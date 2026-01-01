النص المكتوب بإتقان هو الأساس لأي فيديو مميز. فهو يوفّر الهيكل، ويحافظ على وضوح رسالتك، ويضمن أن تسير القصة بسلاسة لجمهورك. في HeyGen، كتابة النص بسيطة مثل بدء مشروع جديد. يمكنك البدء من الصفر أو استخدام قالب يمنحك انطلاقة سريعة. وبمجرد أن تصبح كلماتك في المخطط الزمني، فإنها تُشغّل التعليق الصوتي والترجمة الفورية مباشرة، لتشكّل إيقاع الفيديو وطريقة تقديمه.

مكان وجود النص الخاص بك

للبدء، افتح HeyGen وأنشئ مشروعاً جديداً. بمجرد دخولك إلى AI Studio، سيكون نصك في لوحة النص. هنا ستكتب وتحرر وتصقل كل ما سيقوله الأفاتار الخاص بك.

عند كتابة الشرطة المائلة "/" يظهر لك قائمة تحتوي على خيارات إضافية. من هنا يمكنك رفع نص مكتوب مسبقًا، أو رفع ملف صوتي أو تسجيله، أو إنشاء نص جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أنشئ نصًا باستخدام الذكاء الاصطناعي

إذا لم يكن لديك نص جاهز بالفعل، فاختر أداة كتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي من القائمة. ستظهر لك مطالبة لوصف موضوع الفيديو الذي تريد إنشاؤه.

ضمّن تفاصيل مثل موضوع الفيديو، ونبرة المحتوى التي تريدها، وأهم النقاط التي يجب تناولها، والطول التقريبي. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "اكتب نصًا عن كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في قطاع البنوك، بما في ذلك دعم العملاء، والتنبؤ، وتوقّع الاتجاهات."

اضغط Enter، وسيقوم HeyGen بإنشاء مسودة نص لك.

راجع نصك وعدّله

بعد إنشاء النص، اقرأه بعناية. إذا لم يكن مناسبًا تمامًا، يمكنك إعادة إنشاء النص لرؤية نسخة جديدة أو قبوله والبدء في تعديله.

يمكنك تعديل النص مباشرة كما تفعل مع أي مستند. للتحكم في الإيقاع، يمكنك إضافة فواصل. ضع المؤشر في الموضع الذي تريد فيه الفاصل، ثم اكتب شرطة مائلة، واختر إضافة فاصل. بعد ذلك يمكنك تحديد مدة الفاصل بالثواني لضبط التوقيت بدقة.

حسّن الإيقاع والنطق

تلعب علامات الترقيم دورًا مهمًا في كيفية ظهور نصك المسموع. فالفواصل تخلق توقفات قصيرة، والنقاط تضيف فترات توقف أطول مع نبرة هابطة طبيعية، ويمكن للواصلات أن تساعد في فصل المقاطع الصوتية للحصول على نطق أوضح.

إذا لم تُنطَق كلمة بشكل صحيح، يمكنك تعديلها يدويًا. انقر نقرًا مزدوجًا على الكلمة، واختر «Pronunciation»، ثم اكتب الطريقة التي تريد أن تُنطَق بها.