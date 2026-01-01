الخطوة 1: أنشئ فيديو عموديًا أو افتحه

ابدأ داخل HeyGen بإنشاء فيديو عمودي جديد أو فتح واحد أنهيته مسبقًا. تأكد من أن الفيديو مكتمل وجاهز للتنسيق النهائي.

الخطوة 2: اضغط على تعديل الأنماط

بعد فتح الفيديو، اختر تعديل الأنماط. سيؤدي هذا إلى نقل الفيديو إلى عرض التنسيق.

الخطوة 3: معاينة القوالب المتاحة

تصفّح القوالب المتاحة وعاين كيف يبدو كل واحد منها على الفيديو الخاص بك. انتبه إلى كيفية ظهور المقدمة، وكيفية عرض الترجمات، وإيقاع عرض المحتوى.

الخطوة 4: اختر قالبًا

اختر القالب الذي يناسب منصتك وأسلوب المحتوى لديك بأفضل شكل، ثم طبّقه على الفيديو الخاص بك.

الخطوة 5: عدّل اللون إذا لزم الأمر

إذا كان القالب يتضمن خيارات ألوان، فاختر الخيار الذي يتوافق مع هوية علامتك التجارية أو تفضيلاتك البصرية.

الخطوة 6: مراجعة النتيجة النهائية

شاهد النسخة المنسّقة من البداية إلى النهاية. تأكد من أن التسميات التوضيحية والعنصر الجاذب والإيقاع مناسبة لجمهورك.

الخطوة 7: انشر الفيديو الخاص بك

بمجرد أن تكون راضيًا، انشر فيديوك مباشرة. لن تحتاج إلى أي تعديل إضافي أو أدوات خارجية.