con la marca usando plantillas profesionales de video de introducción.

¿En qué formatos de video puedo descargar?

Exporta en formatos MP4 de alta calidad, listos para publicaciones en redes sociales, presentaciones y streaming. Todo está optimizado para publicar rápido.

¿Puedo usar mi intro con fines comerciales?

Sí, puedes usar tus intros libremente en proyectos para clientes, campañas de marketing y contenido monetizado. Están diseñadas para uso profesional en el mundo real.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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