HeyGen للمسوقين: الدليل المتكامل للانطلاق في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

مرحبًا بك في دليلك للانطلاق في تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي
هل تريد إنشاء المزيد من محتوى الفيديو لكن تشعر بأنك مقيّد بسبب ضيق الوقت أو الميزانية أو موارد الإنتاج؟ لست وحدك. إليك الخبر الجيد: مع HeyGen يمكنك إنشاء مقاطع فيديو تبدو أفضل حتى من الإنتاجات التقليدية، وبتكلفة ووقت أقل بكثير.
هذا الدليل مخصص للمسوقين المستعدين للارتقاء باستراتيجيتهم باستخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي. ستتعلّم كيف تنتقل من الفكرة إلى الحملة، مع إنشاء محتوى عالي الجودة وقابل للتوسّع دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو ظهور أشخاص أمام الكاميرا.
لا تفوّت تمرين إنشاء الفيديو التطبيقي في قسم إنشاء فيديوك الأول، فهو مصمَّم لمساعدتك على التعلّم بالممارسة والوصول إلى مستوى متقدّم بسرعة!
أهم حالات الاستخدام: كيف يستفيد المسوّقون من HeyGen
HeyGen ليست مجرد أداة فيديو، بل هي محرّك إبداعي مصمم للمسوقين الذين يحتاجون إلى التحرك بسرعة، وتوسيع نطاق المحتوى، وتحقيق النتائج دون التضحية بالجودة. من إعلانات المؤثرين إلى مسارات الإعداد للانضمام، إليك كيف يستخدم المسوقون في مختلف الوظائف HeyGen لإنشاء فيديوهات عالية التأثير على نطاق واسع.
إعلانات فيديو
مثالي لـ: مسوّقي النمو، ومسؤولي توليد الطلب، ومسوّقي الأداء، وغيرهم!
فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
مثالي لـ: مسوّقي وسائل التواصل الاجتماعي، مسوّقي المحتوى، مسوّقي الأداء، مسوّقي توليد الطلب، مسوّقي النمو، وغيرهم!
مقاطع فيديو إرشادية
مثالي لـ: مسوّقي المنتجات، مسوّقي الأداء، مسوّقي توليد الطلب، ومسؤولي نمو التسويق
فيديوهات العلامة التجارية
مثالي لـ: مسوّقي المحتوى، مسوّقي العلامات التجارية، مسوّقي وسائل التواصل الاجتماعي
شروحات المنتجات
مثالي لـ: مسوّقي المنتجات، مسوّقي الأداء، مسوّقي توليد الطلب، ومسؤولي نمو التسويق
لماذا يُعد الفيديو عنصرًا أساسيًا في التسويق اليوم
التحدي
- الإنتاج التقليدي مكلف وبطيء ومقيّد بعدد الموظفين والميزانيات.
- يجب على المسوّقين تحقيق المزيد بموارد أقل، مع ميزانيات أكثر تقييدًا، ووقت أقل، وضغط مستمر للتفوّق على المنافسين.
إنشاء أول فيديو لك بالذكاء الاصطناعي
مقدمة
هل أنت جديد في مجال الفيديو أو تستخدم HeyGen للمرة الأولى؟ لا تقلق، الأمر بسيط. سيرشدك هذا القسم خطوة بخطوة لمساعدتك على إنشاء فيديو مميز بسرعة.
فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
الأفضل لمقاطع الفيديو العمودية على وسائل التواصل الاجتماعي
فيديو تعليمي (شرح كيفية التنفيذ)
مثالي للدروس التعليمية أو الشروحات التي تتطلب تسجيلات شاشة أو عناصر مرئية أخرى
الخطوة 1: إعداد مساحة عمل HeyGen للتوسّع
المسوقون المحترفون لا يبدؤون من الصفر في كل مرة، بل يبنون أنظمة قابلة للتوسع.
مع HeyGen، يصبح من السهل الحفاظ على اتساق هوية علامتك التجارية في مقاطع الفيديو من خلال إعداد Brand Kit لاستخدام الخطوط والألوان والشعارات والمواد الخاصة بك تلقائياً.
ما عليك سوى لصق عنوان URL الخاص بشركتك للبدء، أو تحميل عناصر علامتك التجارية يدويًا.
هل أنت مستعجل؟ لا مشكلة. يمكنك دائمًا العودة لاحقًا وإكمال هذه الخطوة.
نصيحة احترافية
بمجرد تجهيز مجموعة علامتك التجارية بألوان علامتك، يمكنك بسهولة تحديث معظم HeyGen القوالب لتتوافق معها. ما عليك سوى استبدال الألوان بحيث يبقى كل فيديو متوافقًا مع هوية علامتك، أو الضغط على زر Shuffle Colors ليقوم HeyGen بتبديل الألوان تلقائيًا.
الخطوة 2: حدّد استراتيجيتك
قبل أن تبدأ في إنشاء الفيديو، احرص على توضيح استراتيجية حملتك تمامًا من خلال تحديد هدفك، والجمهور المستهدف، وقنوات التوزيع، والعنصر الجاذب في الرسالة.
هدف الحملة
ما الهدف الذي تريد أن يحققه هذا الفيديو؟
أمثلة: زيادة الوعي بالعلامة التجارية، إطلاق منتج جديد، توليد العملاء المحتملين، زيادة المبيعات
الجمهور المستهدف
لمن تُنشئ هذا الفيديو؟ ما نوع العميل الذي تستهدفه؟ وفي أي مرحلة من مسار التحويل يوجد؟
أمثلة: عملاء محتملون من الجيل Z لا يعرفون علامتك التجارية من قبل، وجهات محتملة من الشركات الصغيرة في منتصف مسار التحويل وتفكّر في الخيارات المتاحة
قناة التوزيع الأساسية
أين سيُعرَض فيديوك؟
أمثلة: LinkedIn، TikTok، YouTube، إعلانات مدفوعة، موقع إلكتروني، حملة بريد إلكتروني
العنصر الجاذب
ما المشكلة التي تحلّها، وكيف ستجذب الانتباه في الثواني الأولى؟
نصيحة احترافية
هل تحتاج إلى رأي ثانٍ حول استراتيجيتك؟ انتقل إلى ChatGPT أو Claude أو أي أداة أخرى تفضّلها واستخدم الموجّه التالي:
"أنا أخطط لحملة فيديو تسويقية لـ [product/service]. هدفي هو [goal]، والجمهور المستهدف هو [audience]، وسأوزّعها عبر [channel]، والرسالة الأساسية أو الفكرة المحورية هي: [hook]. هل يمكنك تزويدي بملاحظات حول مدى وضوح وفعالية ذلك واقتراح أي تحسينات؟"
الخطوة 3: اكتب النص الخاص بك
النص الذي تكتبه هو العمود الفقري لأي فيديو مميز. إليك كيفية جعله فعّالًا:
- ابدأ بجملة افتتاحية قوية (أول 3-5 ثوانٍ هي الأهم)
- اختم بدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) واضحة
- اجعله بسيطًا ومباشرًا وخاليًا من المصطلحات المعقدة
نصيحة احترافية
هل تريد إنجاز العمل بسرعة أكبر؟ اطّلع على صفحة أفضل الممارسات التالية للحصول على إرشادات حول استخدام أدوات مثل ChatGPT لكتابة النص الخاص بك.
ما زلت غير متأكد من أين تبدأ؟ إليك بعض المخططات النموذجية للإلهام.
إذا كنت تتابع الخطوات في HeyGen، فإن هذه السكربتات مدمجة بالفعل في القالب الخاص بك.
اطّلع على القوالب التي تتضمن هذه النصوص هنا:
فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
استكشف قوالب النصوص والمزيد من النصائح لأنواع الفيديو التسويقي الشائعة
→ إعلانات الفيديو
→ مقاطع الفيديو لصنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي
→ مقاطع الفيديو التعليمية (How-To)
→ مقاطع شرح المنتجات
تعمّق أكثر في كتابة النصوص
أفضل الممارسات: اكتب النصوص بشكل أفضل وأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
هل تريد العمل بذكاء أكبر لا بمجهود أكبر؟ إليك بعض النصائح للاستفادة من أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini وغيرها لتسريع عملية كتابة النصوص.
الخطوة 1: ابدأ بموجّه واضح
قدّم للذكاء الاصطناعي موجّهًا مباشرًا ومفصلًا يصف الفيديو الذي تنشئه. أضف سياقًا مهمًا، مثل:
- نوع الفيديو الذي تنشئه (إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، شرح تعليمي للمنتج، فيديو للعلامة التجارية)
- لمن يُوجَّه الفيديو (الجمهور المستهدف)
- هدف الفيديو (زيادة النقرات، شرح مفهوم، التثقيف)
- نبرة أو أسلوب الصوت الذي تود أن يستخدمه (ودّي، احترافي، حواري)
موجّه نموذجي:
اكتب نص فيديو مدته 60 ثانية لشرح منتج B2B من HeyGen يستهدف أصحاب الشركات الصغيرة. يجب أن تكون النبرة واثقة وواضحة. اختتم بدعوة قوية لاتخاذ إجراء.
الخطوة 2: أضف النقاط الرئيسية للحديث
يمكنك الحصول على نتائج أكثر دقة من خلال تضمين قائمة نقطية قصيرة تتضمن النقاط التي تريد أن يغطيها الفيديو.
مثال:
- اسم المنتج/الخدمة
- عرض القيمة الأساسية
- دعوة لاتخاذ إجراء
موجّه نموذجي:
"تضمين النقاط التالية: HeyGen تساعد الشركات الصغيرة على توفير الوقت والمال ويسهل استخدامها. الدعوة إلى الإجراء: سجّل للحصول على تجربة مجانية."
الخطوة 3: اطلب التنسيق المناسب
أخبر نظام الذكاء الاصطناعي أنك تحتاج إلى النص بصيغة تناسب استخدامه في فيديو.
مثال:
- نص مُلقى بصوت أفاتار المدير التنفيذي لدينا
- نبرة عفوية وقريبة من أسلوب البشر
موجّه نموذجي:
"اكتب هذا كنص مُلقى بصوت أفاتار الرئيس التنفيذي لشركة HeyGen، مستخدمًا لغة طبيعية وأسلوبًا حواريًا."
الخطوة 4: المراجعة والتحسين
بعد ذلك، انسخ النص والصقه في HeyGen واضغط زر المعاينة ليقوم الأفاتار بقراءته بصوت عالٍ! هل يبدو طبيعيًا؟ هل يتدفق بالطريقة التي تريدها؟ إذا لم يكن كذلك، اطلب من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مراجعته باستخدام موجّهات مثل:
- اجعل هذا النص أكثر بساطة/رسمية
- أضف جملة افتتاحية أكثر جذبًا في البداية
- أضف سطرًا عن [الميزة أو الفائدة]
- حوّل هذا إلى نسخة مدتها 30 ثانية
- أعطني ثلاث نسخ مختلفة من عبارة الحث على اتخاذ إجراء (CTA)
الخطوة 4: اختر أفاتار الذكاء الاصطناعي المناسب
المتحدّث باسمك يحدد أسلوب رسالتك. اختر Public Avatar جاهزاً، أو أنشئ Custom Avatar يتوافق مع هوية علامتك التجارية، أو للحصول على لمسة شخصية بأعلى درجة، أنشئ التوأم الرقمي لك في دقائق باستخدام ميزة Hyper Realistic Avatar من HeyGen!
تقدّم HeyGen عدة خيارات لإنشاء أفاتارات مخصّصة. انقر على الروابط أدناه للاطلاع على التفاصيل بشكل أعمق.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
ستحصل على
الأفضل لـ
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
أكثر مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه واقعية استنادًا إلى فيديو التدريب الخاص بك
توأم رقمي فائق الواقعية
10-15 صورة
مظهر واقعي مستند إلى صورك، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
توأم رقمي واقعي
موجّه نصي
مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
شخصيات خيالية بأساليب رسوم متحركة واقعية أو متنوّعة
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
مظهر واقعي للغاية يعتمد على صورة، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يتطلب رصيداً لإجراء عملية الإنشاء.
مقاطع فيديو أقل من 30 ثانية، بما في ذلك مزامنة الشفاه مع الموسيقى
أفضل الممارسات: كيفية إنشاء أفاتار مخصص مثالي
هل أنت مستعد لإنشاء أفاتار احترافي يحاكي الواقع مع خيارات تخصيص غير محدودة؟ اطّلع على الموارد أدناه للحصول على نصائح وأفضل الممارسات ونبذة سريعة عمّا ستحتاج إليه للبدء.
عند إنشاء أفاتار مخصص، تذكّر أن جودة المدخلات تعني جودة المخرجات. كلما كانت صورك، وفيديوهاتك، والموجّهات المكتوبة أفضل، أصبح الأفاتار أكثر واقعية وجودة.
كل ما يتضمّنه فيديو تدريب Hyper Realistic Avatar، من الإيماءات وتعابير الوجه إلى نبرة الصوت، سينعكس في النتيجة النهائية.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
أفضل الممارسات
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
10-15 صورة
أنشئ أفاتار
موجّه نصي
إذا كنت جديدًا في كتابة الموجّهات، اطّلع على أفضل ممارسات كتابة الموجّهات
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
صورة واحدة تتضمّن الشخص فقط، بإضاءة جيدة وجودة عالية
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generating Looks من HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو المظهر باستخدام موجّه نصي فقط.
أفضل الممارسات: إنشاء أصوات مخصصة عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي
تضم HeyGen مكتبة ضخمة من الأصوات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة ونبرة عاطفية، لكن أحيانًا يتطلّب الفيديو المثالي صوتًا مخصصًا. فيما يلي ثلاث طرق لإنشاء أصوات مخصصة.
نوع الصوت المخصص
طريقة الإنشاء
المخرجات
الأفضل لـ
تلقائيًا عند إنشاء أفاتار فائق الواقعيةأو
استنساخ صوت واقعي يعتمد على صوتك الحقيقي وتنغيماتك، مع دعم لعدة انفعالات
استنساخ صوتي يبدو تمامًا مثلك
موجّه نصي يحدد السمات (العمر، اللكنة، الجنس، النبرة، الطبقة الصوتية، العاطفة)
صوت مُنشأ بالكامل بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى الموجّه.
صوت خيالي أو أصوات ذات طابع تمثيلي قوي
خدمة صوت خارجية بالذكاء الاصطناعي (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
استنساخ صوت واقعي مُدرَّب على صوتك الحقيقي وتنغيماتك. تختلف عناصر التحكم في الضبط الدقيق حسب الخدمة. خيار ممتاز لتوأمك الرقمي، لكنه يتطلّب عادةً دفعة إضافية.
نسخة صوتية تشبه صوتك تمامًا
للحصول على أفضل جودة للصوت، ابدأ بمصدر صوت قوي. إليك كيفية تسجيل مقطع صوتي ممتاز:
• استخدم ميكروفونًا أو هاتفًا ذكيًا عالي الجودة، وامسكه على بُعد 6–8 بوصات من فمك
• سجّل في مكان هادئ خالٍ من الضوضاء
• تحدّث بوضوح مع فواصل طبيعية وتعبير عاطفي خفيف
• حمّل عدة عينات بدرجات مختلفة من النبرات العاطفية للحصول على مزيد من المرونة (مخصص لـ HeyGen Custom Voice Clones فقط)
أفضل الممارسات: استخدام البرومبت باحتراف
البرمجة بالموجّهات هي ممارسة صياغة تعليمات نصية بعناية وتكرار تحسينها (تُسمى موجّهات) لاستخدامها في توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى من الصفر مثل الصور أو الحركة أو الصوت.
صياغة الموجّهات مهارة قوية لأي مسوّق يستخدم الذكاء الاصطناعي. عند دمجها مع HeyGen، تفتح لك الموجّهات عددًا لا يحصى من الطرق لإنشاء فيديوهات عالية التأثير، حيث لا يكون أمامك أي حدود سوى خيالك! استعد للتجربة والتكرار واستخدام الموجّهات في HeyGen من أجل:
الميزة
الوظيفة
استخداماته
غيّر وضعية الأفاتار المخصص أو محيطه أو ملابسه
أضف الحيوية إلى أفاتارات الصور مع الإيماءات وتعبيرات الوجه
إنشاء أفاتارات مخصصة (واقعية أو متحركة)
إنشاء أصوات مخصصة
أفضل الممارسات لكتابة البرومبتات
كن محددًا
كلما وصفت ما تريده بوضوح أكبر (من حيث النبرة، والمظهر، والإيماءة، والعاطفة)، استطاع الذكاء الاصطناعي مطابقة رؤيتك بشكل أفضل.
ابدأ بالهيكلية
استخدم بنية ثابتة: ماذا، من، أين، كيف. ينطبق هذا على العناصر البصرية، ونبرة الصوت، واتجاه الحركة.
تضمين السياق والنية
وضّح للذكاء الاصطناعي الغرض من الاستخدام: هل هو لعرض توضيحي لمنتج؟ إعلان اجتماعي؟ أم شرح تعليمي؟ فالسياق يساعد على تخصيص النتيجة.
استخدم لغة وصفية
استخدم الصفات التي تعبّر عن المشاعر أو الأسلوب أو الوضوح (مثل: «واثق»، «بسيط»، «طاقة عالية»، «إيقاع هادئ»).
كرّر التحسين وطوّره
لا تكتفِ بالمحاولة الأولى. يمكن أن تؤدي التعديلات البسيطة على الموجّه إلى نتائج أفضل بكثير في جميع أنواع الوسائط!
قد تختلف أفضل ممارسات كتابة الموجّهات قليلًا تبعًا لما تقوم بإنشائه
استكشف الموارد أدناه للتعمق في كل نوع وتحقيق أقصى استفادة من الموجّهات الخاصة بك!
الخطوة 5: أنشئ مشاهدك وصقلها في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي
الآن بعد أن أصبح النص والأفاتار جاهزين، حان الوقت لإضفاء الحيوية على رسالتك في محرر AI Studio من HeyGen، حيث يمكنك بسهولة تخصيص كل جزء من الفيديو وتحسينه وصقله، دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج!
- صمّم المشاهد الخاصة بك خلال دقائق باستخدام مجموعة العلامة التجارية أو القوالب التي أعددتها في الخطوة 1.
- عزّز رسالتك بنصوص أو عناصر مرئية على الشاشة واضبط ظهورها واختفائها باستخدام الرسوم المتحركة.
- تصفّح مكتبة الوسائط الجاهزة في HeyGen للحصول على مقاطع فيديو b-roll عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية.
- استخدم انتقالات المشاهد المميزة لمنح الفيديو الخاص بك لمسة سلسة واحترافية.
- أضف الترجمة النصية وخصصها لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية وسهولة في الوصول
نصيحة احترافية
أنشئ واختبر بأسلوب A/B عدة إصدارات من مقاطع الفيديو الخاصة بك لتحسين الأداء، وتحقيق النتائج، وزيادة التحويلات.
أفضل الممارسات: ضبط النطق والمشاعر والتنغيم
هل تحتاج أن يبدو صوت الأفاتار لديك مثاليًا؟ يوفّر لك HeyGen أدوات قوية لضبط التعليق الصوتي بدقة للحصول على أداء طبيعي وواقعي يعكس الحياة الحقيقية.
الميزة
الوظيفة
استخدمه لـ
أضف فواصل واضبط نطق كلمات محددة مباشرة في لوحة النص
حمّل أو سجّل مقطعًا صوتيًا بالنبرة والإيقاع وطريقة النطق التي تريدها، ودَع أي أفاتار يقدّمه بصوته الخاص
شكّل العاطفة والنبرة في النص بضغطة زر
أضف مزيدًا من التنوع إلى صوتك المخصص عبر تحميل تسجيلات إضافية بنبرات عاطفية مختلفة، ثم اختر النبرة الأنسب لكل لحظة
استراتيجيات لتوسيع نطاق تأثيرك
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات جماهيرية مختلفة، فإن هذه الممارسات المتقدمة والأدوات المرافقة لها ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة.
حسّن وكرّر الأداء كخبير تسويق أداء محترف
مع HeyGen، لم يكن إنشاء نسخ متعددة من مقاطع الفيديو الخاصة بك لاختبارات A/B أسهل أو أسرع أو أقل تكلفة من قبل. تعلّم كيفية إجراء اختبارات A/B باحترافية خبراء التسويق بالأداء وابدأ في زيادة معدلات التحويل، وتعظيم الأداء، وبناء الحملات بثقة مستندة إلى البيانات!
انطلق عالميًا مع الترجمة
تعرّف على كيفية ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك ومواءمتها محليًا إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، دون الحاجة إلى الدبلجة أو مؤديي الأصوات.
استخدم ميزة Brand Voice في HeyGen للحفاظ على الاتساق في مقاطع الفيديو المترجمة من خلال تخصيص كيفية التعامل مع كلمات معيّنة (مثل نطق أسماء العلامات التجارية، أو فرض ترجمة مصطلحات معيّنة أو منع ترجمتها).
يمكن لمستخدمي باقات Enterprise وTeam أيضًا إجراء تعديلات مباشرة على النصوص المترجمة باستخدام ميزة Proofread لدينا.
تبحث عن أفكار ملهمة؟ اطّلع على كيفية استخدام Trivago لمنصة HeyGen لتهيئة الإعلانات التلفزيونية محليًا في 30 سوقًا في الوقت نفسه.
إضفاء طابع شخصي على نطاق واسع
أضف لمسة شخصية إلى حملات البريد الإلكتروني، وجهود المبيعات، أو دعم العملاء من خلال الفيديوهات المخصصة. من خلال استخدام عناصر ديناميكية، مثل اسم المشاهد أو تفاصيل مصممة وفقًا لاهتماماته، يمكنك إنشاء تجربة فريدة وأكثر جذبًا لكل شخص.
أفاتار تفاعلي
سواء لأغراض المبيعات أو دعم العملاء أو التعليم، أفاتارات تفاعلية تحوّل مقاطع الفيديو أحادية الاتجاه إلى محادثات ديناميكية ثنائية الاتجاه. إنها طريقة فعّالة لتعزيز التفاعل، وتخصيص التجارب، ودفع العملاء إلى اتخاذ الإجراء.
تبحث عن أفكار ملهمة؟ اطّلع على كيفية استخدام getitAI لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال تجارب تسوّق مباشرة وشخصية.
حالة استخدام رقم 1: إعلانات الفيديو
قصص العملاء وأمثلة عملية
كيف غيّرت Videoimagem حملات العملاء باستخدام HeyGen
كيف استخدمت Trivago منصة HeyGen لتوطين الإعلانات التلفزيونية في 30 سوقًا في الوقت نفسه
حملة ترويجية لكتاب «Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business» من تأليف جايسون فيلتس
مثالي لـ
مسوّقو النمو، ومسؤولو توليد الطلب، ومسوقو الأداء، وغيرهم الكثير!
أفضل الممارسات
- اجعل مقاطع الفيديو قصيرة.استهدف مدة أقل من 30 ثانية للحفاظ على انتباه المشاهد وزيادة معدلات إكمال المشاهدة.
- ابدأ بإبراز القيمة.تأكد من إيصال رسالتك الأساسية أو عرض القيمة خلال الثواني الأولى.
- طابِق التنسيق مع مرحلة مسار التحويل. خصّص طول الإعلان وأسلوبه والدعوة إلى الإجراء (CTA) بناءً على مكان ظهوره والإجراء الذي تريد من الجمهور اتخاذه.
- صمّم مع التركيز على العرض عبر الأجهزة المحمولة أولاً.حسّن التكوين والإيقاع ليتناسب مع مشاهدة المحتوى على الشاشات الصغيرة.
- اجعل تعديلاتك لافتة للانتباه. استخدم لقطات b-roll ونصوصًا متحركة وحركة ديناميكية للحفاظ على حيوية الصورة واستقرار التفاعل.
- اختبر مثل محترفي التسويق بالأداء. نفّذ اختبارات A/B لخطافات مختلفة، ومواد بصرية متنوعة، وأفاتارات، وأزرار دعوة لاتخاذ إجراء (CTAs) لمعرفة ما يحقق التحويل الأفضل.
أهم الميزات
- عرض المنتجات： أضف منتجاتك المادية إلى مقاطع الفيديو بنقرة واحدة.
- إنشاء إطلالات: اجعل الأفاتار أكثر حيوية من خلال تغيير وضعيته أو محيطه أو مظهره باستخدام موجّه نصي فقط.
نصيحة احترافية
إليك هيكل نص مجرّب وموثوق من منتج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جورج "GG" غوسلاند من Favoured:
- العنصر الجاذب – شيء بصري غير مألوف أو غير متوقَّع.
- المشكلة – ما التحديات التي يواجهها المشاهد لديك؟
- الحل – كيف يخفف المنتج أو الخدمة من تلك التحديات؟
- نقاط البيع الفريدة – أي «نقطة البيع الفريدة». اعرض الميزات التي تبرز عن غيرها!
- الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA) – احرص دائمًا على منح المشاهدين خطوة تالية يقومون بها.
حالة استخدام رقم 2: فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
قصص العملاء وأمثلة عملية
Favoured توسّع محتوى UGC بمقدار 6 مرات باستخدام HeyGen لزيادة الكمية والجودة معًا
كيف عززت Reply.io حضور المدير التنفيذي على TikTok باستخدام HeyGen
«كيف تؤثر التعريفات الجمركية في عملك؟» من Glass Engine
مثالي لـ
مسوّقو المحتوى، ومسوقو الأداء، ومسوقو توليد الطلب، ومسوقو النمو، وغيرهم ممن هم مستعدون لتحويل موجزهم إلى إعلان UGC
أفضل الممارسات
- اجذب المشاهدين بسرعة.اسعَ إلى لفت الانتباه في أول 1-2 ثانية من خلال الحركة، أو النص الواضح البارز، أو عنصر بصري جذاب.
- صمّم للفيديوهات التي تُشغَّل تلقائياً بدون صوت، واستخدم الترجمة النصية، وطبقات النص، والسرد البصري لأن كثيراً من المستخدمين يشاهدون بدون صوت.
- اجعله قصيراً.الأقل هو الأكثر. استهدف مدة أقل من 15-30 ثانية على TikTok أو Instagram Reels أو YouTube Shorts. عدّل سرعة النص باستخدام إعدادات الصوت المتقدّمة.
- اضبط الإطار ليناسب الخلاصة.استخدم تنسيقات عمودية (9:16) أو مربعة حسب المنصة. تجنّب الوضع الأفقي ما لم تكن تنشر على YouTube.
- ابدأ بلحظة "آها". أبرز التحوّل أو الفائدة أو الأثر العاطفي في وقت مبكر، وليس مجرد عرض مزايا المنتج.
- اجعل المظهر طبيعيًا ومنسجمًا مع المنصة.استخدم الصيحات الرائجة على المنصة، وتعديلات الفيديو السريعة بأسلوب صناع المحتوى، أو أفاتارات UGC للاندماج بسلاسة في الخلاصة.
أهم الميزات
- أفاتارات UGCتصفّح مئات الأفاتارات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بإحساس أصيل لصنّاع المحتوى.
- الترجمة النصية: تأكد من وصول رسالتك حتى عندما يكون الصوت مغلقًا.
نصيحة احترافية
إليك هيكل محتوى عالي الأداء يستخدمه أبرز صناع المحتوى على TikTok وReels وShorts:
- عناصر مرئية لافتة للنظر: ابدأ بنص بارز أو حركة أو عنصر بصري مفاجئ لإيقاف تمرير الشاشة
- لحظة يمكن الارتباط بها: عكس نقطة ألم حقيقية أو موقف من نوع «مررت بذلك من قبل» لبناء اتصال فوري
- التحول أو العائد: أظهر قيمة منتجك أثناء الاستخدام
- من منظور المنشئ: استخدم تعليقًا صوتيًا أو نصًا على الشاشة للسرد بنبرة شخصية وأصيلة
- دعوة لاتخاذ إجراء بسيطة: اجعل الخطوة التالية واضحة! ("جرّب هذا" أو "شاهد المزيد" أو "زر الموقع")
حالة استخدام رقم 3: فيديو تعليمي
قصص العملاء وأمثلة عملية
كيف تستخدم Pyne منصة HeyGen لمضاعفة معدلات تحويل التجربة المجانية لشركات PLG B2B
HeyGen Academy: دورة فيديو تطبيقية في استوديو الذكاء الاصطناعي
كيفية إضافة أفاتارات بالذكاء الاصطناعي إلى بودكاست الفيديو NotebookLM، بقلم باسكال فان آكن
مثالي لـ
مسوّقو المنتجات، ومسوقو الأداء، ومسوقو توليد الطلب، ومسوقو النمو
أهم المزايا
- الرسوم المتحركة： أضف نصوصًا أو عناصر مرئية متحركة لإبراز الخطوات الأساسية، وتعزيز التعلم، والحفاظ على تفاعل المشاهدين.
- القوالب: سهّل عملية الإنشاء وحافظ على الاتساق. لا تنسَ أنه يمكنك تخصيص قوالب HeyGen الجاهزة بألوان علامتك التجارية!
أفضل الممارسات
- اجعلها موجزة.استهدف مدة بين 60 و120 ثانية للأدلة السريعة، وحتى 5 دقائق للشروحات التفصيلية.نظّم المحتوى بوضوح.ابدأ بمقدمة واضحة، يتبعها شرح خطوة بخطوة، واختتم بخلاصة قوية ودعوة لاتخاذ إجراء.
- عزّز المحتوى بالمرئيات. استخدم الرسومات، والتعليقات النصية، وتسجيلات الشاشة لشرح النقاط الأساسية وتحسين الفهم.حافظ على الاتساق. استخدم هوية علامة تجارية، ونبرة، وأسلوباً متسقاً في جميع الفيديوهات لتعزيز هوية العلامة التجارية.
- حسّن إمكانية الوصول. قم بتضمين الترجمات النصية وتأكد من أن المحتوى مناسب للهواتف المحمولة للوصول إلى جمهور أوسع.
نصيحة احترافية
إذا كان فيديو الشرح الخاص بك يحتاج إلى عناصر بصرية إضافية مثل تسجيلات الشاشة، فتأكد من أنها متوافقة مع النص الذي كتبته. ابدأ بكتابة النص، ثم استخدم زر المعاينة لتشغيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة بالتزامن مع التعليق الصوتي للحصول على أفضل توقيت.
