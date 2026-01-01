الأصوات هي ما يمنح مقاطع فيديو HeyGen الحيوية. فهي تحدد كيف يُسمع رسالتك، من حيث النبرة والإيقاع والعاطفة، سواء كنت تروي فيديو تدريبيًا، أو تقدّم تحديثًا عن منتج، أو تتحدث مباشرة إلى جمهور عالمي. في هذا القسم، ستتعرّف على كيفية عمل الأصوات في HeyGen وكيفية البدء في استخدامها بثقة. سنبدأ باستكشاف مكتبة الأصوات حتى تتمكّن من الاستماع إلى الخيارات المتاحة وفهم كيفية ملاءمة كل صوت لحالات استخدام مختلفة. بعد ذلك، ستتعلّم كيفية إنشاء صوتك الخاص عندما تحتاج إلى شيء أكثر شخصية أو متوافقًا مع هوية علامتك التجارية. وأخيرًا، سنوضّح لك كيفية استكشاف مشكلات الصوت وإصلاحها وتحسين مخرجاته باستخدام Voice Doctor، بحيث تبدو مقاطع الفيديو الخاصة بك دائمًا واضحة وطبيعية ومتقنة.