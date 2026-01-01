أهم النقاط فوراً

تم تصميم Instant Highlights لتحويل مقاطع الفيديو الطويلة لديك تلقائياً إلى مقاطع قصيرة وجذابة لأفضل اللحظات. بدلاً من قضاء ساعات في التمرير اليدوي عبر المحتوى، يمكنك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي من HeyGen لتحديد أفضل اللحظات وتحويلها إلى مقاطع جاهزة للمشاركة. هذه الميزة حالياً في مرحلة Beta ومتاحة لكل من المستخدمين المجانيين والمدفوعين.

اختر ميزة Instant Highlights من التطبيقات

من لوحة تحكم HeyGen، انتقل إلى قسم التطبيقات واختر Instant Highlights. اختر مصدر الفيديو برفع ملف من جهازك أو بلصق رابط YouTube أو Google Drive. بعد إضافة الفيديو، انقر على Get Highlights.

اختر اللغة والتعليمات

اختر لغة الإدخال أو اسمح لـ HeyGen باكتشافها تلقائياً. تعمل ميزة Instant Highlights بلغة الفيديو الأصلية. إذا احتجت إلى ترجمات لاحقاً، يمكنك استخدام ميزات ترجمة الفيديو في HeyGen. في مربع التعليمات، وجّه الذكاء الاصطناعي من خلال وصف ما تريد أن يركّز عليه.

ضبط تفضيلات المقطع

اختر مدة كل مقطع مميز. ثم حدّد نسبة العرض إلى الارتفاع، إما 16:9 أو 9:16. يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كانت الترجمة النصية ستكون مفعّلة أو متوقفة.

أنشئ المقتطفات البارزة وراجعها

انقر على إرسال، وسيقوم HeyGen بإنشاء مقاطع أبرز منسّقة وجاهزة لك، مرتبة في مجلد مخصص. عند جاهزية المقاطع، افتح المجلد، وانقر على أحد المقاطع لمراجعته. من هناك، يمكنك مشاركة المقطع أو تنزيله.