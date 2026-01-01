تتيح لك التفاعلية إضافة عناصر قابلة للنقر مثل الأزرار والأشكال والنصوص التي يمكنها الارتباط بمحتوى خارجي أو نقل المشاهدين إلى مشاهد مختلفة داخل الفيديو الخاص بك.

يُعد هذا مثاليًا لسيناريوهات التدريب التي يحتاج فيها المشاهدون إلى استكشاف المحتوى وفق وتيرتهم الخاصة، والتأكد من أنهم اطّلعوا على معلومات محددة، أو اختيار ما يريدون تعلمه بعد ذلك.

تتم إضافة التفاعلية لكل مشهد على حدة وإدارتها من خلال اللوحة الموجودة على الجانب الأيمن. بعد تطبيقها، يتم تمييز المشاهد التفاعلية بوضوح على المخطط الزمني، مما يسهل تحديد المواضع التي يتطلّب فيها الأمر إدخالًا من المتعلّم.

أضف عناصر تفاعلية إلى مشاهدك

للبدء، افتح مشروعك وانتقل إلى اللوحة الموجودة على الجانب الأيمن. اختر Interactivity لعرض أنواع العناصر التفاعلية المتاحة. من هنا، يمكنك الاختيار بين التفرّع، وأزرار الإجراءات، والاختبارات القصيرة، وذلك وفقًا لنوع التجربة التي تريد إنشاؤها.

يتم إعداد كل نوع من أنواع التفاعلية باستخدام علامتي تبويب:

المحتوى ، حيث يمكنك إدخال الأسئلة والنصوص وخيارات الإجابة وتعديلها

، حيث يمكنك إدخال الأسئلة والنصوص وخيارات الإجابة وتعديلها المظهر، حيث يمكنك تخصيص الخطوط والألوان والأسلوب البصري العام للتفاعل

تعمل هذه الألسنة بشكل متسق عبر جميع أنواع التفاعلية، مما يسهل الانتقال بين التفرعات وأزرار الإجراءات والاختبارات مع الحفاظ على سير إعداد مألوف.

أنواع التفاعلية

التفرّع

تتيح لك خاصية التفرّع إرسال المشاهدين إلى مشاهد مختلفة بناءً على الخيار الذي يختارونه. يعد هذا مثاليًا للتعلّم القائم على السيناريوهات، ومحاكاة لعب الأدوار، والتدريب المعتمد على اتخاذ القرارات.

عند إضافة تفاعل متشعّب، ينتقل المحرر تلقائياً إلى عرض التفرّع. يكون هذا العرض مرئياً فقط عند استخدام التفرّع، وهو متاح لعملاء المؤسسات ضمن حل التعلم والتطوير (L&D).

عند دخولك إلى عرض التفرّع، يمكنك إنشاء تجربة التفرّع وإدارتها مباشرة ضمن المخطط الزمني نفسه. إذا قررت أنك تحتاج إلى خيار إضافي، يمكنك إضافته مباشرة في عرض التفرّع، مما يسهل توسيع السيناريو أثناء تفكيرك في مسارات المتعلمين المختلفة.

أثناء تصميم كل فرع، يمكنك إنشاء مشاهد جديدة مباشرة داخل ذلك الفرع وتحريرها تمامًا مثل أي مشهد آخر في مشروعك.

إذا كان لديك مشهد تريد إعادة استخدامه، فلست بحاجة إلى إنشائه من جديد. يمكنك بدلاً من ذلك اختيار الانتقال إلى مشهد موجود مسبقًا، مما يسمح لعدة خيارات أو تفرعات بالالتقاء عند نفس النقطة في الفيديو.

عند وجود قفزة، يظهر مؤشر بصري يوضّح أن المشهد يُعاد استخدامه بدلاً من إنشائه من جديد.

تسهّل لك طريقة عرض الفروع إعادة تنظيم المحتوى مع تطوّر الفيديو. يمكنك سحب المشاهد وإفلاتها بين الفروع المختلفة، مما يساعد على ضمان ألا يكون المحتوى محصورًا في مسار واحد أو غير مستغلّ بالشكل الكافي.

إذا لم تعد إحدى المشاهد أو الفروع ذات صلة، يمكنك ببساطة حذفها، وسيتم تحديث البنية فورًا. طوال هذه العملية، يوضّح التخطيط المرئي بجلاء إلى أين يقود كل خيار، بحيث يمكنك فهم سير الفيديو الكامل بنظرة سريعة دون الحاجة إلى معاينات متكررة.

للمساعدة في منع المشكلات، تعرض HeyGen العلامات على المشكلات المحتملة مباشرة في المحرر. يتم تمييز المشاهد التي قد يتم تجاوزها بسبب التفرّع بمؤشر أحمر، وتظهر تنبيهات إضافية إذا كان المشهد بلا نص أو إذا كان هناك فرع بلا مشهد متصل.

يمكنك التبديل بين عرض الفروع والخط الزمني الخطي في أي وقت، وفقًا لتفضيلك في التحرير.

أزرار الإجراءات

تحفّز أزرار الإجراءات المشاهدين على اتخاذ إجراء محدد أثناء تشغيل الفيديو. يمكنك استخدامها لإرسال المتعلمين إلى رابط خارجي أو للانتقال إلى مشهد آخر داخل الفيديو.

لاستخدام زر إجراء، اختر Action button من قائمة التفاعلية، ثم اختر نوع الإجراء:

URL ، حيث تقوم بلصق رابط خارجي

، حيث تقوم بلصق رابط خارجي الانتقال إلى مشهد، حيث تختار مشهداً موجوداً في الفيديو

الاختبارات القصيرة

تتيح لك الاختبارات طرح أسئلة على المتعلمين وتقديم تغذية راجعة فورية بناءً على إجاباتهم. وهي مفيدة للتحقق من مستوى المعرفة، وتعزيزها، وإجراء التقييمات طوال مدة الفيديو.

لاستخدام الاختبار، اختر Quiz من قائمة التفاعلية ثم حدّث نص السؤال في علامة تبويب Content. يمكنك إضافة خيارات للإجابات أو إزالتها حسب الحاجة وتحديد الإجابات الصحيحة.

تدعم الاختبارات وجود إجابة صحيحة واحدة أو عدة إجابات صحيحة. بعد الإجابة، يتلقى المتعلم ملاحظات واضحة توضح ما إذا كان اختياره صحيحًا أم لا.

تحكّم في التجربة باستخدام ميزة "انتظار النقر"

أحد أقوى عناصر هذه الميزة هو خيار Wait for click، الذي يكون مفعّلًا بشكل افتراضي. عند تفعيله، سيتوقف الفيديو مؤقتًا وينتظر أن ينقر المشاهد قبل المتابعة. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لتأكيد الفهم أو للتحكم في وتيرة المحتوى ضمن تجربة تعلّم ذاتية.

يمكنك أيضًا إيقاف خيار Wait for Click إذا كنت تريد أن يستمر تشغيل الفيديو دون الحاجة إلى تفاعل من المشاهد. تذكّر فقط: إذا كانت هناك خطوة تفرّع في المسار، فيجب أن يبقى خيار Wait for Click مفعّلًا حتى لا يتجاوز المتعلمون نقطة اتخاذ القرار.

إذا كانت عملية التفرع ترسل المستخدمين إلى المشهد 3، ثم أضفت لاحقًا مشهدًا جديدًا قبله، فسيظل الرابط الأصلي يشير إلى ما أصبح الآن المشهد 4. هذا يحافظ على منطقك متسقًا، ولكن انتبه إلى أن المشاهد التي يتم تجاوزها بسبب التفرع سيتم تمييزها حتى تتمكن من مراجعتها.

عاين وأنهِ إعداد فيديوك التفاعلي

لن تعمل العناصر التفاعلية مباشرة في مساحة العمل، ولكن يمكنك رؤيتها أثناء التشغيل من خلال النقر على معاينة. هنا ستتمكن من اختبار كل عنصر قابل للنقر، ورؤية كيفية تدفق التفرعات، والتأكد من أن خيار Wait for Click يؤدي عمله كما ينبغي.

تساعدك الأيقونات الزرقاء في المخطط الزمني أيضًا على تحديد المشاهد التي تحتوي على عناصر تفاعلية بسهولة.

بعد التأكد من أن كل شيء يبدو جيدًا، انقر على إنشاء. أصبح فيديوك التفاعلي الآن جاهزًا للاستخدام والمشاركة.