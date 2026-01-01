الخطوة 1: الوصول إلى الدبلجة للفيديو

من لوحة التحكم، انقر على ترجمة، ثم اختر دبلجة الفيديو.

الخطوة 2: حمّل الفيديو الخاص بك

من هنا، يمكنك القيام بأحد الخيارين التاليين:

حمّل ملف الفيديو الخاص بك مباشرة

استخدم رابطاً من YouTube أو Google Drive

الخطوة 3: ضبط الإعدادات الخاصة بك

اختر إما السرعة أو الدقة. للوصول إلى مزيد من الخيارات، انتقل إلى علامة التبويب المتقدمة. هنا يمكنك ضبط إعدادات مثل:

مسرد العلامة التجارية

خيارات متقدّمة أخرى

للحصول على أعلى درجة من الدقة، يمكنك أيضًا رفع ملف الترجمة الخاص بك بصيغة SRT أو ASS.

الخطوة 4: فتح أداة التدقيق اللغوي

بعد التأكد من أن كل شيء يبدو جيدًا، انقر على مراجعة وتحرير. سيؤدي هذا إلى فتح أداة التدقيق اللغوي، حيث يمكنك فحص ترجمتك وتحسينها قبل إنشاء الفيديو النهائي.

قد تستغرق المعالجة بضع دقائق حسب طول الفيديو الخاص بك.

مهم: لا يمكنك مراجعة أو تعديل فيديو مترجم بعد أن يتم إنشاؤه بالكامل. يجب استخدام أداة التدقيق كجزء من سير عمل الترجمة، قبل إنشاء النتيجة النهائية.

إذا كنت قد أكملت الترجمة بالفعل وتحتاج إلى إجراء تعديلات، فخياراتك هي:



ابدأ ترجمة جديدة مع تفعيل أداة التدقيق اللغوي

حمّل الترجمة النصية بشكل منفصل وقم بتحريرها في أداة خارجية

إعادة ترجمة الفيديو من البداية

الخطوة 5: راجع النص المترجَم

عند اكتمال المعالجة، سيظهر الفيديو في مكتبتك. افتحه لبدء المراجعة. بجانب الفيديو، سترى نصًا مترجمًا. هنا يمكنك:

حرّر النص وعدّل الصياغة

اختر صوت تعليق جديد

أنشئ نسخة مخصصة من الصوت

نوصي بمعاينة الفيديو للتحقق من النطق والسلاسة.

الخطوة 6: استخدم أدوات النص الإضافية

انقر على أيقونة القائمة (الهامبرغر) أعلى النص للوصول إلى أدوات إضافية. يمكنك:

حمّل النص الخاص بك بصيغة Excel أو ملف SRT للترجمة أو ملف SRT للنص الأصلي

حرّر النص في وضع عدم الاتصال وأعد رفعه عند الانتهاء

قم بتظليل أي كلمة لعرض كتابتها الصوتية من أجل نطق دقيق

الخطوة 7: أنشئ النتيجة النهائية

عندما تكون راضيًا عن النص والترجمة، انقر على Generate Result. قبل البدء في الإنشاء، يمكنك أيضًا اختيار ما يلي:

تضمين التسميات التوضيحية

ترجم الصوت فقط إذا كنت لا تريد تفعيل مزامنة الشفاه

الخطوة 8: دعوة مدقق لغوي (اختياري)

إذا كنت ترغب في أن يراجع عملك متحدّث أصلي للغة، يمكنك الاستعانة بمصحّح لغوي معتمد من HeyGen مباشرة عبر Contra.com.

لمنح صلاحية الوصول، لديك خياران:

الخيار أ — دعوة مباشرة: انقر على Invite Proofreaders، ثم أضف بريدهم الإلكتروني أو انسخ رابط التدقيق.

الخيار ب — عبر علامة تبويب المشاريع: انتقل إلى علامة تبويب المشاريع، وتأكد من أن الفيديو الخاص بك داخل مجلد، ثم انقر على النقاط الثلاث بجانب ذلك المجلد، واختر مشاركة. أدخل البريد الإلكتروني للمراجع اللغوي وادعه بصفته مراجعًا لغويًا.

يحتاج المدقق اللغوي فقط إلى حساب HeyGen بأي نوع من الخطط للوصول إلى مشروعك. سيتمكن من رؤية المجلد الذي دعوته إليه فقط، ولا يمكنه رؤية أي شيء آخر.