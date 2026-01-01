أفاتارات

تُعد الأفاتارات جوهر إنشاء الفيديو في HeyGen. فهي مقدّمو العروض على الشاشة الذين يضفون الحيوية على رسالتك، سواء كنت تبني توأماً رقمياً، أو تنشئ أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي، أو تعمل مع أحد الخيارات الجاهزة من HeyGen. في مجموعة الدروس هذه، سنستعرض كيفية إنشاء الأفاتارات والعمل معها بطرق أكثر تقدماً ومرونة. ستتعلّم كيفية إنشاء أفاتار باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستبدال الوجوه لتكييف الأفاتارات مع حالات استخدام مختلفة، وإدراج المنتجات مباشرة في فيديوهات الأفاتار الخاصة بك لإنشاء مشاهد أكثر تفاعلاً وغنى بالسياق. وعلى طول الطريق، سترى كيف تندمج هذه الأدوات بسلاسة في سير عملك، مما يساعدك على تخصيص فيديوهاتك دون الحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة.