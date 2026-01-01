أنشئ باستخدام النصوص المكتوبة

هل لديك النص جاهزًا؟ حوّل السيناريو المكتوب إلى فيديو مُنتج بالكامل في بضع نقرات فقط. يتيح لك هذا المسار تحكمًا كاملًا في رسالتك ونبرة حديثك بينما تتولى HeyGen تفاصيل الإنتاج.

ابدأ بكتابة النص أو استيراده. يمكن أن يكون مقالة مدونة، أو نشرة بريدية، أو مخطط دورة تدريبية، أو مستند نقاط حديث. بعد ذلك، تقوم HeyGen بتحويله إلى فيديو مشهد تلو الآخر.

نصك هو رسالتك، والجسر بين معرفتك وفهم المتعلّم لديك. اجعله بسيطًا، ودودًا، وقابلاً للتطبيق.

ابدأ بوعد واضح أو فكرة أساسية مفيدة.

اختم بخطوة تالية مباشرة (CTA): "انضم إلى دورتي" أو "شاهد الوحدة التالية" أو "حمّل ورقة العمل".

حافظ على نبرة حديثك ودية وكأنك تتحدث إلى طالب واحد متحمس.

انتقل إلى الخطوة 5 لتتعرّف بدقة على كيفية استيراد نصك وتحسينه داخل AI Studio، حيث يمكنك تعديل المشاهد والإيقاع والتصميم مع تحكم كامل.

نصيحة احترافية:

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع. يمكنك أيضًا الوصول إلى ChatGPT مباشرة داخل HeyGen للعصف الذهني، أو إعداد المخطط، أو تحسين نصوص الفيديو الخاصة بك دون مغادرة المنصة.

ما عليك سوى النقر على لوحة "ChatGPT" في محرر النصوص لديك لإنشاء النص أو تحسينه فورًا.

هل تفضّل استخدام نماذج GPT الخاصة بك خارج HeyGen؟ لا مشكلة. لا يزال بإمكانك إعداد النص باستخدام أدوات مثل ChatGPT أو Claude أو Gemini، ثم لصقه في HeyGen لإنشاء الفيديو فورًا.

«اكتب نص فيديو تعريفي مدته 60 ثانية لدورتي التدريبية عبر الإنترنت حول [topic]. اجعل النبرة ودّية ومشجعة وواضحة.»

