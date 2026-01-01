الرئيسية الأكاديمية الأصوات الوصول إلى مكتبة الأصوات

الوصول إلى مكتبة الأصوات

في HeyGen، يُقصد بالصوت الكلام المُنشأ بالذكاء الاصطناعي والمستخدم في مقاطع الفيديو الخاصة بك. يمكن إقران الأصوات بالأفاتارات أو استخدامها كصوت مستقل، مما يمنح محتواك نبرة مميزة وشخصية ونطاقًا واسعًا من التعبير العاطفي عبر مجموعة كبيرة من اللغات واللهجات وأنماط الإلقاء.

تساعدك الأصوات على مواءمة أسلوب تقديم الفيديو مع جمهورك وحالة الاستخدام.

مكتبة الأصوات

يتم إدارة جميع الأصوات في HeyGen من خلال مكتبة الصوت. هنا يمكنك مراجعة نسخك المستنسخة من الصوت، واستكشاف الأصوات العامة بالذكاء الاصطناعي، والحفاظ على كل شيء منظمًا في مكان واحد.

يمكنك الوصول إلى مكتبة الأصوات من خلال ثلاثة أماكن رئيسية:

استوديو الذكاء الاصطناعي

صفحة الأفاتار

مراجعة لغوية

تتضمن مكتبة الأصوات أدوات تصفية متقدمة تساعدك على العثور بسرعة على الصوت المناسب. يمكنك التصفية حسب المنطقة، واللهجة، والعمر، والعاطفة، وحالة الاستخدام، وغير ذلك. يمكنك أيضًا وضع علامة على الأصوات المفضلة لديك بحيث يسهل الوصول إلى الخيارات التي تستخدمها كثيرًا.

استخدم الأصوات في الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي

داخل الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، في كل مرة تختار فيها صوتًا لفيديو الأفاتار، سيكون لديك وصول كامل إلى مكتبة الأصوات. من هناك، يمكنك معاينة الأصوات وتطبيق الصوت الأنسب لمشروعك بسرعة.

يمكنك أيضًا إنشاء أصوات مباشرة في AI Studio دون الحاجة إلى إنشاء أفاتار أولًا. في مكتبة الأصوات، اختر صوتًا جديدًا New Voice، ثم حدّد ما إذا كنت تريد استنساخ صوت فورًا، أو دمج صوت من طرف ثالث، أو إنشاء صوت جديد بالكامل باستخدام Voice Design. بعد إنشائه، يصبح الصوت متاحًا في جميع مشاريعك.

إدارة الأصوات من صفحة الأفاتارز

يمكن أيضًا إدارة الأصوات من صفحة الأفاتارز. من خلال اختيار أفاتار وفتح قائمة الصوت، يمكنك تعيين صوت أساسي أو فتح مكتبة الأصوات.

يعني تعيين صوت أساسي أن هذا الصوت سيُستخدم تلقائيًا كلما اخترت ذلك الأفاتار في الفيديوهات المستقبلية.

استخدم الأصوات في ميزة التدقيق اللغوي

يمكنك الوصول إلى الأصوات أيضًا في قسم Proofread. من أي مربع نص في السيناريو، يمكنك فتح علامة تبويب Track Voice لمراجعة جميع الأصوات المستخدمة في الفيديو. من هناك، يمكنك التبديل بين الأصوات أو إنشاء أصوات جديدة أثناء تحسين السيناريو الخاص بك.