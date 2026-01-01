إذا كنت تعمل مع زملائك على فيديو وتريدون كتابة النصوص معًا، ومراجعة المشاهد سويًا، أو تبادل مهام التحرير فيما بينكم، فإن وضع المحرر الفردي يجعل التعاون بسيطًا وسلسًا.

يتيح وضع المحرر الفردي للأعضاء في باقات Team و Enterprise العمل معًا على مسودة الفيديو نفسها مباشرة داخل استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen. لن تحتاج إلى تبديل علامات التبويب أو إدارة ملفات مكررة أو القلق بشأن معرفة أي إصدار هو الأحدث.

ما هو وضع المحرر الفردي

وضع المحرر الفردي هو ميزة تعاونية في الوقت الفعلي تتيح لعدة أعضاء من الفريق فتح مسودة الفيديو نفسها وعرضها في الوقت نفسه. يمكن لشخص واحد فقط إجراء التعديلات فعليًا في أي لحظة، بينما يستطيع الآخرون رؤية التغييرات فور حدوثها.

بمجرد أن يفتح اثنان أو أكثر من أعضاء الفريق المشروع نفسه، يتم نقلهم إلى مساحة عمل مشتركة. يُعد هذا الوضع مثاليًا لمراجعات الفريق، والتعاون على النصوص، واعتمادات الأعمال الإبداعية، وجلسات الملاحظات المباشرة، حتى عندما يعمل أعضاء الفريق من مواقع أو مناطق زمنية مختلفة.

هيئ مساحة عملك للتعاون

قبل بدء التعاون، تأكد من إعداد مساحة العمل لديك بشكل صحيح. انتقل إلى الإعدادات، ثم إلى الأعضاء ومساحات العمل. من هناك، انقر على دعوة الأعضاء وأرسل دعوة عبر البريد الإلكتروني أو شارك رابط الدعوة.

تأكّد من أن كل فرد من أعضاء الفريق لديه الأذونات المناسبة للوصول إلى المشاريع وميزات التحرير.

بعد ذلك، انتقل إلى علامة تبويب المشاريع وأنشئ مجلدًا للعمل المشترك. امنح المجلد اسمًا واختر الطريقة التي تريد مشاركته بها. يمكنك مشاركة المجلد مع متعاونين محددين أو جعله متاحًا للجميع في مساحة العمل.

بمجرد إعداد المجلد، يمكن لأعضاء الفريق الوصول إلى المشروع عبر رابط مباشر أو من علامة تبويب المشاريع لديهم بعد الانضمام إلى مساحة العمل.

تعاونوا معًا في مسودة فيديو

عندما يفتح عدة مستخدمين الفيديو نفسه، يتم تفعيل وضع المحرر الفردي تلقائياً. يمكنك مشاركة رابط المشروع مع أعضاء الفريق، أو يمكنهم فتح المسودة مباشرة من علامة تبويب المشاريع.

في أعلى محرر الفيديو، سترى مؤشّر الحضور الذي يوضّح من هو موجود حاليًا في الملف. أثناء تنقلك بين المشاهد، سيتمكّن المتعاونون من رؤية تنقلك في الوقت الفعلي، وسترى أنت أيضًا تنقلهم. هذا يجعل من السهل مراجعة التغييرات معًا أو مناقشة التعديلات أثناء حدوثها.

تبديل عنصر التحكم في التحرير

يمكن لشخص واحد فقط التحرير في كل مرة. يصبح أول شخص يفتح المسودة هو المحرر، بينما ينضم الآخرون كمشاهدين. يمكن للمشاهدين متابعة التعديلات مباشرة، والتنقّل داخل المسودة، وترك التعليقات، وطلب الإذن بالتحرير.

للاستحواذ على التحرير، انقر على طلب الوصول في شريط الأدوات. سيتلقى المحرر الحالي إشعاراً للموافقة على الطلب أو رفضه. عند الموافقة، ستصبح فوراً المحرر، وسينتقل المحرر السابق إلى وضع المشاهدة.

يتيح هذا الانتقال السلس للفرق التعاون بكفاءة دون مقاطعة سير الإبداع.