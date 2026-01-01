مرحبًا بك في دليلك السريع لفيديوهات الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال المعرفيين
هل لديك معرفة قيّمة أو خبرة أو تجارب تود مشاركتها مع العالم؟ مع HeyGen يمكنك إيصال أفكارك وأُطُرك ودروسك فورًا من خلال محتوى فيديو قابل للتوسّع بجودة الاستوديو خلال دقائق، وليس أسابيع.
سيساعدك هذا الدليل على الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ، مع تعزيز حضورك وسرعتك ومصداقيتك. ستتعلّم كيفية إنشاء أول أصل لفيديو تواصلي لك، واكتشاف أهم الممارسات المثلى، واستكشاف استراتيجيات لتوسيع أثر فيديوهاتك.
أهم حالات الاستخدام: كيف يستفيد رواد الأعمال المعرفيون من HeyGen
HeyGen ليست مجرد أداة فيديو، بل هي محرّك لسرد القصص والتواصل لروّاد الأعمال المعرفيين والمعلمين والمدرّسين المعاصرين.
مقاطع ترويجية للدورات
- Julia McCoy: أنشأت نشاطها التجاري الجديد في تعليم الذكاء الاصطناعي باستخدام أفاتارات وأصوات HeyGen لتوسيع نطاق الدورات وإنشاء المحتوى.
- Tomorrow.io: أحدثت تحولًا في محتوى التسويق والريادة الفكرية باستخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
- Reid AI (Reid Hoffman): استخدم LiveAvatar لتوسيع نطاق المحتوى القيادي والسرد القصصي، محققًا أكثر من 50 مليون ظهور.
دروس قصيرة ومواد توضيحية
- ELB Learning: خفّضت وقت تطوير مقاطع الفيديو التعليمية للدورات بنسبة 75%.
- Miro: وسّعت المحتوى التعليمي ليصل إلى أكثر من 90 مليون مستخدم من خلال استخدام HeyGen لإنتاج فيديوهات شرح المنتجات بسرعة أعلى بمقدار 10 مرات.
- Sibelco: حوّلت مقاطع التدريب المؤسسي ووحدات السلامة إلى دروس قصيرة متعددة اللغات.
مقاطع فيديو مخصّصة للتعريف بالموظفين الجدد
- Lattice: أنشأت مقاطع فيديو مخصّصة للانضمام بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتعريف الموظفين الجدد حول العالم بثقافة الشركة وقيمها.
- Publicis Groupe: خصّصت أكثر من 100,000 فيديو شكر شخصي.
- Curt Landry Ministries: استخدمت أدوات الترجمة من HeyGen لتطوير قناة يوتيوب متعددة اللغات، مما أدى إلى زيادة التفاعل بمقدار 5 مرات.
واقع إنشاء المعرفة
لم يعد الفيديو خيارًا ثانويًا، بل أصبح الأساس الذي تُنقَل به المعرفة وتُكتشَف وتُحقَّق منها الإيرادات.
التحدي
- إنتاج الفيديو التقليدي لا يزال بعيد المنال بالنسبة لمعظم المعلّمين والمبدعين الأفراد.
- تصوير دورة احترافية عبر الإنترنت يمكن أن يكلّف بين 5,000 و25,000 دولار، وقد يتطلّب من 4 إلى 8 أسابيع من وقت الإنتاج.
- يشير معظم المربين إلى الوقت والتكلفة باعتبارهما أبرز العوائق أمام إنشاء محتوى فيديو منتظم.
- يجب على الخبراء إنجاز المزيد بموارد أقل، والمنافسة في اقتصاد صناع المحتوى رغم محدودية الإمكانات وارتفاع التوقعات من حيث الجودة وتكرار النشر.
ما الذي يتيحه الفيديو بالذكاء الاصطناعي
السرعة
- قلّصت Miro وقت إنتاج الفيديو من أسابيع إلى أيام، مما أتاح لفريق التعليم لديهم إنتاج محتوى تعلّمي أكثر جاذبية لأكثر من 90 مليون مستخدم دون الحاجة إلى تجهيزات التصوير التقليدية.
توفير التكاليف
- مؤسِّسة I Love Happy Cats آنيلين فان دي ووتر تُنشئ مقاطع الفيديو وتترجمها بسرعة أكبر بمقدار 5 مرات باستخدام HeyGen، مما يوفّر الميزانية والوقت لتوسيع نشاطها التدريبي عالميًا.
قابلية التوسع
- تمكنت Vision Creative Labs من التوسع من إنتاج عدد قليل من مقاطع الفيديو سنوياً إلى 50–60 مقطعاً يومياً، مما غيّر طريقة تواصل عملائها في قطاعي التمويل والتعليم على نطاق واسع.
التوطين
- يستخدم فريق العولمة في Workday منصة HeyGen للموافقة على عدد أكبر من المشاريع، وإنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات ومتوافقة مع هوية العلامة التجارية عبر مختلف الأسواق مع الحفاظ على الجودة والاتساق.
التخصيص
- أكثر من 50 ألف فيديو مخصص مع تفاعل أعلى بمقدار 3 مرات من إنتاج Videoimagem لحملة لصالح AB InBev
إنشاء أول فيديو لك بالذكاء الاصطناعي
مقدمة
هل أنت جديد في مجال الفيديو أو تستخدم HeyGen للمرة الأولى؟ سيساعدك هذا القسم على التعرّف إلى كل خطوة لتتمكن من إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بسرعة.
دورة في التسويق عبر البريد الإلكتروني
هذا القالب المتقن مثالي للمسوقين الذين يسعون للارتقاء باستراتيجية مبيعات دوراتهم. استخدمه لتقديم نظرة عامة واضحة عن الدورة، وإبراز النتائج القابلة للقياس، وعرض القيمة التي يمكن للمتعلمين توقعها.
قالب الأمن السيبراني
استخدم هذا القالب للترويج لدورتك القادمة في الأمن السيبراني بهدف تعزيز الثقة وزيادة التسجيل. أبرز الطرق المثلى للتعامل مع الأمن السيبراني عند الاستفادة من دورتك، بما يتيح لجمهورك تعلّم أساليب وأطر عمل فريدة.
الانضمام للموظفين الجدد
أصبح الترحيب بفريقك الجديد أسهل من أي وقت مضى. يبرز هذا القالب المواهب التي جمعتها لعملك، ويشرح كيف ينسجم عمل الشركة مع مهام موظفك الجديد.
هل تحب التعلّم من خلال التطبيق العملي؟
اختر نوع الفيديو أعلاه لفتح قالب جاهز في HeyGen واتبع الخطوات أثناء التقدّم.
لست مستعدًا للبدء بعد؟
لا تقلق. تصفّح الخطوات الآن وارجع إلى الدليل الكامل عندما تكون مستعدًا.
قبل أن تنقر على «إنشاء»، وضّح هدفك التعليمي أو هدفك في التواصل. اسأل نفسك:
- الهدف:ما الذي تريد أن يحققه هذا الفيديو؟ أمثلة: تعليم مفهوم أساسي، الإعلان عن دورة جديدة، إرشاد الطلاب الجدد، الترويج لويبينار
- الجمهور: مع من تتحدث؟ أمثلة: متعلمون جدد، عملاء حاليون، مجتمعك عبر الإنترنت
- التوزيع: أين سيُعرض الفيديو الخاص بك؟ أمثلة: منصة دورتك، YouTube، البريد الإلكتروني، موقع الويب
- العنصر الجاذب: ما السؤال أو نقطة الألم أو الفكرة التي ستلفت الانتباه في الثواني الأولى؟
نصيحة احترافية
تحتاج إلى رأي ثانٍ؟ اسأل ChatGPT أو Claude:
«أنا أُنشئ فيديو ترويجيًا قصيرًا لدورة عن [topic]. هدفي هو [goal]. جمهوري هو [audience]. والعنصر الجاذب لدي هو [hook]. هل يمكنك اقتراح طرق لجعله أكثر إقناعًا وجذبًا؟»
الخطوة 1: إعداد مساحة عمل HeyGen للتوسّع
بصفتك رائد أعمال في مجال المعرفة، فإن علامتك التجارية هي فصلك الدراسي ووسيلة تواصلك. اجعل كل فيديو سهل التعرّف عليه فورًا من خلال إعداد مجموعة العلامة التجارية الخاصة بك باستخدام خطوطك وشعاراتك وألوانك.
ألصق رابط موقعك الإلكتروني لاستيراد أسلوب علامتك التجارية تلقائياً، أو حمّل العناصر يدوياً. هل أنت مستعجل؟ يمكنك دائماً العودة لاحقاً.
نصيحة احترافية
بمجرد إعداد مجموعة علامتك التجارية، يمكنك على الفور مطابقة قوالب HeyGen مع علامتك التجارية. استبدل الألوان في القوالب بألوان علامتك التجارية بحيث يبدو كل درس أو فيديو ترويجي متناسقًا.
الخطوة 2: اختر أفاتار الذكاء الاصطناعي المناسب
المتحدّث باسمك يحدد نبرة الرسالة. اختر أفاتارًا عامًا جاهزًا، أو أنشئ أفاتارًا مخصصًا يتوافق مع علامتك التجارية، أو للحصول على لمسة شخصية بأعلى درجة، أنشئ التوأم الرقمي لك في دقائق باستخدام ميزة الأفاتار الواقعي من HeyGen!
يوفر HeyGen عدة خيارات لإنشاء أفاتارات مخصصة. انقر على الروابط أدناه للاطلاع على التفاصيل بشكل أعمق.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
ستحصل على
الأفضل لـ
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
أكثر مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه واقعية استنادًا إلى فيديو التدريب الخاص بك
توأم رقمي فائق الواقعية
10-15 صورة
مظهر واقعي مستند إلى صورك، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
توأم رقمي واقعي
موجّه نصي
مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
شخصيات خيالية بأساليب رسوم متحركة واقعية أو متنوّعة
صورة واحدة
مظهر واقعي للغاية يعتمد على صورة، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يتطلب رصيداً لإجراء عملية الإنشاء.
مقاطع فيديو أقل من 30 ثانية، بما في ذلك مزامنة الشفاه مع الموسيقى
نصيحة احترافية
استخدم ميزة generating looks في HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو المظهر باستخدام موجّه نصي فقط.
أفضل الممارسات: إنشاء توأم رقمي مثالي
هل أنت مستعد لإنشاء أفاتار احترافي يحاكي الواقع مع خيارات تخصيص غير محدودة؟ اطّلع على الموارد أدناه للحصول على نصائح وأفضل الممارسات ونظرة سريعة على ما ستحتاج إليه للبدء.
عند إنشاء توأم رقمي، تذكّر أن جودة المدخلات تعني جودة المخرجات. كلما كانت صورك ومقاطع الفيديو والموجّهات المكتوبة أفضل، أصبح الأفاتار الخاص بك أكثر واقعية وإتقانًا.
كل ما يتضمّنه فيديو تدريب الأفاتار الواقعي الخاص بك، من الإيماءات إلى تعابير الوجه أو نبرة الصوت، سينعكس في النتيجة النهائية.
قدّم للذكاء الاصطناعي موجّهًا مباشرًا ومفصّلًا يصف الفيديو الذي تنشئه. أضف سياقًا مهمًا، مثل:
- نوع الفيديو الذي تنشئه (إعلان مؤثرين، شرح منتج، فيديو تعريفي بالعلامة التجارية)
- لمن يُوجَّه (الجمهور المستهدف)
- هدف الفيديو (زيادة النقرات، شرح مفهوم، التثقيف)
- نبرة أو أسلوب الصوت الذي تود استخدامه (ودّي، احترافي، حواري)
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
أفضل الممارسات
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
10-15 صورة
أنشئ أفاتار
موجّه نصي
إذا كنت جديدًا في كتابة الموجّهات، اطّلع على أفضل ممارسات كتابة الموجّهات
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
صورة واحدة تتضمّن الشخص فقط، بإضاءة جيدة ودقة عالية
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generate Looks في HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو المظهر باستخدام موجّه نصي فقط.
أفضل الممارسات: إنشاء أصوات مخصصة عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي
تضم HeyGen مكتبة ضخمة من الأصوات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة ونبرة عاطفية، لكن أحيانًا يتطلّب الفيديو المثالي صوتًا مخصصًا. فيما يلي ثلاث طرق لإنشاء أصوات مخصصة.
نوع الصوت المخصص
طريقة الإنشاء
المخرجات
الأفضل لـ
تلقائيًا عند إنشاء أفاتار فائق الواقعيةأو
استنساخ صوت واقعي يعتمد على صوتك الحقيقي وتنغيمك، مع دعم لعدة انفعالات
استنساخ صوتي يبدو تمامًا مثلك
موجّه نصي يحدد السمات (العمر، اللكنة، الجنس، النبرة، طبقة الصوت، العاطفة)
صوت مُنشأ بالكامل بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى الموجّه.
صوت خيالي أو أصوات ذات طابع تمثيلي قوي
خدمة صوت خارجية بالذكاء الاصطناعي (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
استنساخ صوت واقعي مُدرَّب على صوتك الحقيقي وتنغيماتك. تختلف إعدادات الضبط الدقيق حسب الخدمة. خيار ممتاز لتوأم رقمي، لكنه يتطلّب عادةً دفعة إضافية.
نسخة مستنسخة من صوتك تبدو تمامًا مثلك
للحصول على أفضل جودة للصوت، ابدأ بمصدر صوت قوي. إليك كيفية تسجيل مقطع صوتي ممتاز:
• استخدم ميكروفوناً أو هاتفاً ذكياً عالي الجودة، وامسكه على بُعد 6–8 بوصات من فمك
• سجّل في مكان هادئ خالٍ من الضوضاء
• تحدّث بوضوح مع فواصل طبيعية وتعبير عاطفي خفيف
• حمّل عدة عينات ذات نبرات عاطفية مختلفة للحصول على مزيد من المرونة (مخصص لـ HeyGen Custom Voice Clones فقط)
هل تريد التعمق أكثر؟
→ الدليل الشامل لاستنساخ الصوت المخصص فائق الواقعية
أفضل الممارسات: استخدم البرومبت باحتراف
البرمجة بالموجّهات هي ممارسة صياغة تعليمات نصية بعناية وتكرار تحسينها (تسمى موجّهات) تُستخدم لتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى من الصفر مثل الصور أو الحركة أو الصوت.
صياغة الموجّهات مهارة قوية لكل منشئ محتوى بالذكاء الاصطناعي. عند استخدامها مع HeyGen، تفتح صياغة الموجّهات عددًا لا يحصى من الطرق لإنشاء فيديوهات عالية التأثير، حيث لا يكون أمامك أي حدود سوى خيالك! استعد للتجربة والتكرار.
الميزة
الوظيفة
استخدمه من أجل
غيّر وضعية الأفاتار المخصص أو محيطه أو ملابسه
أضف الحيوية إلى أفاتارات الصور مع الإيماءات وتعبيرات الوجه
إنشاء أفاتارات مخصصة (واقعية أو متحركة)
إنشاء أصوات مخصصة
أفضل الممارسات لكتابة البرومبت
كن محددًا
كلما وصفت ما تريده بوضوح أكبر (النبرة، المظهر، الإيماءة، العاطفة)، استطاع الذكاء الاصطناعي مطابقة رؤيتك بشكل أفضل.
ابدأ بالهيكلية
استخدم بنية ثابتة: ماذا، من، أين، كيف. ينطبق هذا على العناصر البصرية، ونبرة الصوت، واتجاه الحركة.
ضمّن السياق والهدف
وضّح للذكاء الاصطناعي الغرض من الفيديو: هل هو لعرض توضيحي لمنتج؟ إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أم شرح تعليمي؟ فالسياق يساعد على تخصيص النتيجة.
استخدم لغة وصفية
استخدم صفات تعبّر عن المشاعر أو الأسلوب أو الوضوح (مثل: «واثق»، «بسيط»، «طاقة عالية»، «إيقاع هادئ»).
كرّر التحسين وطوّره
لا تكتفِ بالمحاولة الأولى. يمكن أن تؤدي التعديلات البسيطة على الموجّه إلى نتائج أفضل بكثير في جميع أنواع الوسائط!
قد تختلف أفضل ممارسات استخدام البرومبتات قليلًا تبعًا لما تقوم بإنشائه
استكشف الموارد أدناه للتعمق في كل نوع وتحقيق أقصى استفادة من الموجّهات التي تستخدمها!
الخطوة 3: أنشئ فيديوك بثلاث طرق
بصفتك رائد أعمال معرفي، لديك مسارات عمل مختلفة، ومستويات متباينة من الراحة التقنية، وأنماط إبداعية متعددة. تتيح لك HeyGen ثلاث طرق متكافئة القوة لتحويل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية متوافقة مع هويتك العلامية خلال دقائق.
اختر الأسلوب الأنسب لأسلوب عملك، أو اجمع بينها لتحصل على أقصى قدر من المرونة.
أنشئ باستخدام Video Agent
أفكارك تستحق أن تُرى، لا أن تبقى عالقة في المسودات. Video Agent من HeyGen هو شريكك الإبداعي المتوفر دائمًا، والمصمم لتحويل الأفكار إلى فيديوهات بجودة الاستوديو انطلاقًا من موجّه بسيط.
تجاهل الجداول الزمنية، والتحرير اليدوي، والانتظار على المستقلين. مع Video Agent يمكنك الانتقال من الفكرة → إلى النص → إلى العناصر البصرية → إلى التعليق الصوتي → إلى التصدير تلقائياً.
لماذا يعد مثاليًا لروّاد الأعمال المعرفيين
خبرتك هي أثمن أصولك. يقوم Video Agent بأتمتة عملية الإنتاج، مما يتيح لك التركيز على التعليم والبيع والتوسّع.
مهمة
كتابة النصوص
المرئيات
التعليق الصوتي
التحرير
الترجمة النصية
وكيل الفيديو يتولى ذلك نيابةً عنك
يحوّل موضوعك أو الموجّه الخاص بك إلى قصة واضحة وجذابة
يختار تلقائياً لقطات أرشيفية أو صوراً تتوافق مع أسلوبك وموضوعك
يضيف تعليقات صوتية طبيعية مدركة للعواطف بأكثر من 175 لغة
يتولى إدارة الإيقاع والانتقالات والتوقيت تلقائياً
ينشئ تسميات توضيحية دقيقة لزيادة الوضوح وتحسين إمكانية الوصول
نصيحة احترافية: تعامل مع الموجّهات كما لو كانت موجزك الإبداعي. كلما كانت فكرتك أوضح، أصبح الوكيل أذكى. استخدم موجّهات محددة مثل:
- "أنشئ فيديو تعريفيًا مدته 90 ثانية حول بناء علامة تجارية شخصية باستخدام الأفاتارات الرقمية."
- «لخّص آخر نشرتي البريدية في نص فيديو TikTok مدته دقيقة واحدة.»
- «أنشئ فيديو إطلاق منتج بإيقاع حيوي ونبرة مليئة بالطاقة.»
فكّر في البرومبتات على أنها محادثات مع محرّرك؛ كلما قدّمت تفاصيل أكثر، كانت النتائج أفضل.
نصائح احترافية للحصول على نتائج سينمائية
- صغ موجزاً واضحاً.فكّر في الموجّه الخاص بك بوصفه توجيهاً إبداعياً يشمل النبرة، والصيغة، والهدف. "أنشئ فيديو تعريفي مدته 90 ثانية يشرح كيفية بناء علامة شخصية باستخدام الأفاتارات الرقمية."
- استخدم عناصر بصرية قوية.حمّل مقاطع منتجك الخاصة أو لقطات B-roll لإضفاء طابع شخصي.
- كرّر بسرعة.عايِن وعدّل وأعد إنشاء الفيديو، سيتعلّم الوكيل من ملاحظاتك.
- انطلق عالميًا.قم بالتحلية الفورية باستخدام دعم الصوت متعدد اللغات.
- أضف الأفاتار الخاص بك. اجمع بين Video Agent والأفاتار الخاص بك في HeyGen لعلامة تجارية متناسقة.
اختصار: استخدم Video Agent لمسودتك الأولى، ثم قم بتحسينها أو تخصيصها في AI Studio (الخطوة 5). إنها أسرع طريقة لتحويل المعرفة الخام إلى فيديو مصقول جاهز للنشر.
هل تريد التعمق أكثر؟
→ استكشف ما يلي:
أنشئ باستخدام النصوص المكتوبة
هل لديك النص جاهزًا؟ حوّل السيناريو المكتوب إلى فيديو مُنتج بالكامل في بضع نقرات فقط. يتيح لك هذا المسار تحكمًا كاملًا في رسالتك ونبرة حديثك بينما تتولى HeyGen تفاصيل الإنتاج.
ابدأ بكتابة النص أو استيراده. يمكن أن يكون مقالة مدونة، أو نشرة بريدية، أو مخطط دورة تدريبية، أو مستند نقاط حديث. بعد ذلك، تقوم HeyGen بتحويله إلى فيديو مشهد تلو الآخر.
نصك هو رسالتك، والجسر بين معرفتك وفهم المتعلّم لديك. اجعله بسيطًا، ودودًا، وقابلاً للتطبيق.
- ابدأ بوعد واضح أو فكرة أساسية مفيدة.
- اختم بخطوة تالية مباشرة (CTA): "انضم إلى دورتي" أو "شاهد الوحدة التالية" أو "حمّل ورقة العمل".
- حافظ على نبرة حديثك ودية وكأنك تتحدث إلى طالب واحد متحمس.
انتقل إلى الخطوة 5 لتتعرّف بدقة على كيفية استيراد نصك وتحسينه داخل AI Studio، حيث يمكنك تعديل المشاهد والإيقاع والتصميم مع تحكم كامل.
نصيحة احترافية:
استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع. يمكنك أيضًا الوصول إلى ChatGPT مباشرة داخل HeyGen للعصف الذهني، أو إعداد المخطط، أو تحسين نصوص الفيديو الخاصة بك دون مغادرة المنصة.
ما عليك سوى النقر على لوحة "ChatGPT" في محرر النصوص لديك لإنشاء النص أو تحسينه فورًا.
هل تفضّل استخدام نماذج GPT الخاصة بك خارج HeyGen؟ لا مشكلة. لا يزال بإمكانك إعداد النص باستخدام أدوات مثل ChatGPT أو Claude أو Gemini، ثم لصقه في HeyGen لإنشاء الفيديو فورًا.
«اكتب نص فيديو تعريفي مدته 60 ثانية لدورتي التدريبية عبر الإنترنت حول [topic]. اجعل النبرة ودّية ومشجعة وواضحة.»
استكشف قوالب النصوص والمزيد من النصائح لأنواع فيديو المعرفة الشائعة
مقاطع فيديو تدريبية - مقاطع فيديو تعليمية (How-to) - دورات التعليم الإلكتروني - مقاطع فيديو لشرح المنتجات - شروحات بالذكاء الاصطناعي - محتوى لمشاركة المعرفة المالية
أنشئ باستخدام PDF/PPT
هل لديك بالفعل محتوى منظم أو شرائح عرض أو أطر عمل أو كتب إلكترونية؟ حوّلها إلى مقاطع فيديو خلال ثوانٍ.
حمّل ملف PDF أو عرض PowerPoint، وستقوم HeyGen تلقائياً بتحويل كل صفحة إلى مشاهد فيديو قابلة للتعديل. أضف الأفاتار والنص الصوتي والسيناريو الخاص بك، لتتحول موادك التعليمية الحالية إلى تجربة تعلّم تفاعلية.
مثالي لـ:
- إعادة توظيف الدورات وورش العمل والندوات عبر الإنترنت
- تحويل العروض التقديمية الثابتة إلى دروس فيديو تفاعلية وجذابة
- توسيع نطاق المواد القديمة دون تكاليف إنتاج جديدة
نصيحة احترافية
ابدأ بشكل بسيط من خلال عرض تقديمي واحد عالي القيمة أو مستند واحد، وحوّله إلى سلسلة قصيرة من الفيديوهات الشارحة. ستُدهش من السرعة التي يتحول بها ما لديك من معرفة حالية إلى محتوى حي.
أي مسار يناسبك أكثر؟
الميزة
الوظيفة
حافظ على التحكم في الرسائل ونبرة الخطاب
إعادة توظيف الأصول الحالية
أفضل مسار
وكيل فيديو
أنشئ باستخدام النص الخاص بك
تحويل PDF / PPT إلى فيديو
بغض النظر عن نقطة البداية، ترتبط المسارات الثلاثة بسلاسة تامة. يمكنك البدء مع Video Agent، وتحسين النص في AI Studio، أو إعادة توظيف المحتوى الموجود لديك، وكل ذلك داخل HeyGen.
أفضل الممارسات: اكتب نصوصًا عالية الجودة بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي
هل تريد العمل بذكاء أكبر وليس بجهد أكبر؟ إليك بعض النصائح للاستفادة من أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini وغيرها لجعل كتابة النصوص أسرع.
الخطوة 1: ابدأ بموجّه واضح
قدّم إلى ChatGPT موجّهًا مباشرًا ومفصلًا يصف الفيديو الذي تنشئه. أضف سياقًا مهمًا، مثل:
- نوع الفيديو الذي تنشئه (ترويج دورة، درس، ملخص، أو إعلان)
- لمن يُوجَّه الفيديو (الطلاب، العملاء، أو أفراد المجتمع)
- الهدف (التعليم، الإلهام، البيع، أو الإعداد الأولي)
- نبرة الرسالة أو أسلوبها (ودّي، واثق، خبير، أو حواري)
موجّه نموذجي:
«اكتب نصًا لمدة 60 ثانية لمقدمة دورة عن [topic]. يجب أن يكون الأسلوب مشجعًا واحترافيًا. اختتم بدعوة واضحة للانضمام إلى الدورة.»
الخطوة 2: أضف نقاطك التعليمية الرئيسية
يعمل الذكاء الاصطناعي بأفضل صورة عندما يحصل على توجيه واضح. أضف نقاطاً رئيسية توضّح ما تريد تغطيته.
مثال:
- اسم الدورة أو الدرس
- النتيجة أو القيمة التعليمية الأساسية
- دعوة لاتخاذ إجراء (مشاهدة الدرس التالي، تنزيل الدليل، الانضمام إلى المجتمع)
موجّه نموذجي: "ضمّن هذه النقاط: يساعد دورتي المبدعين على إنشاء أول سلسلة فيديو بالذكاء الاصطناعي. الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA): سجّل الآن لبدء أول درس لك."
الخطوة 3: اطلب البنية المناسبة
تأكّد من أن أداة الذكاء الاصطناعي تقدّم النص بأسلوب شفهي سهل القراءة، بجمل قصيرة، وتدفق طبيعي، وانتقالات واضحة.
موجّه نموذجي: "اكتب هذا كنص مُلقى لفيديو شرح يقدّمه أفاتار. استخدم لغة بسيطة ومشجّعة تشبه أسلوب معلم يتحدث مباشرة إلى طالب."
الخطوة 4: المراجعة والتحسين
الصق النص الذي كتبته في HeyGen واضغط على معاينة للاستماع إلى الأفاتار وهو يقدّمه، ثم حسّن النص بناءً على ما تسمعه.
نماذج لموجّهات المراجعة:
- «اجعل هذا يبدو أكثر إلهامًا.»
- "أضِف جملة افتتاحية أكثر قوة."
- "بسّط الخاتمة واجعل عبارة الحث على اتخاذ إجراء أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ."
- "أعطني نسخة مدتها 30 ثانية تركز على أهم النقاط المستفادة."
نصيحة احترافية
استخدم الذكاء الاصطناعي كمشارك لك في الكتابة، لا كبديل عنك. أفضل النصوص تجمع بين خبرتك وسرعة الذكاء الاصطناعي؛ أنت تقدّم الرؤية العميقة، والذكاء الاصطناعي يضيف الصياغة المتقنة.
الخطوة 4: أنشئ مشاهدك وصقلها في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي
حان الوقت الآن لإضفاء الحيوية على محتواك داخل استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen. صمّم فيديوك مع مراعاة الوضوح والسلاسة والتفاعلية.
- صمّم المشاهد الخاصة بك خلال دقائق باستخدام Brand Kit أو القوالب التي أعددتها في الخطوة 1.
- عزّز رسالتك بنصوص أو عناصر مرئية على الشاشة، واضبط ظهورها واختفائها باستخدام الرسوم المتحركة.
- تصفّح مكتبة الوسائط الجاهزة من HeyGen للحصول على مقاطع فيديو b-roll عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية.
- استخدم انتقالات مشاهد مميزة لمنح الفيديو مظهراً سلساً واحترافياً. أضف الترجمة النصية وخصصها لجعل مقاطع الفيديو أكثر جاذبية وسهولة في الوصول.
نصيحة احترافية
- استفد من التفاعلية لجعل دروسك أكثر حيوية. أضف أزرارًا قابلة للنقر، أو أشكالًا، أو نصوصًا ترتبط بتمارين أو اختبارات أو وحدات أعمق. أو استخدم منطق التفرّع لتوجيه المشاهدين إلى مشاهد أو نتائج مختلفة بناءً على اختياراتهم. مثالي لعمليات الإعداد، أو التقييمات، أو مسارات التعلّم المعيارية.
- استخدم المشغّل متعدد اللغات عند نشر الدورات أو الدروس العامة. يقوم تلقائياً بضم جميع النسخ المترجمة من الفيديو الخاص بك في رابط مشغّل واحد مع قائمة منسدلة للاختيار.
- أنشئ عناصر مرئية أو رسومًا متحركة للدروس باستخدام مصمم الحركة، وولّد نصوصًا متحركة ومخططات مفاهيمية أو عناصر شرح مرئية انطلاقًا من موجّهات بسيطة. مثالي لتبسيط وشرح الأفكار المعقدة بصريًا.
هل أنت مستعد للتحرير باحتراف؟
تفضّل بزيارة HeyGen Academy: AI Studio، وهي دورة فيديو متعمقة تغطي جميع مزايا التحرير في HeyGen.
أفضل الممارسات: ضبط النطق والمشاعر والتنغيم
هل تحتاج إلى أن يبدو صوت الأفاتار لديك مثاليًا؟ يوفّر لك HeyGen أدوات قوية لضبط التعليق الصوتي بدقة للحصول على أداء طبيعي ودقيق يبدو حيًا.
الميزة
كيف يعمل
أضف فواصل واضبط نطق كلمات محددة مباشرة في لوحة النص.
حمّل أو سجّل مقطعاً صوتياً بالنبرة والإيقاع وطريقة النطق التي تريدها، ودَع أي أفاتار يقدّمه بصوته الخاص.
شكّل العاطفة والنبرة في النص بضغطة زر.
أضف مزيدًا من التنوع إلى صوتك المخصص عبر رفع تسجيلات إضافية بنبرات عاطفية مختلفة، ثم اختر النبرة الأنسب لكل لحظة.
الأفضل لـ
هل تريد رؤيته أثناء العمل؟
استراتيجيات لتوسيع أثر تواصلك
سواء كنت توسّع جمهورك، أو تختبر ما يلقى صدى لديهم، أو تخصّص الدروس لمتعلمين مختلفين، فإن هذه الأدوات المتقدمة تساعد رواد المعرفة على التوسع بدقة.
حسّن وكرّر الأداء باحتراف
أنشئ عدة نسخ من مقدمة الدرس أو الجملة الجاذبة أو عبارة الحث على الإجراء، وقارن النتائج.
- انسخ المشاهد لاختبار أمثلة أو شروحات مختلفة.
- بدّل الأفاتارات والأصوات لمعرفة أي نبرة يفضّلها المتعلمون.
- قم بقياس وقت المشاهدة، والنقرات، ومعدلات الإكمال في منصتك للاحتفاظ بما يحقق أفضل النتائج.
انطلق عالميًا مع الترجمة
تعرّف على كيفية ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك وتعريبها إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، دون الحاجة إلى الدبلجة أو مؤديي الأصوات.
استخدم ميزة Brand Voice في HeyGen للحفاظ على الاتساق في مقاطع الفيديو المترجمة من خلال تخصيص كيفية التعامل مع كلمات معيّنة (مثل نطق أسماء العلامات التجارية، أو فرض ترجمة مصطلحات معيّنة أو منع ترجمتها).
يمكن لمستخدمي باقات Enterprise وTeam أيضًا إجراء تعديلات مباشرة على النصوص المترجمة باستخدام ميزة Proofread لدينا.
انشر باستخدام المشغّل متعدد اللغات. يوفّر رابط مشاركة واحدًا مع قائمة منسدلة للغات لكل ترجمة تم إنشاؤها في المجلد.
تحتاج إلى بعض الإلهام؟ اكتشف كيف توسعت Happy Cats عالميًا مع HeyGen، من خلال إنشاء محتوى فيديو متعدد اللغات أسرع 5 مرات مع خفض التكاليف والوصول إلى جماهير جديدة.
خصص على نطاق واسع
أضف لمسة شخصية إلى حملات البريد الإلكتروني، وجهود المبيعات، أو دعم العملاء باستخدام الفيديوهات المخصّصة. من خلال استخدام عناصر ديناميكية، مثل اسم المشاهد أو تفاصيل مخصّصة لاهتماماته، يمكنك إنشاء تجربة فريدة وأكثر تفاعلاً لكل شخص.
أضف عناصر تفاعلية لتوجيه المشاهدين إلى الوحدة المناسبة أو للربط بصفحات أوراق العمل.
حوّل المفاهيم إلى عناصر مرئية
حوّل الأفكار المجرّدة إلى عناصر بصرية واضحة يسهل تذكّرها.
- مصمم موشن ينشئ عناوين متحركة ومخططات وروابط اجتماعية انطلاقًا من الموجّهات. مثالي لعرض العمليات والأطر والتعريفات (يستخدم أرصدة التوليد).
- وسائط جاهزة + شاشات: عزّز التعلّم من خلال الأمثلة ولقطات B‑roll أو طبقات الشرائح التوضيحية.
LiveAvatar من HeyGen
سواء لأغراض المبيعات أو دعم العملاء أو التعليم، LiveAvatar يحوّل مقاطع الفيديو أحادية الاتجاه إلى محادثات تفاعلية ثنائية الاتجاه. إنها طريقة فعّالة لزيادة التفاعل، وتخصيص التجارب، ودفع العملاء إلى اتخاذ الإجراء المطلوب.
تحتاج إلى إلهام؟
اطّلع على كيفية إعادة روّاد الابتكار تصور التعلّم والتواصل والتأثير من خلال LiveAvatar.
الريادة الفكرية
تستخدم Reid AI تقنية LiveAvatar لتوسيع نطاق رؤى Reid Hoffman عالميًا، محققةً أكثر من 50 مليون انطباع. يتفاعل التوأم الرقمي لـ Reid مع الجماهير في محادثات تفاعلية، مما يوسّع انتشار أفكاره وحضوره عبر مختلف الصيغ والمجتمعات.
تعلّم اللغات
أضافت Speakology AI ميزة LiveAvatar لمساعدة الطلاب على练习 النطق والحوار بصوت عالٍ، مما أدى إلى زيادة ملموسة في مستوى التفاعل.
اتصالات وفعاليات غامرة
تدمج Proto Hologram ميزة LiveAvatar في عروض هولوغرافية، مما يتيح حضورًا تفاعليًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لشركات Fortune 500.
يتيح LiveAvatar للمعلمين والاستشاريين وصنّاع المحتوى توسيع حضورهم الشخصي دون الحاجة إلى التواجد المباشر، من خلال تحويل مقاطع الفيديو المسجّلة إلى تجارب تفاعلية للتعلّم والمشاركة عند الطلب.
استخدمه من أجل:
- حوّل التوأم الرقمي الخاص بك إلى مساعد أو مستشار تعليمي يعمل على مدار 24/7
- أنشئ تجارب تفاعلية لإعداد الطلاب أو العملاء الجدد
- استضف «ساعات عمل افتراضية» أو جلسات أسئلة وأجوبة تعمل تلقائياً
- أنشئ مراكز معرفية تفاعلية توسّع نطاق خبرتك
حالة استخدام رقم 1: مقاطع ترويجية للدورات
مثالي لـ:
المدرّبون، المستشارون، المؤلفون، منشئو الدورات
أفضل الممارسات:
- اجعل مدته بين 3-4 دقائق كحد أقصى، وابدأ بعرض التحول الذي سيحصل عليه المتعلمون.
- اعرض النتائج، وأدلة اجتماعية موثوقة، وعبارة دعوة لاتخاذ إجراء واضحة ("سجّل اليوم" / "شاهد الوحدة 1").
- صمّم المحتوى وفق مبدأ أولوية الأجهزة المحمولة مع استخدام التسميات التوضيحية وإطارات تصوير ضيقة.
أهم المزايا:
- Video Agent للحصول على نسخة أولية سريعة
- القوالب لضمان اتساق العلامة التجارية
- مصمم موشنللبطاقات العنوانية المتحركة والأطر
- مشغّل متعدد اللغات لمشاركة رابط واحد لكل لغة
- Nano Banana لوضع غلاف المنتج أو الكتاب أو لإجراء تعديلات بصرية بسيطة
نصيحة احترافية
إليك هيكل نص مجرّب وموثوق من منتج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جورج "GG" غوسلاند من Favoured:
- العنصر الجاذب (Hook) – شيء بصري غير مألوف أو غير متوقَّع.
- المشكلة – ما التحديات التي يواجهها المشاهد لديك؟
- الحل – كيف يخفف المنتج أو الخدمة من تلك التحديات؟
- نقاط البيع الفريدة (USPs) – أي ما يُعرف بـ "نقطة البيع الفريدة". اعرض الميزات التي تبرز عن غيرها!
- الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA) – احرص دائمًا على منح المشاهدين خطوة تالية يقومون بها.
حالة الاستخدام رقم 2: الدروس القصيرة والفيديوهات الشارحة
مثالي لـ:
منشئو الدورات التعليمية، المربّون، المستشارون
أفضل الممارسات:
- استهدف مدة بين 60 و180 ثانية لكل مفهوم.
- استخدم فكرة واحدة في كل مشهد، واختم بملخص وخطوة تالية ("جرّب هذا التمرين").
- أضف تسميات توضيحية وحركة خفيفة للحفاظ على وتيرة مشوّقة.
أهم الميزات:
- الاستوديو بالذكاء الاصطناعي للتحكم في توقيت المشاهد والعناوين
- التفاعلية للانتقال إلى تمارين تدريبية أو موارد أو الوحدات التالية
- مصمم موشنللمخططات والتعريفات المتحركة
- الترجمة + مشغّل متعدد اللغات للمجموعات العالمية
حالة استخدام رقم 3: مقاطع فيديو مخصّصة لإعداد المستخدمين الجدد
مثالي لـ:
المجموعات، العضويات، برامج التدريب، الوكالات
أفضل الممارسات:
- اجعلها قصيرة (30–60 ثانية)، ووضّح ما يتضمّنه المحتوى وما يجب القيام به بعد ذلك.
- استخدم اسم المتعلّم وأشر إلى مساره أو وحدته الدراسية المحددة.
- أضف تذكيراً للمتابعة أو رابطاً لقائمة التحقق.
أهم الميزات:
- فيديوهات مخصّصة لأسماء وحقول ديناميكية
- التفاعليةللتأكيد على إتمام المراجعة والانتقال إلى الوحدة المناسبة
- القوالب + مجموعة العلامة التجارية لضمان الاتساق عبر المجموعات
- الترجمة + مشغّل متعدد اللغاتللطلاب الدوليين